Pozor, vizita: Pláč a prosby kvůli nahotě, změna obsazení hlavní role a tajení vážně nemoci

V tragikomedii Pozor, vizita! z roku 1981 rozehrál režisér Karel Kachyňa silný příběh o ztrátě svobody a nucené izolaci. K dosažení dokonalé vizuální iluze se neváhal uchýlit k drobným stavebním úpravám reálné nemocnice, u mladé herečky však narazil na nečekaný odpor vůči odhalování.
Izolovaný bacilonosič bojuje o svobodu
Tulák a nezdolný optimista Prepsl se na začátku 60. let dozvídá zdrcující zprávu. Zjistí, že je bacilonosičem břišního tyfu, a zdravotnický systém ho zavře do přísné izolace na infekčním oddělení. Starý mládenec, kterého ztvárnil Rudolf Hrušínský, se ale odmítá vzdát své těžce vydobyté svobody a z nemocničního vězení se několikrát pokusí uprchnout. Postupně však začne navazovat vztahy s personálem, uklízečkami i dalšími izolovanými pacienty, včetně opuštěné Manky z dětského domova. Na oddělení nakonec najde nový smysl života i smíření se svým omezujícím osudem.
Tvůrci při hledání ideální nemocnice zvolili areál Bohnické psychiatrické léčebny, protože z jejího pozemku bylo dobře slyšet houkání lodních sirén ze vzdálené Vltavy, což Kachyňa chtěl zakomponovat do atmosféry. Štáb nemocniční areál kvůli filmu dokonce mírně přestavěl. Pokoj, ve kterém trávil Prepsl svou „doživotní“ izolaci a který dnes slouží jako léčebná knihovna, filmaři na vlastní náklady doplnili o fiktivní balkon a venku kolem budov vztyčili falešný drátěný plot.
Kachyňa vyměnil Menšíka a matka řešila nahotu
Karel Kachyňa se s obsazením hlavní postavy dlouho trápil. Dlouhou dobu si v roli Prepsla představoval Vladimíra Menšíka, se kterým nedávno dotočil film Lásky mezi kapkami deště. Když ale režisér viděl herecký projev Rudolfa Hrušínského ve filmu Zlatí úhoři, svůj plán změnil a roli svěřil právě jemu, protože mu připadal více tragikomický. Do rozhodnutí promluvilo i Menšíkovo velké vytížení a zhoršující se zdravotní stav.
Na place se vedle hvězdného Hrušínského objevil v jedné z rolí i jeho skutečný syn Rudolf Hrušínský mladší a coby odborný asistent dohlížel na autentičnost lékařských scén psychiatr Jan Cimický, který se v několika záběrech mihl i před kamerou.
Před kamerou si naopak nechtěla stoupnout mladá Veronika Jeníková. U role nemocné Manky se bránila scéně, kdy se musela ukázat zcela nahá. Aby se natáčení vyhnula, začala dokonce předstírat nemoc. Situace došla tak daleko, že její matka musela dvakrát osobně orodovat u režiséra Kachyni s žádostí, aby dceru k odhalování nenutil. Režisér však trval na svém. Intimní záběry naplánoval na úplný konec natáčení, ale scéna nakonec stejně neproběhla bez hereččiných slz.
Smutný osud Ľudovíta Grešši a skutečná epidemie
Snímek volně vychází ze skutečných událostí z roku 1958, kdy v československé Žarnovici vypukla velká epidemie břišního tyfu. Tehdy nákazu nevědomky zavlekla z ciziny bacilonosička – tchyně jednoho z místních obyvatel. Cestou přes studnu se nemoc rozšířila mezi tisíce diváků na tehdejších motoristických závodech, odkud si ji lidé rozvezli do celé republiky a dokonce i do zahraničí.
Jednoho ze spolupacientů nakažených tyfem si zahrál slovenský herec Ľudovít Greššo. Protože dostatečně neovládal český jazyk, ve střižně ho při postsynchronech nadaboval Ota Sklenčka. Greššo měl ovšem na place mnohem závažnější problém než jen cizí jazyk. Během celého náročného natáčení, kdy Kachyňa nešetřil přísností a herce neustále peskoval, bojoval Greššo s těžkou nemocí. Před celým štábem však svůj skutečný stav utajil. Premiéry filmu už se nedožil, zemřel pouhého půl roku po poslední klapce.
Tragikomedii Pozor, vizita! uvede stanice ČT1 v neděli 1. listopadu v 16:30.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (cs.wikipedia, filmovyprehled, csfd).