Lidé se mu roky posmívali kvůli postavě. Petr Kolečko se ukázal po boku Vignerové a fanoušci ho nepoznávají
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Lidé se mu roky posmívali kvůli postavě. Petr Kolečko se ukázal po boku Vignerové a fanoušci ho nepoznávajíZdroj: Nextfoto
Článek byl publikován 29.11.2026 11:04
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