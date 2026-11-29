Buben stojí plný vody, displej bliká a ukazuje E18. První reflex je sáhnout po telefonu a objednat technika. Ta trojice znaků ale neoznamuje rozbitou pračku. Ukazuje, kde hledat. Výrobci rozdělují poruchy do několika okruhů: přívod vody, odčerpávání, dvířka, motor, ohřev a elektronika. Polovina z nich, tedy voda, odtok a dvířka, začíná u věcí, které zvládne zkontrolovat každý. Zalomená hadice, zapomenutý kohout nebo filtr zanesený ponožkou. Zbytečná návštěva technika kvůli drobnému úkonu přitom podle ceníků, které jsme dohledali, může vyjít na částku, za kterou se dá pořídit slušný vysavač. Proto se vyplatí věnovat deset minut kódu dřív než servisu.
Chybový kód pračky ukazuje směr
Moderní pračka průběžně sleduje senzory. Hlídá napouštění a vypouštění, hladinu vody, zámek dvířek, otáčky motoru i topné těleso. Když některá hodnota vybočí, řídicí jednotka zastaví cyklus a vypíše kód podle funkce, které se problém týká. Podpora AEG to popisuje právě takto. Voda a dvířka přitom patří k bezpečnostně citlivým oblastem. Bez správné hladiny, funkčního odtoku nebo zamčených dvířek pračka v programu pokračovat nesmí, proto hlásí chyby právě tady nejčastěji.
Pro uživatele je to dobrá zpráva. Nejčastěji se rozsvěcují kódy, za kterými stojí banalita. Electrolux na své české podpoře přiznává, že mnoho případů vyřeší jednoduchý krok bez zásahu servisu.
Kód stačí přečíst a zadat. Na webu
KódySpotřebičů.cz k tomu slouží vyhledávací pole, kam se píše značka a kód, například „Bosch E15“. Nástroj vrátí význam chyby, její závažnost, bezpečné kontroly a hranici, za kterou už má přijet technik. Pokrývá pračky, myčky a sušičky devíti značek: AEG, Beko, Bosch, Electrolux, LG, Miele, Samsung, Siemens a Whirlpool. Pro starší pračky bez displeje nabízí přehled 28 běžných potíží řazených podle příznaku, od zápachu přes vibrace až po buben, který se netočí.
Jedna rada předem: kód si vyfoťte ještě před resetem nebo vytažením zástrčky. AEG doporučuje opsat celé hlášení, protože po odpojení napájení může zmizet.
E18, 4C, E10: jedna potíž, u každé značky jiné znaky
Kódy nemají jednotný standard. Co Bosch označuje jedním symbolem, hlásí Samsung úplně jinou kombinací. Několik příkladů z oficiálních stránek výrobců:
Značka Kód Co hlásí Bosch E18 / F18 pračka nevypouští vodu, nejčastěji ucpané čerpadlo nebo zalomená odtoková hadice AEG E10 / E11 potíže s napouštěním AEG E20 odčerpávání AEG E30 hladinový snímač Samsung 4C / 4E voda přitéká příliš pomalu Electrolux E40 / E41 dvířka a jejich zámek Whirlpool F-kódy a kontrolky „ucpaný vodní filtr“, „chybí voda“, „volat servis“
Whirlpool vyžaduje víc pozornosti. Jeho oficiální příručka pracuje spíš s obecnými F-kódy a symboly na panelu, jejichž význam se liší podle modelové řady. Vyplatí se proto dohledat návod podle čísla na výrobním štítku. Opatrnost platí i jinde: AEG a Electrolux upozorňují, že varianty kódů se mohou lišit podle verze spotřebiče. Zadávejte tedy vždy značku, ideálně i přesný model.
Zdroj fotografie: Freepik Filtr, hadice, kohout: co zkontrolovat doma, než zavoláte technika
U vodních a odtokových chyb posílají výrobci zákazníky nejdřív k jednoduchým úkonům. Bosch u E18 radí vypustit vodu a prohlédnout čerpadlo s odtokovou hadicí. Samsung u 4C a 4E odkazuje na hadici, kohout, filtr a dávkovač. Beko u pračky, která nenapouští, začíná přívodní hadicí a sítky. Whirlpool u kontrolky vodního filtru píše přímo: vyčistit filtr.
Bezpečný domácí postup vypadá takto:
Opsat kód a zapamatovat si značku i model. Zastavit program, pračku vypnout a vytáhnout ze zásuvky. Zavřít přívod vody, hlavně u odtokových chyb. Počkat, až voda vychladne. Bosch na své stránce k chybě pračky E18 výslovně varuje, že voda po praní může být horká. Vypustit zbytek servisní hadičkou u filtru a vyčistit filtr čerpadla. Projít hadice: přívodní i odpadní nesmí být zalomené ani přiskřípnuté, sítko na přívodu bývá zanesené vodním kamenem. Ověřit dvířka a dávkovač, zda něco nebrání dovření nebo nezůstala překážka v zásuvce. Přerovnat prádlo, pokud pračka hlásí nevyvážení. Jediná těžká deka v bubnu umí odstřeďování spolehlivě rozhodit. Zkusit vypouštění nebo reset, ovšem jen podle návodu.
Domácí práce končí u šroubováku. Kontrola zdarma a oprava svépomocí jsou dvě odlišné disciplíny. Výměna čerpadla, topného tělesa nebo řídicí desky patří zkušeným rukám, protože chybou se dá napáchat dražší škoda než původní závada.
Prevence ušetří i první krok. KódySpotřebičů.cz radí jednou měsíčně pustit prázdný program na vysokou teplotu nebo čisticí cyklus, filtr čerpadla čistit zhruba každé tři měsíce, v oblastech s tvrdou vodou odvápňovat a po praní nechat pootevřená dvířka i zásuvku. Gumové těsnění stojí za otření, jinak v něm vlhkost časem začne zapáchat.
Kolik stojí technik v roce 2026 a kudy vede cesta ke dvěma tisícům
Ceny jsme dohledali ve veřejných cenících k 25. listopadu 2026. Jde o orientační rámec: náhradní díly, doprava mimo město nebo náročné rozebrání účet zvednou.
KódySpotřebičů.cz uvádí výjezd za 600 až 1 200 Kč, hodinovou sazbu 350 až 550 Kč a závažné závady nad 2 000 Kč. AEG v informacích k pozáručnímu servisu AEG počítá u autorizovaných partnerů s 800 až 1 500 Kč za výjezd a diagnostiku podle regionu a složitosti. OpravaServis účtuje zákazníkovi, který opravu odmítne, 500 Kč za výjezd a dalších 500 Kč za diagnostiku. Opravy praček tam začínají zhruba na 950 až 1 200 Kč. Elektroservis Žemlička z Ostravska bere za diagnostiku 450 Kč, za vnitřní opravu 1 040 Kč a za složitou 2 250 Kč, vše bez dílů. Výjezd účtuje podle vzdálenosti.
Sečteno: výjezd, diagnostika a půlhodina práce na vyčištění filtru se k dvoutisícové hranici přibližují rychle, u vzdálenější obce ji klidně překročí. Přitom přesně tenhle úkon zvládne majitel za deset minut s kbelíkem a hadrem. Právě v tom vidíme největší úsporu domácí diagnostiky.
U starší pračky se hodí ještě jedno pravidlo ze servisní praxe. Když oprava přesáhne polovinu ceny nového srovnatelného modelu, většinou se nevyplatí. Prémiové značky s delší zbývající životností si podle KódySpotřebičů.cz zaslouží výjimku. Berte to jako orientační vodítko, ne jako zákon.
Voda v podstavci, spálenina, vyhozený jistič: tady domácí oprava končí
Některé signály nepatří do kategorie domácích kutilských výzev. Pračku je třeba hned vypnout, vytáhnout ze zásuvky a objednat servis, když:
z pračky viditelně teče nebo se voda drží v podstavci, případně zareagoval systém AquaStop, je cítit spálenina, spotřebič vyhazuje jistič nebo proudový chránič, kabel nese stopy poškození, buben se netočí nebo pračka nespustí žádný program, stejný kód se vrací i po kontrole hadic a filtrů, případně jich naskočí víc najednou.
AEG v těchto situacích předpokládá vadu elektroniky, motoru, topného okruhu nebo snímačů. Voda spolu s elektřinou je kombinace, ke které se bez technika nesahá.
Návštěvu zlevní dobrá příprava. Technikovi předejte značku, přesný model a výrobní číslo ze štítku, celý kód, popis toho, co pračka v danou chvíli dělala, a výčet kontrol, které už proběhly. Fotka displeje a štítku ušetří čas. Ostravský Žemlička ji rovnou žádá přes WhatsApp, aby mohl přivézt správný díl. U pozáruční opravy se předem zeptejte na cenu výjezdu a diagnostiky, na hodinovou sazbu a na to, zda se diagnostika odečte, když opravu objednáte.
Pračka v záruce má svá pravidla. Zákonná odpovědnost za vady trvá u spotřebního zboží dva roky od převzetí a Česká obchodní inspekce upozorňuje, že u servisu lze reklamaci uplatnit jen tehdy, je-li uveden v záručním listu nebo potvrzení. Ministerstvo průmyslu a obchodu zdůrazňuje, že vada musí být prokazatelná. Domácí zásah, který poškození způsobí nebo ztíží jeho posouzení, otevírá prostor ke sporu. Během záruky proto zůstaňte u úkonů z návodu, tedy filtru, hadic, resetu a čištění.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková