Kdo nechává v zimě okno celé dny vyklopené do ventilační polohy, obvykle počítá s tím, že tak větrá šetrně a vlhko odchází samo. Ráno pak odhrne závěs a po skle stékají kapky až na parapet. Rosení v mrazivých měsících úplně nezmizí, protože jde o obyčejnou fyziku. Dá se ale výrazně omezit návykem, který na první pohled vypadá jako vyhazování tepla oknem.
Celodenní vyklopené okno rosení zhoršuje
Studený vzduch, který štěrbinou celé hodiny proudí podél ostění, ho vychladí natolik, že se na něm a na rámu sráží voda a časem se tam může uchytit plíseň. Radiátor pod oknem přitom topí zbytečně a čerstvého vzduchu přibude jen málo.
Sklo bývá v zimě nejchladnější plochou místnosti. Teplý vlhký vzduch se u něj ochladí pod takzvaný rosný bod a pára se srazí na kapky. Podobně se zamlží brýle, když v zimě vejdete z ulice do vytopeného obchodu.
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Hodně záleží na vlhkosti vzduchu. Podle přibližného modelového výpočtu pro místnost vytopenou na 21 °C se sklo začne rosit, když jeho povrch klesne zhruba pod tyto teploty:
Vlhkost vzduchu v místnosti Sklo se rosí zhruba pod 40 % 7 °C 50 % 10 °C 60 % 13 °C 85 % 18 °C
„Optimálně by se měla relativní vlhkost vzduchu pohybovat v rozpětí 45 až 55 procent,“ uvedl na webu Státního zdravotního ústavu Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra pro venkovní a vnitřní ovzduší SZÚ. Teplotu vzduchu ústav doporučuje mezi 20 a 22 °C a upozorňuje, že silné ochlazení místnosti kondenzaci i plísním nahrává. Kolik vlhkosti doma skutečně máte, ukáže pokojový vlhkoměr.
Přečtěte si také: Čeští studenti přicházejí o levné obědy. Od ledna zdraží o 10 Kč další univerzita Pět minut dokořán
Tím jedním krokem je nárazové větrání. Okno otevřete úplně dokořán, ale jen na krátkou chvíli. Za pár minut se v místnosti vymění vzduch, ale teplo nashromážděné ve zdech zůstane uvnitř a rám nestihne prochladnout. Podle letáku Veřejného ochránce práv Jak správně topit a větrat to vypadá takto:
Termostatickou hlavici na radiátoru stáhněte na minimum, tedy na protimrazovou značku. Jinak by ji studený proud vzduchu přiměl pustit topení naplno. Otevřete okno dokořán. Když to jde, otevřete i okno na protější straně bytu, protože průvan výměnu urychlí. Nechte okno otevřené obvykle kolem 5 minut. Zavřete a hlavici vraťte na původní nastavení.
Leták radí takto větrat aspoň dvakrát až třikrát denně. Za mrazu se vzduch vymění rychleji, proto stačí 3 až 5 minut, zato zhruba jednou za hodinu.
Přečtěte si také: Jak poznat, jestli se vám domácí baterie k fotovoltaice vyplatí Termostatickou hlavici je dobré před větráním stáhnout na minimum, jinak studený vzduch od okna přiměje radiátor topit naplno. Ilustrační foto. Zdroj: BOOM Photography / Pexels.
Mrazivý vzduch zvenku je jako vyždímaná houba. V teple bytu dokáže nasát další vlhkost, kterou při příštím větrání vynesete ven.
Vlhko odvádějte hned u zdroje
Hodně vody do vzduchu přidá vaření, sprchování a sušení prádla. Při vaření zapněte digestoř, v koupelně ventilátor a po vaření, koupání nebo žehlení hned vyvětrejte. Prádlo sušte mimo obytné místnosti, pokud to jde.
Květiny z parapetu raději přestěhujte jinam, protože zálivkou a odparem vlhkost přidávají a kondenzaci u skla zesilují. Odvlhčovač pomůže hlavně ve vlhkých starších domech, kde vlhkost větráním dolů nedostanete. Větrání ale nenahradí.
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Když se sklo orosí zvenku, je to spíš dobrá zpráva. Teplo z bytu přes ně skoro neuniká, takže vnější tabule zůstává studená jako okolní vzduch. Kapky mezi skly izolačního dvojskla nebo trojskla jsou vadou a ukazují na netěsný rámeček nebo prasklinu. U nových oken je reklamujte, u starších pomůže výměna skla.
Vodu na vnitřní straně neberte na lehkou váhu. Dlouhodobá vlhkost na ostění podporuje plísně, jejichž spory se nejčastěji vdechují ze vzduchu. Nejvíc ohrožují lidi s oslabenou imunitou. Mohou ale vyvolat alergii nebo astma a komukoli způsobit i nespecifické obtíže, jako jsou bolesti hlavy, dráždění ke kašli nebo kožní potíže. Viditelnou plíseň nechte odborně posoudit a při dlouhodobých dýchacích potížích nebo alergii se poraďte s lékařem.
Zdroje: https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-jak-na-to-jak-zamezit-roseni-oken-216294, https://www.denik.cz/bydleni/roseni-oken.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/roseni-oken-jak-mu-zamezit-urcite-nepomohou-ani-stovky-rostlin-34367.html, https://www.ceskestavby.cz/clanky/proc-se-okna-rosi-a-jak-tomu-zabranit-24356.html, https://szu.gov.cz/wp-content/uploads/2023/03/TZ_SZU_snizovani_teplot_uvnitr_budov.docx, https://www.echo24.cz/a/SzWPS/zpravy-domaci-plisne-bakterie-nizka-teplota, https://www.cez.cz/cs/clanky/jak-spravne-vetrat-v-zime-155759, https://www.novinky.cz/bydleni/jak-na-to/clanek/pet-pravidel-spravneho-vetrani-v-zimnim-obdobi-40243391, https://www.ochrance.cz/aktualne/usporna_opatreni_se_pri_vytapeni_dotknou_vsech_ale_plisen_v_byte_mit_zbytecne_nemusite/jak_spravne_topit_a_vetrat.pdf, https://www.estav.cz/cz/1311.zaklady-fyziky-vlhkeho-vzduchu-prehledne-a-srozumitelne, https://szu.cz/wp-content/uploads/2023/10/klanova_plisne_v_bytech_23.pdf, https://www.estav.cz/cz/12301.roseni-oken-neni-znamkou-jejich-spatne-kvality-ale-vysoke-vlhkosti-vzduchu-ve-vasi-domacnosti