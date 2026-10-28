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AI zdarma a bez odesílání dat na cizí servery. Opera představila zásadní novinku

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Opera představila WebAI, technologii umožňující provozovat umělou inteligenci přímo v internetovém prohlížeči. Bez placeného předplatného a nutnosti odesílat zpracovávané informace do cloudu. Novinka však klade větší nároky na samotný počítač.
AI zdarma a bez odesílání dat na cizí servery. Opera představila zásadní novinku

AI zdarma a bez odesílání dat na cizí servery. Opera představila zásadní novinku

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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