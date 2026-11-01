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Pozor, vizita: Pláč a prosby kvůli nahotě, změna obsazení hlavní role a tajení vážně nemoci

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Dennívýzva
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Během natáčení tragikomedie Pozor, vizita! tajil herec Ľudovít Greššo smrtelnou nemoc. Kachyňa navíc donutil Veroniku Jeníkovou k nahotě.
Pozor, vizita!

Pozor, vizita!

Zdroj: FOTO:Karel Ješátko, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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