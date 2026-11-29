Úhoře zná skoro každý, ať už z rybníka, nebo z udírny. O jeho rozmnožování se přesto ví překvapivě málo, protože se odehrává v hlubinách oceánu daleko od lidských očí. Na druhém konci světa ale vědci našli místo, kde se jiný, hlubokomořský druh úhoře nejspíš schází k rozmnožování, a to v množství, jaké nikde jinde nezaznamenali. Čím víc o něm vědí, tím víc otázek jim přibývá.
Tření úhořů zatím nikdo neviděl
Kde se rodí náš úhoř, víme vlastně jen nepřímo. Při tření ani v třecím hejnu ho nikdo nikdy neviděl a jako místo se uvádí Sargasové moře jen proto, že se tam chytají larvy evropských i amerických úhořů.
Potvrzené třecí hejno mořských úhořů dlouho nebylo popsané vůbec. Dnes vědci znají jediné, a to u podmořské hory Patience Seamount jižně od australské Tasmánie. Scházejí se tam hlubokomořští úhoři druhu Diastobranchus capensis, kteří celý život tráví v hlubokém moři, hlavně na jižní polokouli.
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Horu tvoří vyhaslá sopka a leží uvnitř chráněného území Huon Marine Park. Její vrchol je asi 857 metrů pod hladinou a úpatí zhruba v 1 250 metrech. Úhoři se zdržují hlavně na plošším dně u úpatí, tedy přibližně kilometr hluboko.
Hora je přitom malá, její základna měří kolem 3 km². Na souši by to byl spíš větší kopec za vesnicí. V době největšího rozsahu se hejno táhne hlavně po hřbetu severozápadně od vrcholu a měří asi 3 km na délku a 2 km na šířku, takže je větší než základna samotné hory. Kde je hejno nejhustší, leží úhoři na dně tak natěsno, že se mezi nimi skoro nedá najít volné místo.
Jak se v temnotě počítají úhoři
Vědci z australské státní výzkumné organizace CSIRO provedli v letech 2023 až 2025 devět sonarových průzkumů. Doplnili je vlečenou podvodní kamerou a odlovem vzorků. Sonar ale zachytí jen ozvěnu, ne druh ryby. Na stejné hoře se přitom shlukuje i červenice atlantská, a tak museli vědci teprve podle záběrů z kamery určit, která ozvěna patří komu. Pomohlo i to, že se každá ryba drží jinde: červenice u vrcholu na strmých svazích, úhoři hlouběji na rovině.
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Podle studie CSIRO, kterou v říjnu 2026 otiskl odborný časopis Royal Society Open Science, váží hejno na vrcholu sezóny odhadem asi 3 500 tun. Počet ryb vědci odhadli modelem až na zhruba 2,8 milionu. Starší studie CSIRO a Univerzity Tasmánie z června 2021 přitom vycházela z měření z dubna 2015 a počítala jen s desítkami tisíc kusů. „Je neobvyklé najít miliony ryb soustředěné kolem jediného takového útvaru,“ uvedl pro web ScienceAlert hlavní autor studie Ben Scoulding, biolog z CSIRO.
Vědci na hoře zaznamenali úhoře od prosince do srpna. Nejvíc jich přibývá mezi březnem a květnem, kdy je na jižní polokouli podzim. Za tu dobu vzroste hmotnost hejna z asi 750 tun na víc než 3 500 tun.
Co prozrazuje, že jde o tření
Že se úhoři scházejí kvůli rozmnožování, je zatím nejpravděpodobnější vysvětlení. Vědci pro něj mají několik nepřímých stop:
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Z toho vědci usuzují, že úhoři během tření nežerou. Kdy a kde přesně kladou jikry a kam potom plují jejich larvy, zatím nikdo neví. Samotné tření totiž nikdo přímo nepozoroval ani tady.
Proč právě tahle hora?
V okolních mořských parcích je přes 120 podmořských hor podobné hloubky i tvaru. Takové hejno se ale schází jen u Patience Seamount a proč, vědci nevědí. O výjimečném místě přitom tušili už rybáři, kteří od 80. let hlásili nezvykle velké úlovky úhořů a hoře přezdívali Eel Hill, tedy Úhoří kopec. Kamera hejno poprvé natočila v roce 2007.
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Ve stejném roce vznikl mořský park Huon, který navázal na rezervaci vyhlášenou v roce 1999. Dřív do oblasti zasahoval vlečný rybolov po dně. Dnes je území chráněné a vědci očekávají, že se populace úhořů bude zotavovat.
Zdroje: https://gizmodo.com/2-8-million-eels-keep-swarming-this-underwater-mountain-and-scientists-still-dont-know-why-2000832608, https://www.sciencealert.com/?p=226236, https://australian.museum/learn/news/blog/an-orgy-of-eels/, https://www.mdpi.com/2077-1312/9/7/723, https://www.nespmarine.edu.au/reely-deep-fishing-unique-gathering-eels.html, https://www.martincid.com/science/basketwork-eels-2-8-million-patience-seamount-tasmania/, https://www.karmactive.com/?p=284120, https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-temer-tri-miliony-uhoru-se-shromazduji-na-dne-oceanu-u-tasmanie-40609640
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