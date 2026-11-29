Jan Saudek býval hodně svéráznou a provokativní postavou tuzemské kultury. VIPŽivot zaznamenal, že v řadě rozhovorů třeba vykládal o tom, že má „patnáct nebo šestnáct“ potomků s tím, že je přesně nepočítal. Za „své dítě“ totiž vždy považoval hlavně to, které reálně vychovával, vozil po doktorech, znal jeho každodenní život.
O některých dalších mluvil jako o dětech, které nesměl vídat nebo je prostě neviděl. Současný život nespoutaného bohéma vypadá úplně jinak. Místo provokací a erotických fotografií přichází obraz křehkého stáří, ve kterém se účet za celoživotně budovaný mýtus začíná vracet. Čtvrt litru pálenky, kuráž a mdloby
Saudkův vztah k penězům byl vždycky materiálem spíš na stand-up než na finanční poradnu. V rozhovoru pro
Český rozhlas Dvojku v roce 2019 shrnul svou situaci bonmotem: „S důchodem skvěle vycházím. Dva dny.“ Samotný důchod by ale na pět či šest různých alimentů, o kterých Saudek mluvil na podzim 2023 pro CNN Prima NEWS, zjevně nestačil. Záchranným lanem jsou obrazy. „Šíleně se mi prodávají,“ řekl ve stejném rozhovoru. Později přiznal, že kdyby býval hospodařil chytřeji, mohl zůstat bohatý. Finanční model jeho domácnosti tak stojí na kombinaci penze, průběžných příjmů z práce a pokračujících vyživovacích povinností.
Alkohol byl v Saudkově veřejném sebeobrazu vždy přítomný jako rekvizita i jako palivo. V rozhovoru pro Novinky v roce 2008 mluvil o čtvrt litru whisky denně, o tom, že mu alkohol dodává kuráž a tlumí bolest. Partnerka tehdy jeho spánek po alkoholu popisovala spíš jako „mdloby“. O dekádu později pro Český rozhlas formulaci upřesnil:
„ a dodal, že pije v přesně vymezeném čase od večera. Letos Pavlína Saudková pro Respekt uvedla: Saudek žije velmi klidně, nikam nechodí, hodně odpočívá a „často se mu věci pletou“. Manželka to shrnula slovy, že „hlava už slouží tak, jak slouží“. Strašně chlastám, ale nikdy víc než čtvrt litru pálenky,“ Zdroj fotografie: Nextfoto Pavlína: láska, terapie a věta, která říká všechno
Příběh Pavlíny Saudkové je vlastně příběhem paralelním. Když si ji Jan bral v roce 2014 v čínském Pekingu, řekl novinářům, že si ji vzal „z lásky“ a proto, že ho nikdy nezklamala. Pro Český rozhlas o ní mluvil jako o „skvělé ženě a skvělé matce“. Jenže Pavlína loni v Blesk Podcastu řekla něco, co ten obraz zásadně doplňuje:
„ Není to věta zlomená hořkostí. Spíš bilancí. Pavlína popsala, jak celé roky žila s vědomím, že její muž má i jiné ženy a že existuje vždy možnost, že se druhý den nevrátí. Zjistila, jak snadno Jan rozdával stejná vyznání více ženám současně. Právě vztahy byly hlavním důvodem, proč vyhledala psychoterapii, a sama říká, že lituje, že nezačala dřív. Znovu bych do vztahu s Janem nešla.“
Praktické uspořádání domácnosti odráží kompromis, který manželství držel pohromadě. Jan žil ve svém patře domu, do rodinného patra měly jiné ženy i alkohol zákaz. Tři společné děti (devatenáctiletý Matěj, sedmnáctiletá Anna Marie a jedenáctiletá Josefína) tak
vyrůstaly v jakési chráněné zóně uprostřed bohémského provozu. Dnes, kdy Saudkovi táhne na dvaadevadesát, se role obrátily. Pavlína nepečuje jen o dospívající a školní dítě, ale i o muže, který ji volá: „Pájo, pomozte mi.“ V podcastu Bubliny na ProŽeny.cz Pavlína vyslovila větu, která celý příběh zarámuje: „Od tak starého muže se neodchází.“ Mezi nimi podle jejích slov zůstává určitá forma lásky, i když už ne vztah muže a ženy. Je to směs zodpovědnosti, zvyku a něčeho, co se nedá pojmenovat jedním slovem.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová