Windows 11 mění pravé tlačítko myši. Nepotřebné funkce konečně půjdou odstranit

Microsoft představil Windows 11 v roce 2021 jako modernější a přehlednější systém. Jenže právě jedna z nejpoužívanějších funkcí se postupně stala terčem kritiky. Nabídka vyvolaná pravým tlačítkem myši se plnila dalšími položkami, některé běžné příkazy změnily své místo a její otevírání dokázalo nepříjemně zdržovat. Po pěti letech Microsoft konečně přichází s opravou.
Změnu přináší volitelná aktualizace KB5127936 z 28. října 2026, určená pro Windows 11 ve verzích 25H2 a 26H2. Vedle rychlejšího otevírání nabídky dostávají uživatelé něco, co v systému dlouho chybělo. Možnost rozhodnout, které příkazy chtějí skutečně používat.
Microsoft přiznal, že nabídku zbytečně zahltil
Problém přitom není žádným překvapením. Už v srpnu Microsoft na svém oficiálním blogu připustil, že se kontextová nabídka postupně stala nepřehlednou a pomalou. Svůj podíl na tom mají také aplikace, které do ní přidávají vlastní příkazy.
Nově půjde skrýt například položky Odeslat nebo Vytvořit zástupce, případně přidat příkaz Tisk. Uživatel si také vybere, zda se funkce jednotlivých programů zobrazí přímo v nabídce, v podnabídce, nebo se vůbec nebudou nabízet.
Zajímavá je rovněž možnost vrátit některým příkazům podobu známou z Windows 10. Kopírování, vložení, přejmenování či odstranění souboru už nemusí představovat pouze řadu ikon. Lze je zobrazit jako běžné textové položky.
Aktualizaci už lze stáhnout. Novou nabídku ale nemusíte dostat
Microsoft změny zavádí postupně. Ani instalace balíčku KB5127936 proto nezaručuje, že se upravená nabídka okamžitě objeví. Kdo ji získá, najde ve spodní části kontextové nabídky položku pro její přizpůsobení.
Aktualizace je zatím volitelná a její změny mají být součástí listopadového pravidelného vydání. Kvůli nové nabídce tedy není nutné instalovat předběžnou aktualizaci ani zasahovat do skrytých nastavení systému.
Celá situace má přesto poněkud absurdní nádech. Microsoft potřeboval pět let, aby uživatelům umožnil jednoduše odstranit nepotřebné položky z nabídky, kterou používají při každodenní práci. Tentokrát ovšem řeší skutečný nedostatek Windows 11, nikoliv jen další kosmetickou úpravu.