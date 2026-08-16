Falešná VZP žádá přes SMS údaje o zdravotním průkazu. Ihned ji smažte, jinak vám vyberou bankovní účet

Zpráva přijde nenápadně, často v noci nebo brzy ráno. Vypadá věrohodně: odvolává se na digitalizaci zdravotnictví, mluví o „bezproblémovém propojení s moderními digitálními platformami“ a obsahuje odkaz, který má působit jako zabezpečený. Po kliknutí se otevře web věrně napodobující oficiální stránky VZP. Tam oběť nejdřív vyplní osobní údaje včetně rodného čísla, údajně kvůli novému průkazu pojištěnce. Jenže pak přijde druhý krok. Falešný web přesměruje na platební bránu a požádá o kompletní údaje o kartě včetně CVV kódu. A právě tady hrozí zneužití karty. Útočníci s číslem karty, platností a CVV mohou provést neoprávněné online transakce, přičemž někdy mohou být vyžadovány i další údaje nebo ověření. Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové jde o probíhající kampaň, na kterou pojišťovna upozornila v tiskové zprávě. Proč SMS rovnou smazat? Ne proto, že by samotné uložení zprávy v telefonu bylo nebezpečné. Smazání je prevence, abyste na odkaz neklikli vy, váš partner nebo rodič, kterému telefon půjčíte.
Průkaz pojištěnce je jen záminka, útok míří na kartu
Celý podvod stojí na chytře zvolené legendě. Digitalizace zdravotnictví je reálné téma, o kterém se v Česku mluví, a žádost o nový průkaz pojištěnce zní na první pohled logicky. Jenže u VZP je nový průkaz pojištěnce vystavován bezplatně a řeší se přes oficiální kanály, tedy pobočku, poštu nebo aplikaci Moje VZP. Žádný „administrativní poplatek“ za vystavení průkazu neexistuje.
Starší vlny podvodů zneužívajících jméno VZP pracovaly s jinými příběhy: falešný přeplatek, smyšlený dluh, fond prevence, pojistná výplata. Aktuální verze je sofistikovanější. Grafika falešného webu je přesvědčivá, formulace v SMS působí úředně. Společný jmenovatel ale zůstává: odkaz vede mimo oficiální doménu vzp.cz a po osobních údajích následuje požadavek na údaje platební karty nebo platbu.
Nejde jen o klienty VZP
Ohroženi nejsou pouze pojištěnci největší české zdravotní pojišťovny. Server e15 u aktuální vlny píše o útoku mířícím na klienty všech zdravotních pojišťoven. Vojenská zdravotní pojišťovna už v lednu 2026 sama varovala své pojištěnce před podvodnými zprávami, které se vydávaly za VoZP i VZP zároveň. VZP navíc v minulosti upozorňovala, že mezi příjemci falešných SMS nebývají jen její klienti, podvodníci rozesílají zprávy plošně na náhodná čísla.
Rozsah problému je masivní. Už v listopadu 2023 VZP odhadovala, že podvodných SMS mohly být tisíce. Podle monitorovací zprávy ČTÚ z počátku roku 2026 operátoři blokují jednotky milionů podvodných SMS měsíčně. Policie ČR v červnu 2026 uvedla, že za první čtvrtletí roku vzrostl počet kyberpodvodů o více než 37 %. Podvodníci navíc přecházejí i na WhatsApp a další komunikační kanály.
Jak podvod poznat na první pohled
Rozhodující je kontrola tří věcí:
- Odkaz v SMS. Pokud nevede na oficiální doménu vzp.cz, jde o podvod. Žádné variace typu „vzp-aktualizace.cz“ nebo „moje-vzp-portal.com“ nejsou oficiální.
- Požadavek na údaje. VZP ve svém oficiálním FAQ výslovně uvádí, že její SMS jsou pouze informační a nikdy neobsahují výzvu k poskytnutí osobních údajů ani pokyny k platbě.
- Naléhavost. Formulace typu „do 24 hodin“, „šifrovaný odkaz“ nebo „jinak bude přerušeno poskytování péče“ jsou klasické znaky nátlaku, který má zabránit přemýšlení.
Při jakékoli pochybnosti stačí zavolat na infolinku VZP 952 222 222 nebo se přihlásit do aplikace Moje VZP. Screenshot podezřelé zprávy lze poslat na info@vzp.cz.
Co dělat, když jste už klikli a vyplnili údaje
Pokud jste zadali údaje o kartě, jednejte okamžitě:
- Kontaktujte banku – požádejte o blokaci karty a kontrolu posledních transakcí.
- Změňte hesla – ke všem důležitým účtům, zejména pokud jste stejné heslo použili i jinde. Zapněte dvoufaktorové ověření všude, kde to jde.
- Podejte oznámení Policii ČR – zejména pokud už proběhla neoprávněná transakce.
- Informujte VZP – na infolince 952 222 222 nebo e-mailem na info@vzp.cz.
Pokud jste SMS jen obdrželi a neklikli, stačí ji smazat a přeposlat operátorovi na číslo 7726. Je to zdarma a pomáhá to s odhalením a blokováním podvodných zpráv.
Průkaz pojištěnce je u VZP bezplatný, vyřizuje se prostřednictvím oficiálních kanálů a nikdo kvůli jeho vystavení nepotřebuje vaše CVV. Kdo tohle ví, podvod pozná za tři sekundy.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský