Film Michaela Baye je skvělým filmem na podzimní večer. Na rozdíl od spousty novějších trháků prý navíc obstál ve zkoušce času a jeho triky pořád vypadají skvěle. Kdo chce zkontrolovat, jestli má pravdu, najde
Transformers i na českém Netflixu. Kluk a jeho auto robot
Sam Witwicky (
Shia LaBeouf) netuší, že jeho první auto je ve skutečnosti Bumblebee, mimozemský robot z rasy Autobotů. Na Zemi totiž dorazila celá válka. Autoboti v čele s Optimem Primem hledají mocnou kostku zvanou Allspark dřív, než ji získají zlí Decepticoni vedení Megatronem.
Klíč k jejímu nalezení má shodou okolností právě Sam, a tak se spolu se spolužačkou Mikaelou (
Megan Fox) ocitne uprostřed konfliktu, o kterém vláda nechce, aby kdokoli věděl. Do akce se zapojí vojáci v čele s kapitánem Lennoxem (Josh Duhamel) i tajemný agent Simmons, kterého hraje John Turturro. Foto: DreamWorks Pictures/Paramount Pictures
Celý film trvá 144 minut a za tu dobu stihne z komedie o dospívání přerůst v ohňostroj, při kterém se po ulicích válí roboti velcí jako domy. Za tři nominace na Oscara za zvuk a vizuální efekty se rozhodně nemusí stydět.
Spielbergův nápad, který Bay nejdřív odmítl
Za celým projektem stál
Steven Spielberg, který Transformers produkoval. Hračky od Hasbra prý sbíral a byl přesvědčený, že z nich může být letní trhák. Michaelu Bayovi ho podle rozhovoru pro filmového kritika Emanuela Levyho popsal jako příběh o klukovi a jeho autě, které je shodou okolností mimozemský robot.
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Michael Bay o tom zpočátku nechtěl ani slyšet, připadalo mu to jako film o hračkách. Názor změnil až po návštěvě sídla Hasbra, kde mu vysvětlili, co pro fanoušky Transformers znamenají. Výsledek ho nakonec nemusel mrzet, film s rozpočtem kolem 150 milionů dolarů vydělal po celém světě přes 700 milionů.
Nejslavnější auto filmu má přitom svůj příběh. Bay původně odmítl Brouka od Volkswagenu, protože by připomínal Herbieho, a místo toho si vybral Camaro, které v té době ještě nebylo ani v prodeji. Žlutý Bumblebee pak Chevrolet proslavil po celém světě.
Hlas, který letos utichl
Optima Prima namluvil
Peter Cullen, který tuhle postavu namlouval už v kresleném seriálu z roku 1984. Pro mnoho fanoušků byl jeho hluboký hlas největším důvodem, proč film milovali. V srpnu ve věku 85 let zemřel, jak informoval magazín Empire. Foto: DreamWorks Pictures/Paramount Pictures
S Transformers je spojený i jeden z nejznámějších sporů Hollywoodu. Megan Fox v roce 2009 v rozhovoru přirovnala Baye k diktátorovi a do třetího dílu se už nevrátila. Bay později
přiznal, že ji vyhodit nechal na pokyn Spielberga.
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Čeští diváci první díl pořád milují, Transformers mají na
Kinoboxu hodnocení 78 %. Zahraniční kritici jsou přísnější, na hodnotící platformě Rotten Tomatoes mají 58 %, diváci tam ale dávají 85 %.
Transformers si v Česku pustíte nejen na Na všední večer je to možná trochu moc výbuchů najednou, ale kdy jindy si dopřát pořádnou dávku kovu a ohně než v listopadové tmě. Netflixu, ale i na Disney+ či HBO Max.
Zdroje: Moviepilot, Emanuel Levy, Empire, CBS, Kinobox, Rotten Tomatoes
Hodnocení na
Kinoboxu: 78 %