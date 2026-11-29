Bobík se při ranní redakční poradě odmítl smířit s množstvím končetin dnešního protagonisty. Deset je podle něj zbytečně extravagantní číslo, zejména uvážíme-li, že on sám dokáže se čtyřmi obsloužit celý byt, kontrolovat kuchyň, monitorovat ledničku a provádět pravidelné bezpečnostní inspekce pod jídelním stolem.
Pan Mňau má ovšem vůči krabům sněžným mnohem zásadnější výhradu. Celý jejich životní styl je totiž založen na pobytu v ledové vodě. A jakkoliv je ochoten respektovat evoluční rozmanitost, u některých rozhodnutí přírody by přece jen uvítal vysvětlení.
Krab sněžný (Chionoecetes opilio) je přitom fascinující tvor. A pokud vám jeho existence dosud byla známá především z jídelních lístků dražších restaurací, dovolíme si vás seznámit s tou částí jeho životopisu, která předchází rozpuštěnému máslu.
Když příroda rozdá nohy a zapomene přestat
Krabi rodu Chionoecetes obývají chladné vody severní polokoule. Nejznámější z nich, krab sněžný, se vyskytuje v severním Atlantiku, severním Pacifiku i arktických mořích.
Jeho tělesné proporce jsou poněkud extravagantní. Z relativně malého, plochého a zaobleného těla vyrůstají čtyři páry dlouhých kráčivých končetin a jeden pár zakončený klepety. Krunýř velkého samce může dosahovat šířky přibližně patnácti centimetrů, rozpětí končetin se však může blížit jednomu metru.
Vypadá tedy trochu jako výsledek konstrukčního projektu, během kterého někdo výrazně podcenil rozpočet na trup a všechny zbývající prostředky investoval do podvozku.
Navzdory svému jménu není živý krab sněžný bílý. Horní část jeho těla mívá hnědavé až načervenalé zbarvení, zatímco spodní strana je světlejší. Své dlouhé končetiny využívá k pohybu po písčitém a bahnitém mořském dně, kde hledá potravu.
Pan Mňau uznává, že klepeta představují zajímavou evoluční inovaci. Především možnost otevřít si vlastní večeři bez asistence člověka by podle něj mohla významně posílit vyjednávací pozici domácích koček.
Představte si, že vám přestane být vlastní kostra
Jedním z problémů života v brnění je skutečnost, že brnění neroste společně s vámi.
My savci máme v tomto ohledu poměrně komfortní uspořádání. Naše kostra se vyvíjí uvnitř těla a během dospívání nemusíme pravidelně odkládat celý svůj nosný systém.
Krab takové štěstí nemá. Jeho pevná vnější kostra mu poskytuje ochranu a oporu, ale současně omezuje růst. Aby mohl zvětšit své tělo, musí starý krunýř svléknout. Pod ním už má vytvořenou novou, měkkou vnější kostru, kterou následně zvětší přijímáním vody a postupně zpevní.
Představte si obdobnou situaci u člověka. Jednoho rána zjistíte, že jste vyrostli, odložíte vlastní kostru, několik následujících týdnů se snažíte nebýt ničím sežráni a doufáte, že se vám nový model podaří úspěšně vytvrdit.
Bobík se rozhodl, že už nikdy nebude dramatizovat převlékání do zimního svetříku.
Krab je po svlékání mimořádně zranitelný. Ochranný krunýř ještě není pevný a predátoři mají výrazně snazší práci. Navíc u kraba sněžného není svlékání celoživotním procesem. Po dosažení tělesné dospělosti absolvuje poslední, takzvané terminální svlékání, po němž už dále neroste a svůj krunýř nevymění.
S posledním brněním pak může prožít ještě několik let. Celková délka života kraba sněžného může podle odhadů dosahovat až dvaceti let.
Což znamená, že není úplně špatné uvážit, v jakém provedení člověk vstoupí do dospělosti, pokud už následně nemá k dispozici reklamační oddělení.
Rodinné vztahy nejsou překážkou kvalitního stravování
Krab sněžný není vybíravý. V jeho jídelníčku se objevují mořští červi, měkkýši, krevety, drobné ryby, hadice připomínající mořské hvězdice i uhynulí živočichové. A pokud se naskytne příležitost, mohou větší krabi pozřít také menší příslušníky vlastního druhu.
Bobík, který do této chvíle obdivoval krabí gastronomickou otevřenost, začíná mít k některým aspektům jeho stravovacích návyků vážné etické výhrady.
Existuje totiž rozdíl mezi dojídáním po rodině a dojídáním rodiny.
Kanibalismus přitom není v krabím světě žádnou biologickou kuriozitou. Může představovat významný faktor ovlivňující velikost populace, zejména v situacích, kdy se mnoho jedinců soustředí na omezeném prostoru a musejí soupeřit o dostupnou potravu.
Krab sám se zase musí mít na pozoru před treskami, platýsy, tuleni, chobotnicemi a dalšími predátory. Mořské dno zkrátka nepřipomíná poklidnou rezidenční čtvrť. Spíše gastronomický festival, na kterém nikdo předem neví, zda dorazil jako návštěvník, nebo jako občerstvení.
Mateřská dovolená pro sto padesát tisíc dětí
Paní Žofie se při studiu rozmnožování krabů sněžných pozastavila nad množstvím práce, kterou příroda přidělila samicím.
Samice může pod zadečkem nosit přibližně dvacet až sto padesát tisíc vajíček. V závislosti na teplotě okolní vody je chrání a nosí jeden až dva roky.
Dva roky. Sto padesát tisíc potenciálních potomků. A nikde žádná babička na hlídání.
Zajímavé je také to, že samice dokážou uchovávat spermie ve specializovaných orgánech a později je využít k oplodnění další snůšky. Mohou se pářit s více samci a nejsou při každém dalším rozmnožování bezpodmínečně odkázány na přítomnost partnera.
Pan Mňau tuto biologickou možnost považuje za mimořádně praktické oddělení reprodukce od nutnosti dlouhodobě tolerovat společnost jiného jedince.
Po vylíhnutí navíc mladí krabi nevypadají jako miniaturní kopie rodičů. Jejich larvy připomínají spíše drobné krevety, několik měsíců se pohybují ve vodním sloupci, živí se planktonem a teprve po postupné proměně se usazují na mořském dně.
Při pohledu na množství predátorů a dalších nástrah je pak celkem pochopitelné, proč příroda vsadila spíše na kvantitu než na individuální rodičovské konzultace.
Jak během několika let zmizí deset miliard krabů
Tady už naše redakce musí poněkud ubrat na veselí. Protože skutečnost, že krab sněžný potřebuje chlad, není jen jeho poněkud výstřední životní preference.
Je to otázka přežití.
V letech 2018 až 2021 zmizelo z východní části Beringova moře více než deset miliard krabů sněžných. V roce 2022 byl kvůli dramatickému propadu populace poprvé uzavřen tamní komerční lov tohoto druhu.
Vědci z americké agentury NOAA následně ve studii publikované v časopise Science spojili kolaps populace s mimořádnou mořskou vlnou veder v letech 2018 a 2019.
Na celé záležitosti je přitom biologicky fascinující a současně děsivé to, že kraby pravděpodobně nezabila přímo vysoká teplota vody.
Teplejší prostředí zrychlilo jejich metabolismus. Potřebovali tedy více potravy, aby pokryli zvýšené energetické nároky. Současně se zmenšovala rozloha jejich preferovaného chladného prostředí, takže se více jedinců soustředilo na menším prostoru. Dostupné zdroje potravy nestačily pokrýt jejich potřeby.
Vědci proto považují hladovění za nejpravděpodobnější příčinu rozsáhlého úhynu.
Bobík, který je jindy mimořádně kreativní v hledání argumentů pro pravidelné doplňování zásob potravy, tentokrát nemá příliš chuť žertovat. Deset miliard živočichů zemřelých pravděpodobně v důsledku nedostatku potravy je číslo, které si zaslouží respekt i bez ohledu na počet jejich končetin.
Brnění, které vás neochrání před změnou světa
Krab sněžný představuje krásný příklad toho, jak dokonale může být živočich přizpůsobený prostředí, ve kterém žije, a jak rychle se tato dokonalost může změnit v jeho největší slabinu.
Do chladného moře si evolučně přinesl pevné brnění, klepeta, dlouhé končetiny, neobyčejně vysoký reprodukční potenciál a schopnost využívat širokou škálu potravních zdrojů. Vyvinul se v mimořádně úspěšného obyvatele mořského dna.
Jenže evoluce pracuje v měřítku generací, zatímco člověk dokáže zásadním způsobem proměnit životní podmínky během několika desetiletí.
A proti tomu se ani s deseti končetinami příliš dobře neutíká.
Pan Mňau se po prostudování všech podkladů rozhodl přehodnotit svůj původní názor na krabí zálibu v chladu. Koneckonců ani on by nebyl nadšený, kdyby mu někdo bez předchozí konzultace změnil teplotu obývacího pokoje, odstranil polovinu jeho oblíbených míst a ještě očekával, že se tomu prostě přizpůsobí.
Rozdíl je v tom, že pan Mňau má svého člověka, kterému může ve tři hodiny ráno vysvětlit, kde došlo k pochybení.
Deset miliard krabů takovou možnost nemělo.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Zdroje: NOAA Fisheries – Alaska Snow Crab [1], Fisheries and Oceans Canada – Snow Crab (Chionoecetes opilio) [2], Fisheries and Oceans Canada – Snow Crab: Integrated Fisheries Management Plan [3], Science – The Collapse of Eastern Bering Sea Snow Crab [4], Nature Climate Change – Human-Induced Borealization Leads to the Collapse of Bering Sea Snow Crab [5], NOAA Fisheries – Snow Crab Collapse Due to Ecological Shift in the Bering Sea [6]