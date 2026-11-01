Google nabízí bezplatný bezpečnostní audit vašeho účtu. Odhalí, kdo se vám na něj přihlásil

Jmenuje se Kontrola zabezpečení (anglicky Security Checkup) a je dostupná zdarma v každém účtu Google. Stačí se přihlásit, otevřít nastavení účtu a v sekci Zabezpečení kliknout na Kontrola zabezpečení. Během chvíle se zobrazí přehled, který funguje jako základní bezpečnostní kontrola účtu. Ukáže vám zařízení, na kterých jste přihlášeni, nedávné bezpečnostní události, aplikace třetích stran s přístupem k účtu i dostupné metody zabezpečení. Samostatně lze zkontrolovat také stav uložených hesel. Právě přehled zařízení a bezpečnostních událostí vám může pomoci zjistit, zda se k účtu nepřihlásil někdo cizí. Google u přihlášení zobrazuje informace o zařízení, čase aktivity a přibližné poloze, pokud jsou dostupné. Neprozradí vám jméno případného útočníka, ale může upozornit na podezřelou aktivitu. Pokud například žijete v Brně a objevíte přihlášení z Rumunska, které nedokážete vysvětlit, měli byste situaci prověřit.
Co přesně audit ukáže a kde hledat stopy
Kontrola zabezpečení rozděluje bezpečnost účtu do několika oblastí. Každá z nich se zaměřuje na jiný typ rizika:
- Vaše zařízení – přehled telefonů, tabletů a počítačů, na kterých jste přihlášeni nebo jste byli přihlášeni nedávno. U jednotlivých zařízení mohou být uvedeny informace o poslední aktivitě a přibližné poloze.
- Nedávné události zabezpečení – informace o důležitých událostech, například neobvyklých přihlášeních, změnách hesla nebo přidání nové metody ověření.
- Propojené aplikace třetích stran – služby a aplikace, kterým jste udělili přístup k některým údajům nebo funkcím svého účtu.
- Metody přihlášení – dostupné možnosti zabezpečení a obnovy účtu, například přístupové klíče (passkeys), dvoufázové ověření nebo telefonní číslo pro obnovení.
- Kontrola hesel – nástroje Správce hesel Google, které dokážou upozornit na slabá či opakovaně používaná hesla a hesla známá z úniků dat.
Pokud Google nenajde žádné zjevné problémy, může se zobrazit zelené označení, že je vše v pořádku. Neznamená to ale, že je účet stoprocentně zabezpečený. Smyslem kontroly je především upozornit na konkrétní rizika a nabídnout možnosti, jak je řešit.
Gmail prozradí víc než hlavní přehled
Samotná Kontrola zabezpečení neposkytuje úplnou historii všech přístupů k účtu. Pokud chcete podrobnější informace o aktivitě v Gmailu, otevřete přehled poslední aktivity účtu. V počítačové verzi Gmailu ho najdete úplně dole na stránce pod odkazem „Podrobnosti“.
Tento přehled může zobrazit nedávné přístupy k poště, včetně IP adres, způsobu přístupu a času aktivity. Zjistíte tak například, zda šlo o webový prohlížeč nebo jiný způsob připojení, například e-mailového klienta používajícího protokoly IMAP či POP.
Pokud se objeví neznámá IP adresa nebo neobvyklý způsob přístupu, je vhodné situaci prověřit. Samotná IP adresa z jiné země však ještě nemusí znamenat útok. Poloha může být nepřesná a připojení přes VPN, mobilní síť nebo firemní infrastrukturu může vypadat, jako by přicházelo odjinud. Důležité je posuzovat všechny dostupné informace společně.
Co dělat, když najdete cizí přihlášení
Pokud narazíte na aktivitu, kterou nedokážete vysvětlit, neodkládejte její prověření. Doporučený postup je následující:
- Otevřete podrobnosti neznámého zařízení nebo bezpečnostní události a ověřte dostupné informace.
- Pokud Google nabízí možnost označit aktivitu jako neznámou nebo účet zabezpečit, postupujte podle pokynů. Změňte heslo, pokud máte podezření, že ho někdo zná, a odhlaste neznámá zařízení.
- Zkontrolujte propojené aplikace třetích stran a odeberte přístup těm, které nepoznáváte nebo už nepoužíváte. Odebrání přístupu ale nemusí odstranit data, která aplikace získala dříve. O jejich smazání může být nutné požádat přímo jejího provozovatele.
- Ověřte, že máte zapnuté dvoufázové ověření, případně používejte přístupový klíč (passkey), pokud je pro váš účet dostupný.
- Zkontrolujte také možnosti obnovení účtu, zejména telefonní číslo a záložní e-mailovou adresu. Ujistěte se, že jsou stále vaše.
Pokud Google upozorní na rizikový způsob přihlášení nebo nabídne jeho odstranění, řiďte se pokyny přímo v účtu. Dostupné možnosti a případné lhůty se mohou lišit podle konkrétního bezpečnostního upozornění. Nečekejte na konec případné lhůty, pokud máte podezření, že byl účet napaden.
Jak si stojí Google vedle Microsoftu a Apple
Microsoft nabízí stránku Nedávná aktivita, která zobrazuje přihlášení a další bezpečnostní události z posledních 30 dnů. U jednotlivých položek mohou být k dispozici informace o poloze, IP adrese, zařízení nebo prohlížeči. Uživatel může některé aktivity označit jako vlastní, případně upozornit, že je nepoznává.
Apple nabízí přehled zařízení přihlášených k Apple účtu. Uživatel v něm může zkontrolovat připojená zařízení a odebrat ta, která už nechce mít s účtem propojená. Důraz klade především na správu důvěryhodných zařízení a dvoufaktorové ověřování.
Google má výhodu v tom, že na jednom místě kombinuje kontrolu zařízení, bezpečnostních událostí, přístupů aplikací a nástrojů pro správu hesel. Rozsah a podrobnost jednotlivých přehledů se však u všech tří společností liší.
Pokud jde o kontrolu hesel, Správce hesel Google dokáže upozornit na slabá, opakovaně používaná nebo kompromitovaná hesla. Pro mnoho lidí je to dobrý základ. Pokud ale používáte více správců hesel nebo potřebujete pokročilejší funkce, můžete zvážit specializované nástroje.
Například 1Password nabízí funkci Watchtower, která upozorňuje na bezpečnostní problémy spojené s uloženými hesly a dalšími údaji. Bitwarden zase poskytuje bezpečnostní přehledy, jejichž dostupnost závisí na konkrétní funkci a typu předplatného. Před výběrem je vhodné ověřit aktuální podmínky jednotlivých služeb, protože jejich možnosti se průběžně mění.
Proč audit spustit právě teď
Kontrola zabezpečení je dostupná v češtině, nevyžaduje instalaci další aplikace a její základní projití zabere jen několik minut. Účet Google přitom může obsahovat přístup k e-mailům, fotografiím, dokumentům, kontaktům i dalším službám. Pokud se k němu dostane někdo nepovolaný, může ohrozit mnohem víc než jen samotnou schránku Gmailu.
Vyplatí se proto kontrolu provádět pravidelně, například jednou za čtvrt roku, a také pokaždé, když obdržíte upozornění na podezřelé přihlášení nebo máte důvod se domnívat, že někdo zná vaše heslo.
Pět minut jednou za několik měsíců je malá investice do bezpečnosti účtu, který může obsahovat velkou část vašeho digitálního života.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík