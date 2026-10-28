AI zdarma a bez odesílání dat na cizí servery. Opera představila zásadní novinku

Umělá inteligence dnes běžně zpracovává naše dokumenty, e-maily i obsah webových stránek. Většina podobných služeb přitom spoléhá na vzdálené servery, kam uživatelé odesílají své požadavky. Společnost Opera nyní představila technologii WebAI, která tento princip obrací. AI modely totiž mohou pracovat přímo na počítači, aniž by bylo nutné předávat zpracovávaná data provozovateli cloudové služby.
Novinku Opera oznámila 27. října 2026 jako návrh webového standardu podporovaný také společnostmi Google a Microsoft. Nejde tedy o dalšího chatbota, ale o technologii, která umožňuje webovým stránkám a rozšířením využívat lokální umělou inteligenci.
AI bez předplatného a odesílání soukromých dat
WebAI není vázána na jediný jazykový model. Podporuje například modely Gemma od Googlu a na kompatibilních počítačích Mac také lokální model společnosti Apple. Vývojáři mohou technologii využít ke generování textů, třídění informací nebo vyhledávání souvislostí mezi dokumenty.
Opera již připravila šest ukázkových rozšíření. Například Project Lens zvýrazňuje části článků důležité pro zvolené téma, zatímco Got It? vytváří otázky ověřující porozumění přečtenému textu. Všechny tyto operace mohou probíhat přímo na zařízení uživatele.
Podle Krystiana Kolondry, viceprezidenta Opery odpovědného za prohlížeče a AI, dnes mnoho běžných úkolů umělé inteligence vůbec nepotřebuje datové centrum. Vývojáři navíc nemusí platit poskytovatelům cloudových modelů za každý jednotlivý požadavek.
Soukromí něco stojí. Tentokrát výkon počítače
Novinku lze vyzkoušet v prohlížeči Opera One. V nastavení Opera AI stačí aktivovat položku Enable Web AI API, která následně stáhne kompatibilní model. Funkce se nezapíná automaticky a uživatel ji může kdykoliv deaktivovat.
Zatím jde pouze o předběžnou verzi. Podporovány jsou 64bitové počítače s Windows a procesory Intel nebo AMD a počítače Mac s čipy Apple Silicon. Majitelé starších Maců s Intelem, zařízení s Windows na ARM nebo Linuxem mají zatím smůlu.
Lokální zpracování navíc spotřebovává výkon vlastního počítače. Rychlost odpovědí proto závisí na jeho hardwaru. Ani samotný provoz AI na zařízení automaticky nezaručuje bezpečnost všech dat, protože záleží také na oprávněních a chování konkrétních rozšíření.