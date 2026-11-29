Aleše Hámu zná roky, s Ondřejem Sokolem se potkal jednou a vzpomíná na něj v dobrém. Po pátečním Českém slavíkovi měl ale Honza Musil pro oba kolegy stejnou radu. Příští předávání cen by podle něj měli nechat někomu jinému.
Když moderátor Honza Musil v sobotu psal o Českém slavíkovi, dal hned v úvodu slovo „slavnostně“ do uvozovek. Na pátečním přenosu mu totiž chybělo právě to, co by si sám od předávání hudebních cen sliboval. Trochu noblesy a taky laskavosti vůči lidem, kteří přišli převzít cenu, zazpívat nebo jen strávit večer mezi kolegy.
Jednou z těch, na jejichž účet se v pražském Foru Karlín žertovalo, byla zpěvačka Ewa Farna.
Od fanoušků dostala nejvíc hlasů ze všech interpretů a počtvrté v řadě vyhrála mezi zpěvačkami. Během večera ale také z publika poslouchala, jak Ondřej Sokol z pódia naráží na její nedávný rozvod s manželem Martinem Chobotem. Zpěvačka při jeho poznámce zavrtěla hlavou. A na internetu našla velké zastání, mnoho diváků se vyjádřilo tak, že poznámka na její soukromí byla zbytečná a přes čáru. Kam se poděla noblesa?
Musil ve svém příspěvku jednotlivé vtipy nerozebíral. Mnohem víc ho zajímalo, komu vlastně ten večer patřil. Připomněl i lidi u televizí, kteří předem hlasovali pro své oblíbené zpěváky a kapely.
„Hlavní slovo sice má on, ale to jen proto, aby dal vyniknout těm, kterým večer patří,“ napsal o úloze moderátora na svých sociálních sítích.
Z obou mužů má osobně blíž k Aleši Hámovi.
Znají se dlouhá léta a Musil se podivil, co se s kolegou stalo. O druhém z dvojice mluvil s větším odstupem. „Pana Sokola jsem viděl jednou a byl fajn,“ zavzpomínal na jejich dávné setkání. V názoru na jejich společné vystoupení už mezi nimi rozdíl ale nedělal. napsal. Oběma pak doporučil, aby si přiznali, že moderování slavnostního večera klade jiné nároky než zábavná show, a příště podobnou nabídku nechali být. „Bylo to trapné, hloupé a sprosté,“ Moderátoři Českého slavíka jsou od pátku terčem tvrdé kritiky (foto: Nextfoto / placená licence) Co by podle Musila přimělo umělce přijít znovu
Zajímalo ho, jestli si umělci takhle představovali večer, na který dorazili už poněkolikáté. Po letošní zkušenosti by podle něj bylo pochopitelné, kdyby příště některá místa v sále zůstala prázdná.
Co by pak ze slavné ankety zbylo, kdyby sami hudebníci začali pozvání na Slavíka odmítat?
Musil přesto věří, že i příští rok přijdou. Na pódiu totiž mají možnost v přímém přenosu poděkovat lidem, kteří jim dali hlas. A takové příležitosti se podle něj kvůli moderátorům nevzdají. Rok od roku je ale zřejmější, s čím musí hudebníci počítat už ve chvíli, kdy pozvání přijmou. Stačí usednout do hlediště a před celým sálem může přijít na přetřes jejich minulost, soukromí i to nejtěžší, čím si za poslední rok prošli. A není tajemstvím, že pro některé jsou takové chvíle před kamerou velmi těžké.
Zdroj: redakce, Facebook, TV Nova