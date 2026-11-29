Rizoto se přichytilo ke dnu, mléko uteklo a zůstala po něm černá krusta. První reflex velí sáhnout po drátěnce a zabrat. Úspornější cesta vede jinudy. Na připálené místo nasypte dvě až tři lžíce jedlé sody, zalijte horkou vodou tak, aby celá spečená vrstva zmizela pod hladinou, kápněte do ní prostředek na nádobí a odejděte. Po půl hodině se většina nánosu odlepí pod obyčejnou houbičkou. U tvrdošíjnějších případů pomůže několik hodin čekání, klidně celá noc. Podle nás tkví síla celého triku v obráceném pořadí kroků: nejdřív nechat pracovat teplo s chemií, teprve potom ruku.
Proč drhnutí silou ničí hrnec víc než samotná připálenina
Dokud je krusta tvrdá, mechanický útok odebírá s nečistotou i kus povrchu. Hrubé abrazivo nebo kovová drátěnka sice seškrábe část spáleniny, jenže za sebou nechá rýhy. Do takového povrchu se jídlo příště zachytí snáz a umyje se hůř, takže se problém vrací v kruhu.
Nejvíc tím trpí nepřilnavé vrstvy, sklo a lesklý smalt. U nerezu vzniknou spíš kosmetické škrábance, materiál vydrží víc. Výrobce Le Creuset upozorňuje, že poškrábaný nebo přehřátý nepřilnavý povlak už se neobnoví a jídlo se z něj pouští hůř. Takové poškození navíc výrobci běžně vylučují ze záruky.
Ještě jedna past: rozpálený hrnec nikdy prudce nezalévejte studenou vodou. Tepelný šok umí dno zdeformovat. Nechte nádobu vychladnout a teprve pak ji zaplavte horkou lázní.
Jedlá soda a horká voda: kolik nasypat a jak dlouho čekat
Množství vody se řídí plochou připáleniny, ne objemem hrnce. Hluboký kastrol tedy plnit po okraj nemusíte, stačí zakrýt zasažené dno a nechat rezervu na pěnu.
Volit můžete mezi dvěma postupy:
Namáčení bez varu: několik lžic sody, horká voda, kapka saponátu. Lehké připáleniny povolí za 15 až 30 minut, silnější vrstva potřebuje pár hodin. Zatvrdlé nánosy nechte odpočívat přes noc, případně lázeň vyměňte za čerstvou a zopakujte. Krátké provaření: u odolného nádobí zhruba půl litru vody na jednu polévkovou lžíci sody, menší pánvi kolem 20 cm postačí asi čtvrt litru. Směs nechte bublat přibližně 20 minut na středním plameni, pak vychladnout, vylít a dočistit měkkou houbičkou nebo dřevěnou špachtlí.
Provaření zrychlí celý proces, namáčení zase šetří povrch. U citlivých materiálů proto volte namáčení.
Co se v sodové lázni odehrává
Horká voda krustu nasytí a změkčí. Delší kontakt dovolí roztoku proniknout hluboko do spečené hmoty. Jedlá soda, chemicky hydrogenuhličitan sodný, působí jako mírná zásada, která rozpouští mastnotu a olejové zbytky. Saponát přidává tenzidy, jež se navážou na špínu a odplaví ji s vodou. Podle příručky University of Georgia Extension patří soda mezi nejšetrnější alkalické čisticí látky v domácnosti.
Mezi sodou a octem nebo citronem existuje podstatný rozdíl. Kyseliny si lépe poradí s vodním kamenem, rzí či minerálními skvrnami, sůl zase slouží převážně jako drsné abrazivo. Na mastné a organické připáleniny dává smysl právě zásaditá lázeň.
Pozor na záměnu s práškem do pečiva. Ten obsahuje kromě kypřicích látek také škrob, u Dr. Oetkera tvoří kukuřičný škrob 22 %. Do hrnce patří čistá jedlá soda, v receptech často nazývaná soda bikarbona. Prací soda, tedy uhličitan sodný, sice odmašťuje razantněji, dráždí ale pokožku a hliník dokáže ztmavit.
Nerez vydrží hodně, teflon skoro nic: přehled podle povrchu
Závěrečné dočištění musí odpovídat materiálu. Příručka organizace
World Stainless pro nerez doporučuje horkou vodu se saponátem a nylonový pad, obyčejná ocelová vlna podle ní může zanechat částečky, ze kterých vykvetou rezavé skvrny.
Povrch Sodová lázeň Provaření Čím dočistit Čemu se vyhnout Nerez ano, klidně přes noc ano nylonový pad, alobalová kulička jako krajní možnost ocelová vlna Smalt ano spíš ne měkká houbička, dřevěná špachtle drátěnka, tvrdý kov Hliník krátce, s důkladným oplachem opatrně houbička prací soda, dlouhé alkalické lázně Nepřilnavý povrch šetrně, 15 až 20 minut v teplé mýdlové vodě ne měkká houbička nebo kartáček alobal, drátěnka, agresivní abraziva
Pro nepřilnavé nádobí platí doporučení z návodu
Le Creuset: ruční mytí prodlouží životnost povlaku, i když nádobí formálně snese myčku. Připáleninám také předejdete, když nevaříte přes zbytky z minulého použití. Kolik zaplatíte za jedlou sodu v Česku
Surovina patří k nejlevnějším pomocníkům v kuchyni. Ceny z listopadu 2026 berte jako orientační:
Supermarket: Tesco prodává 100 g jedlé sody za 7,50 Kč, přepočteno 75 Kč za kilogram. Drogerie: v dm vyjde kilogramové balení BIKA soda bicarbona na 49,50 Kč, dvoukilové od 99 Kč podle značky. Lékárenský e-shop: Dr. Max nabízí kilo zhruba za 43 až 78 Kč, pětikilové balení v akci od 143 Kč.
Malý sáček ze supermarketu vystačí na dvě až tři záchranné akce. Pokud připalujete častěji, vyplatí se kilogram z drogerie, cena za jednu dávku pak klesne na pár korun.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková