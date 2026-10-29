Discord otevře tisíce komunit vyhledávačům. Uživatelé se bojí o své soukromí

Discord se rozhodl otevřít část svých diskuzí celému internetu. Společnost 27. října 2026 oznámila změnu, díky které se vybrané příspěvky z veřejných serverů začnou objevovat také ve výsledcích Googlu a dalších vyhledávačů. Informace, které dosud zůstávaly ukryté uvnitř komunit, tak budou dostupné i lidem bez účtu na Discordu.
Novinka zasáhne více než 63 tisíc takzvaných Discoverable Servers. Jde o veřejně vyhledatelné servery s nejméně tisícovkou členů, jejichž správci povolili zobrazování v katalogu Discordu.
Od listopadu se začne měnit způsob vyhledávání
První změna přijde 16. listopadu 2026. Každý takový server získá vlastní veřejnou webovou stránku, na které se mohou objevit automaticky vytvářené souhrny diskuzí. Od poloviny prosince začne Discord postupně zpřístupňovat také vybrané textové zprávy.
Podle společnosti má jít především o praktické informace, například herní návody, technické rady nebo odpovědi na otázky ostatních uživatelů. Discord tím chce částečně obnovit výhodu klasických internetových fór, jejichž obsah lze snadno vyhledat.
Zveřejněné příspěvky nebudou obsahovat uživatelská jména ani profilové obrázky. Přesto se objevila kritika. Část uživatelů upozorňuje, že veřejná diskuze uvnitř komunity nemusí automaticky znamenat souhlas s jejím šířením po celém internetu.
Češi mají zveřejňování zpráv vypnuté automaticky
Pro uživatele v Evropské unii platí důležitá výjimka. Zveřejňování jednotlivých zpráv je u jejich účtů ve výchozím nastavení vypnuté. Stejná ochrana funguje například ve Velké Británii, Kanadě či Austrálii. Nezletilí uživatelé spadající do věkové kategorie teenagerů jsou ze zveřejňování zpráv vyloučeni.
Nastavení lze zkontrolovat v uživatelské sekci Data a soukromí. Je však nutné rozlišovat jednotlivé zprávy od automatických souhrnů. Ty mohou být na veřejných serverech aktivní nezávisle na osobní volbě uživatele a jejich zveřejňování řídí správci komunit.
Soukromé servery ani osobní a skupinové zprávy Discord do nového systému nezahrne. Zprávy odeslané před spuštěním prosincové funkce se rovněž nemají zpětně zveřejňovat. Discord ale upozorňuje, že samotné vypnutí funkce starší zpřístupněné příspěvky nesmaže. A ani odstranění zprávy nemusí znamenat okamžité zmizení její kopie z internetových vyhledávačů.