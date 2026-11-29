Po závěrečném hvizdu Mauricio Pochettino nezamířil do tunelu. Sebral hráče a vydal se s nimi kolem hřiště, za lidmi, kteří na tribunách ještě zbyli. Mnozí už odešli, někteří z těch, co zůstali, pískali. Trenér nechtěl, aby mužstvo zmizelo po jednom. Když se hroutí všechno ostatní, má aspoň zůstat pohromadě, přeložil to později Youri Tielemans.
Byl to jeho první domácí zápas. Skončil 0:4 s Brentfordem, stejným rozdílem jako ligová premiéra v Liverpoolu. Pochettino je podle ESPN prvním trenérem v dějinách Premier League, který v novém klubu prohrál oba úvodní zápasy o čtyři branky nebo víc. Pak přišel na tiskovou konferenci a řekl větu, která na Old Trafford musela zabolet: „Dobře, jsme Manchester United, ale nemůžete vyhrávat jen znakem a historií.“
Osm bodů a za zády už jen Crystal Palace
Slova by se dala brát jako obvyklé probuzení kabiny, kdyby za nimi nestála tabulka. United jsou po dvanácti zápasech devatenáctí, mají jedinou výhru, pět remíz a osm bodů. Za nimi je už jen Crystal Palace, který má o bod méně a zápas k dobru. Hraje ho dnes doma s Hullem. Vyhraje-li, skončí víkend s Manchesterem na samém dně.
Propast přitom zatím není hluboká a v tom je celá past. Sedmnáctý Fulham má jedenáct bodů, trojice Ipswich, Nottingham a Coventry dvanáct. Jediný víkend může obraz změnit. Jenže United deset ligových zápasů po sobě nevyhráli a tým, který nevyhrává, žádnou malou ztrátu nedožene. Podle ESPN jsou jediným mužstvem v sedmi nejvyšších anglických soutěžích, které má v této sezoně jen jednu ligovou výhru.
Do toho přišel soupeř, proti kterému se nedá mluvit o osudu. Brentford na Old Trafford zvítězil poprvé od roku 1937. V Liverpoolu měla porážka hodně co dělat s vyloučením Lenyho Yora. V sobotu takové vysvětlení chybělo.
Pětadvacet střel United, čtyři trefy Brentfordu
Zápas vypovídá o United víc než výsledek sám. Domácí stříleli pětadvacetkrát, z toho osmkrát na branku, a drželi míč skoro šedesát procent času. Dobře začali a v první čtvrthodině mohli vést. Brentford trefil branku přesně čtyřikrát a pokaždé z toho byl gól.
Pro trenéra je to nejnepříjemnější druh útěchy. Kdyby jeho mužstvo nedokázalo vystřelit, měl by co opravovat. Ono ale tvoří, inkasuje a rozpadne se. V osmi zápasech po sobě dostalo první gól, v osmi z deseti posledních zápasů všech soutěží prohrávalo nejméně o dvě branky. Před týdnem bylo možné mluvit o zděděné obraně. Teď jde o reakci: co se stane s týmem ve chvíli, kdy poprvé zaváhá.
Tielemans problém v hlavách odmítl. „S mentalitou to nemá nic společného, protože děláme všechno, abychom vyhráli. Prostě dostáváme góly a pak sami neumíme dát,“ řekl. Pochettino byl opatrnější. Připustil, že na hráče může tlak doléhat, a zeptal se, kdo vezme odpovědnost. To je podle něj ze všeho nejtěžší.
Oba mohou mít kus pravdy. Pětadvacet střel nevypadá jako práce mužstva, které to vzdalo. Osm zápasů po sobě, ve kterých United dostali první gól, ale nevypadá jako náhoda, kterou spraví jediná domluva v šatně.
Zelená a zlatá místo uvítání
Pochettino si nevybral klidné místo pro opravu. Už při nástupu visel na Old Trafford transparent v zelené a zlaté, barvách odporu proti majitelům. „Vítej, Poche. Zachovejme si domov, ne majitele,“ stálo volně přeloženo na jednom, „Zachraňte Old Trafford“ na dalším. Skupina The 1958 předem vyzvala, aby podpora trenéra a mužstva šla ruku v ruce s odporem proti vedení a plánu postavit nový stadion pro sto tisíc lidí.
Zpívalo se proti Glazerům, proti Jimu Ratcliffovi i sportovnímu řediteli Jasonu Wilcoxovi. Další plátno žádalo Wilcoxův odchod a odchod výkonného ředitele Omara Berrady. Hráči cestou do tunelu slyšeli, že si nezaslouží nosit dres.
Pro boj o záchranu je to zvláštní kulisa. Menší kluby v podobné situaci spojuje stadion. Tady se lidé nehádají s trenérem, který je v práci něco přes týden. Hádají se s celým patrem nad ním a mužstvo hraje uprostřed té hádky. Pochettino může sjednotit kabinu, rozpor mezi tribunou a vedením ale vyřešit nemůže.
Pět soupeřů, po kterých se už nebude diskutovat
Největší naději i největší hrozbu nabízí rozpis. Do konce prosince čeká United pět soupeřů z poslední osmičky tabulky. Ve středu jedou do Newcastlu, o víkendu přijede Coventry a v následujících šesti ligových kolech potkají také Palace, Nottingham a Sunderland. Doma budou hrát s Coventry, Forestem a Sunderlandem.
Na takový program by se v jiné sezoně Old Trafford těšilo. Letos je to zkouška, po které se nepůjde vymluvit na sílu protivníka. Když se povede, United se vrátí do chumlu nad čarou sestupu a o krizi se bude mluvit klidněji. Když ne, můžou se ztratit z dohledu dřív, než začnou nakupovat.
Na lednové přestupy totiž spoléhat nejde. Podle ESPN by mužstvo potřebovalo útočníka, stopera i krajního obránce, peněz je ale málo, ledaže by si klub vypůjčil z letního rozpočtu. Pochettino o okně sám mluví, zároveň však dodává, že hráči, které má, jsou hráči, které má. „Někdy tu bolest musíte cítit, nebo ještě větší, abyste si řekli: Teď je ta chvíle jít nahoru,“ prohlásil.
Leeds si taky myslel, že je příliš velký
Pořád je snadné namítnout, že klub s takovým kádrem a takovými penězi nemůže skončit ve druhé lize. Jenže přesně tak zněly i jiné příběhy. Leeds hrál v roce 2001 semifinále Ligy mistrů a za tři roky z Premier League vypadl. West Ham, o kterém se minulou sezonu vedla stejná debata, je dnes devátý v Championship.
Srovnání není předpověď. United uhráli v Lize mistrů na Sportingu 2:2, proti Brentfordu dobře začali a na tým nad čarou sestupu ztrácejí tři body. Proti tomu stojí 27 ligových gólů v brance, za celou sezonu jich ve všech soutěžích inkasovali čtyřicet, nejvíc ze všech klubů pěti největších evropských soutěží. A chybí čistá nula: v úvodních dvanácti ligových zápasech ji nemají poprvé od sezony 1930/31.
Pochettinova věta proto není pesimismus. Vypadá jako pokus odebrat mužstvu poslední polštář, totiž představu, že se United zachrání jaksi ze setrvačnosti. Ve středu v Newcastlu uvidí, jestli ho hráči slyšeli, nebo jestli na ně realita, o které mluvil, dolehla víc, než zamýšlel.
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[1] ESPN – Pochettino o historii a sestupu; [2] ESPN – rozhodující prosinec Manchesteru United; [3] ESPN – Tielemans o mentalitě; [4] ESPN – protest fanoušků; [5] ESPN – čtyřicet inkasovaných gólů; [6] ESPN – tabulka Premier League; [7] ESPN – statistiky zápasu.