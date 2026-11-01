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Google nabízí bezplatný bezpečnostní audit vašeho účtu. Odhalí, kdo se vám na něj přihlásil

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Google má přímo v nastavení účtu nástroj, který na jednom místě ukáže všechna zařízení přihlášená k vašemu účtu, podezřelou aktivitu i slabá hesla.
Otevřený MacBook Pro, Google prohlížeč

Otevřený MacBook Pro, Google prohlížeč

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 15:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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