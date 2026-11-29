Obchody si na vánoční sezónu opět (a často už na začátku října) nachystaly blyštivé ozdoby, lesklé zelenočervené řetězy či vánoční světýlka všech možných tvarů i barev. Pokud však nechcete, aby váš domov vypadal jako každá druhá výloha, přečtete si, jak na to.
Sušené plátky citrusů jsou vděčnou surovinou pro výrobu mnoha vánočních dekorací.
Vyrazte do lesa
Ať už máte zahradu s jehličnatými stromy, nebo jenom cestu kolem stánku, kde se prodávají větvičky, nepropásněte šanci. Krom běžného nazdobení ve váze můžete větvičkami ozdobit stínidlo lustru nad jídelním stolem.
Přivázat je ke světlu můžete zelenou nití, kterou pak překryjete červenou pentlí. Na větvičky pak můžete navěsit malé ozdoby na stromeček. Dejte si však pozor, aby ozdoby nebyly na lustr příliš těžké nebo abyste si při aplikaci dekorace neublížili.
Spoustu parády uděláte i s jednoduchými papírovými dekoracemi. Navíc je papír poměrně levný materiál.
Jinou možností je ozdobení krbové římsy nebo okenního parapetu jehličím. Větvičky stačí rozložit tak, aby lehce přepadávaly přes okraj. Mezi ně můžete vložit svíčky (ve skleněných kalíšcích), proplést jimi vánoční světýlka, do středu umístit betlém nebo sváteční rodinné fotografie. Zbytky větviček můžete použít na talířek s pomeranči ozdobenými hřebíčkem nebo do ovocné mísy.
Tradiční dekorace s novým přístupem
Možná letos uvažujete o věnci na dveře. Zkuste ho však vytvořit trochu jinak, než jste zvyklí. Na příchod Vánoc upozorní například věnec vytvořený z malých dárečků. Stačí tavicí pistolí slepit krabičky s malými stužkami a vytvořit z nich kruh, na jehož vrchol přilepíte pentli. Stačí vše barevně sladit a pověsit na dveře či postavit doprostřed stolu.
Hnědý karton a bílá fixa - a rázem máte základ třeba pro "perníkové" městečko.
Jinou alternativou může být vlastnoručně vyrobený věneček z vloček z barevného papíru. S ním vám mohou pomoci i vaše děti. Stačí jenom nastříhat větší množství vloček ve zhruba stejné velikosti a přišpendlit je (například špendlíky s bílými hlavičkami) na polystyrenový kruh.
Jednoduše ozvláštněte byt
Jak je na tom váš vánoční ubrus? Možná už bude mít ledacos za sebou a bude to na něm znát. Letos sáhněte po jiném. Zimní atmosféru krásně vykouzlí i jednoduchý bílý ubrus s motivem sněhových vloček. Pokud se na to cítíte, i tuto dekoraci si můžete vyrobit sami. Na vločky si vezměte světle šedou niť či stříbrnou fixu na textil.
Ozvláštnit přírodninami můžete i obyčejnou bílou svíčku.
Jestli si doma schováváte vánoční přání, nyní je ten správný čas je vytáhnout. Pokud máte doma zrcadlo či obraz s krásným rámem (a zimním motivem), využijte ho. Na rám v několika patrech zavěste tenké vánoční řetězy a na ně malými kolíčky připevněte vánoční přání tak, abyste je měli pořád na očích.
Čím máte domov vyzdobený vy? Pochlubte se se svými originálními tipy na vánoční výzdobu v diskuzi.
Zdroje:
- https://www.prozeny.cz/clanek/vanoce-vanocni-venkovni-vyzdoba-nejhezci-tipy-a-inspirace-pro-zahradu-balkon-i-parapet-105927
- https://www.dm.cz/inspirace-a-poradenstvi/domacnost/diy-napady-na-dekorace/moderni-vanocni-dekorace-2685156
- https://www.ceske-koralky.cz/blog/25-napadu-na-vanocni-tvoren-pro-deti-i-rodice
- https://www.cistedrevo.cz/navody/5-originalnich-tipu-na-rucne-delane-vanocni-dekorace/