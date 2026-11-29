- Luděk Mádl označil Francesca Calzonu za hlavního favorita na trenéra Sparty
- Calzona dovedl Slovensko na Euro 2024 a vypadl až po prodloužení s Anglií
- Sportovní ředitel Tomáš Sivok slíbil nového trenéra „v příštích hodinách“, Sparta ho ale zatím neoznámila
- Dočasný kouč Lukáš Bláža neví, jestli povede tým i v neděli ve Zlíně
Volný, levnější a znalý regionu
Mádl své tvrzení postavil na několika argumentech. Calzona je podle něj bez angažmá, zná středoevropské prostředí, je pro Spartu finančně dostupný a rozumí své práci. Zároveň ale mluvil o námluvách, ne o podepsané smlouvě. Sparta jméno nového trenéra zatím neoznámila a na dotaz webu Sporty k jednání s Calzonou nereagovala.
Ital se narodil v roce 1968 ve Vibo Valentii a většinu kariéry strávil jako asistent Maurizia Sarriho a Luciana Spallettiho v Neapoli, Cagliari a Empoli. Samostatně vedl klub jen krátce, když v únoru 2024 převzal uprostřed sezony Neapol a sezonu obhájcům titulu zachránit nedokázal.
Slovenský příběh, který skončil u Kanea
Slovenská federace ho jmenovala v srpnu 2022. Calzona tým dovedl z druhého místa kvalifikační skupiny na Euro 2024, kde jeho svěřenci porazili Belgii 1:0. V osmifinále vedli nad Anglií, srovnání ale přišlo až v 95. minutě po trefě Juda Bellinghama a v prodloužení rozhodl Harry Kane.
Na Slovensku skončil letos 27. dubna. Federace mu nabízela další dvouletý cyklus, on ale chtěl delší smlouvu a projekt, který by zahrnoval i mládežnické reprezentace. Podle Sportnetu tam bral zhruba 1,75 milionu korun měsíčně.
Francesco Calzona v číslech
- 40 zápasů u slovenské reprezentace (srpen 2022 – duben 2026)
- Bilance 19 výher, 8 remíz, 13 proher – průměr 1,63 bodu na zápas
- Euro 2024: osmifinále, vyřazení od Anglie 1:2 po prodloužení
- Výhra 2:0 nad Německem v kvalifikaci MS 2026
- Kvalifikace MS 2026: 2. místo ve skupině za Německem, v baráži porážka 3:4 s Kosovem
Stín italského experimentu
Pro část fanoušků je italská cesta varováním. Andrea Stramaccioni přišel na Letnou v létě 2017 jako tvář velké přestavby a Sparta ho odvolala už v březnu 2018. V anketě iDNES se 71 procent hlasujících vyslovilo proti dalšímu zahraničnímu trenérovi.
Calzona přitom není jediné jméno ve hře. Podle ČTK hledá Sparta v zahraničí poté, co padly varianty s Adriánem Guľou, kterého sázkové kanceláře ještě nedávno viděly jako favorita, a Martinem Hyským. Své tipy má i Ladislav Vízek, podle něhož Letná nemusí hledat v cizině.
Času přitom ubývá. Sparta po čtvrtečním kolapsu proti Alkmaaru nevyhrála šestý soutěžní zápas v řadě a v neděli ji čeká poslední Zlín. Kdo bude stát na lavičce, zatím netuší ani sám Bláža.
Trenérské zemětřesení ve Spartě: čtěte také
- Sparta vyhodila Priskeho, končí i Rosický. Novým sportovním ředitelem je Sivok
- Tituly i zkušenosti z pěti zemí: kdo je nejvážnější kandidát na trenéra Sparty
- Vízek má pro Spartu jasné jméno trenéra – a není to cizinec
- Ladislav Vízek o zákulisí Sparty: Jdou tam proti sobě
- „Cítím se zahanbeně.“ Brunes po debaklu zasáhl celou kabinu
- Všechny články o Francescu Calzonovi