Sima dal za 38 minut pět gólů klubu, kde kdysi hostoval. Slavia ho přitom našla v Táborsku
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Sima dal za 38 minut pět gólů klubu, kde kdysi hostoval. Slavia ho přitom našla v Táborsku
Článek byl publikován 29.11.2026 11:22
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