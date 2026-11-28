Ráno odhrnete závěs a po skle stékají kapky. Setřete je a druhý den je to stejné. Většina lidí za to viní okna, hlavně ta nová plastová. Skutečná příčina se přitom skoro vždy schovává v jednom všedním návyku, který přes zimu klidně přejde v plíseň na zdi i ve vyšší složenku za teplo. Náprava vás většinou nestojí nic víc než trochu jiné zvyky.
Za oroseným sklem stojí váš denní režim
Kapky na vnitřní straně skla se objeví pokaždé, když se v pokoji potká teplý vlhký vzduch se studeným povrchem. Vodní pára, kterou vzduch přes den nasbírá při vaření, sprchování nebo sušení prádla, se na chladné tabuli srazí zpátky do vody. Ráno je jí nejvíc, protože se přes noc obvykle nevětrá a samotným dýcháním vypustí dospělý člověk do ložnice zhruba litr vody za noc.
Ta jediná chyba, kterou dělá skoro každý, je snaha uzavřít teplo v bytě za každou cenu. Okna zůstávají celý den zavřená, těžké závěsy visí přes radiátor a na parapetu se tísní květiny a dekorace. Vlhkost pak nemá kudy odejít a teplý vzduch se zároveň nedostane ke sklu, aby ho prohřál.
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Paradoxně nejvíc trápí rosení majitele nových oken. Přes staré netěsnící rámy sice unikalo drahé teplo, ale spolu s ním odcházela z bytu i přebytečná vlhkost. Dokonale těsnící plast udrží uvnitř obojí, takže se vodní pára sráží na studeném skle, které se nemá jak prohřát.
Z ranní vlhkosti se přes zimu stane plíseň
Setřít kapky hadrem je jenom kosmetika. Voda, která se drží na skle, na rámech a v rozích u oken, vytvoří přesně to prostředí, jaké plísně milují: vlhko, stálé teplo a skoro žádné proudění vzduchu. Spory se pak chytí na omítce, ve spárovacím silikonu i na nábytku přisunutém těsně ke studené stěně.
Vlhkost, která se drží v rozích u oken, se přes topnou sezonu mění v plíseň na omítce i v silikonu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Plíseň navíc rovnou útočí na zdraví. Podle americké Agentury pro ochranu životního prostředí uvolňují plísňové spory do vzduchu alergeny a dráždivé látky, které u citlivějších lidí spouští kýchání, rýmu a pálení očí a mohou vyvolat i astmatický záchvat.
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Největší továrna na vlhkost je sušení prádla v obývacím pokoji nebo ložnici. Mokré kusy na sušáku dokážou podle výzkumníků z Univerzity v Manchesteru zvednout vlhkost v bytě až o 30 procent, a když ji nemá co odvést, usadí se na nejchladnějších místech.
Proč vás ta samá chyba připraví o peníze za topení
Zakrytý radiátor je druhá strana téže mince. Když teplo z tělesa pohltí dlouhý závěs, pohovka nebo prádlo rozvěšené nad ním, do místnosti se dostane jen jeho část a vy přitápíte, abyste ten rozdíl dohnali.
Vlhký vzduch navíc působí chladněji než suchý při úplně stejné teplotě, takže v provlhlém pokoji máte tendenci točit termostatem nahoru. A když se pak snažíte provětrat celé dopoledne jen pootevřeným oknem, ochladíte tím stěny kolem oken, ale přebytečná vlhkost stejně zůstane uvnitř. Teplo uteče a rosení trvá dál.
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Všechny tyhle maličkosti se na konci topné sezony sečtou do vyšší faktury, aniž byste přitom měli doma o stupeň tepleji.
Jak okna vysušit: krátce, prudce a s volným parapetem
Nejlépe funguje nárazové větrání. Otevřete okna dokořán, ideálně dvě proti sobě kvůli průvanu, a nechte je tak jen 3–5 minut několikrát denně, hlavně ráno a vždycky po vaření nebo sprchování. Vzduch se za tu chvíli kompletně vymění a stěny přitom nestihnou vychladnout.
Pak uvolněte okolí okna, aby teplý vzduch mohl volně stoupat ke sklu:
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V pokoji držte kolem 20–22 °C a vlhkost mezi 40 a 60 procenty, kterou pohlídáte levným vlhkoměrem. Při vaření pouštějte digestoř, v koupelně ventilátor a prádlo sušte spíš v místnosti, kterou často větráte, nebo rovnou v sušičce.
Kdy za orosené okno opravdu může okno
Existují situace, kdy větrání ani teplota nezaberou. Když se kapky objeví mezi tabulemi dvojskla nebo trojskla, kam se hadrem nedostanete, je porušené těsnění a okno už neizoluje tak, jak by podle svých parametrů mělo. Tady pomůže jedině reklamace u výrobce a výměna zasklení.
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A jestli se naopak kapky srážejí zvenku, můžete být úplně v klidu. Rosení z vnější strany je totiž znamení, že sklo dobře izoluje a teplo z bytu ven skoro neuniká.
Zdroje: https://www.denik.cz/dum-a-byt/plisen-vlhkost-byt.html, https://www.vekra.cz/radce/vite-proc-se-rosi-okna/, https://www.srovnejto.cz/blog/jak-setrit-na-vytapeni/, https://www.homein.cz/blog/jak-se-zbavit-orosenych-oken/, https://www.bauhaus.cz/blog/roseni-oken