Na Čertově hoře v Harrachově si lyžař vybere cestu dolů rychle, protože moc možností nemá. Areál patří k nejznámějším v Krkonoších, rozlohou se ale s velkými středisky neměří. Přesto o jeho dlouhodobý pronájem stojí dva podnikatelé, kteří už jinde v horách vlastní nebo řídí lyžařské areály.
Čtyři sjezdovky z Čertovy hory
Skiareál Harrachov má podle provozovatele čtyři sjezdovky. Nahoru lyžaře vozí dvě čtyřsedačkové lanovky, Delta z centra a Alfa z Rýžoviště, a v centru je ještě vlek Doplik. Z městečka v nadmořské výšce 650 metrů se lyžaři dostanou až na vrchol ve výšce 1 022 metrů.
Tratě mají tyto délky:
sjezdovka Modrá 2 200 metrů, nejdelší v areálu, Červená II 1 850 metrů, Červená I 1 640 metrů, Černá 1 259 metrů. Přečtěte si také: Česku hrozí mrazy až −10 °C. Prsty v tom může mít rekordně brzký rozpad polárního víru
K areálu patří také osvětlená spodní část dlouhá 400 metrů, kde se lyžuje i večer. Cestou lanovkou na Čertovu horu uvidí lyžař i mamutí můstek určený pro lety na lyžích. Jiný takový v Česku není a na celém světě je jich jen pět.
Na Čertově hoře se dá lyžovat i po setmění, osvětlená je spodní část areálu. Ilustrační foto. Zdroj: Serge Taeymans / Unsplash. Dva miliardáři se zkušeností z hor
Jak zjistil deník e15, o dlouhodobý pronájem areálu projevili zájem Marcel Soural ze skupiny Trigema a Igor Rattaj, hlavní tvář skupiny Tatry Mountain Resorts (TMR). Oba to potvrdili. Vlastníci areálu zatím nic nerozhodli a žádné jednání ani soutěž o nájem neprobíhá. Oba zájemci přitom v horách už podnikají.
Trigema Tatry Mountain Resorts Postavení zájemce zakladatel a jediný akcionář hlavní tvář skupiny V Krkonoších v roce 2023 koupila celého provozovatele skiareálu v Rokytnici nad Jizerou manažersky řídí Skiareál Špindlerův Mlýn Přečtěte si také: Nejhorší ochrana zateplené fasády: Češi věší sovy a neví, že strakapouda jen vyprovokují
Rattaj je slovenský miliardář. Majetek zakladatele Trigemy odhadl časopis Forbes v žebříčku z roku 2023 na 4,1 miliardy korun. Trigema má kromě Rokytnice také středisko Monínec ve středních Čechách a menší areál Samoty na Šumavě.
Lákadlem je možná cesta do Rokytnice
Pro investory je Harrachov zajímavý hlavně svou polohou. Nový územní plán Rokytnice umožňuje lyžařsky spojit Horní Domky se Studenovem a Studenov dál s Harrachovem. Zatím jde jen o možnost, kterou plán připouští, a žádná stavba nezačala.
Trigema má v Rokytnici velké plány. Podle stavu z listopadu 2026 tam chystá deset projektů za zhruba 6,5 miliardy korun na 15 let. Patří k nim modernizace lyžařské infrastruktury a pětihvězdičkový hotel, který se má otevřít v roce 2029.
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Že se krkonošská střediska propojují, ukazuje Špindlerův Mlýn. Podle plánů z května 2026 má propojení Svatého Petra s Medvědínem fungovat od zimy 2026/27 jednosměrně s novou šestimístnou lanovkou a od sezony 2027/28 obousměrně.
O pronájmu rozhodnou dva akcionáři
Oba zájemci chtějí dlouhodobý pacht, tedy pronájem celého podniku provozovatele Sportovní areál Harrachov. Firma provozovatele by tak dál patřila stávajícím akcionářům, hlavně České unii sportu a Svazu lyžařů ČR. Část pozemků pod tratěmi ale patří státu. Podobně to funguje ve Špindlerově Mlýně, kde ČUS dlouhodobě pronajímá areál firmě Melida a TMR v ní má čtvrtinu akcií.
Podle vyjádření pro e15 ČUS ani svaz pronájem zatím nepotvrdily ani nevyloučily. Předseda ČUS Jan Boháč dodal, že unie chce zájem probrat se svazem, až se ustálí jeho vedení. Strategická rozhodnutí totiž vyžadují shodu obou hlavních akcionářů. Kdo další vlastní krkonošské areály a co se děje na harrachovské radnici, uvádějí zdroje pod článkem.
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„Podali jsme […] oficiální zájem o pronájem, ale nikdo s námi nekomunikuje,“ uvedl pro e15 Marcel Soural, majitel a předseda představenstva skupiny Trigema.
Radnice chce vidět konkrétní nabídky
Harrachovskou radnici po volbách nejspíš povede Tomáš Kyncl ze Starostů pro Liberecký kraj. Pro e15 v listopadu 2026 řekl, že zájem obou investorů vítá a nikoho neupřednostňuje. Od obou zájemců chce mít na stole konkrétní nabídku i s penězi a harmonogramem. Propojení s Rokytnicí chce nejdřív důkladně prověřit, hlavně jestli je vůbec proveditelné.
Tomáš Kyncl, který po volbách nejspíš povede harrachovskou radnici, chce od obou zájemců konkrétní nabídku s penězi i harmonogramem. Foto: Ondřej Žváček / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.
Lyžaře teď zajímá hlavně letošní zima. Lanovka stojí od 2. listopadu a zimní sezona začne během prosince 2026. Přesný termín areál teprve oznámí, takže před cestou se vyplatí sledovat jeho web.
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Zdroje: https://skiareal.com/, https://skiareal.com/en/about-us/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/regiony/lyzovat-se-v-harrachove-bude-i-letos-spor-o-pozemky-ale-vyresen-neni-124003, https://www.e15.cz/byznys/obchod-a-sluzby/melida-bude-provozovat-skiarealy-ve-spindlerove-mlyne-az-do-roku-2057-spoji-svaty-petr-a-medvedin-1353087, https://www.skiareal.cz/fileadmin/user_upload/TZ_Spindleruv_Mlyn_Sen_o_lyzarskem_propojeni_se_stava_realitou_2026.pdf, https://www.trigema.cz/en-media/1117-trigema-expands-its-portfolio-into-the-giant-mountains-acquiring-the-rokytnice-nad-jizerou-ski-resort/, https://cc.cz/ze-souralovy-trigemy-se-stava-horska-skupina-portfolio-rozsirila-o-skiareal-v-rokytnici-nad-jizerou/, https://www.kudyznudy.cz/aktivity/sportovni-areal-harrachov-v-krkonosich, https://www.newstream.cz/reality/trigema-meni-krkonose-do-rokytnice-privede-luxusni-hotelovou-znacku-ve-hre-je-6-5-miliardy, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/spindl-se-chysta-na-miliardovy-komplex-kdo-ovladne-cesky-aspen-85286, https://forbes.cz/rattaj-se-chysta-na-sezonu-ve-spindlu-propojuje-sjezdovky-za-300-milionu/, https://forbes.cz/lists/nc23/marcel-soural/, https://www.e15.cz/byznys/v-krkonosich-se-schyluje-k-napinave-bitve-miliardaru-ve-hre-je-budoucnost-harrachova-1437556
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