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Discord otevře tisíce komunit vyhledávačům. Uživatelé se bojí o své soukromí

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Discord od listopadu zpřístupní veřejné komunity internetovým vyhledávačům a v prosinci začne zveřejňovat i vybrané zprávy. Novinka vyvolala obavy o soukromí. Českých uživatelů se však týká důležitá výjimka.
Discord otevře tisíce komunit vyhledávačům. Uživatelé se bojí o své soukromí

Discord otevře tisíce komunit vyhledávačům. Uživatelé se bojí o své soukromí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 04:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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