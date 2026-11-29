Na Jizerce přes −24 °C
Nejnižší teploty se v neděli 29. listopadu objevily tradičně v mrazových lokalitách Jizerských hor. Stanice Kořenov, Jizerka, Horní Jizera zaznamenala minimum −24,2 °C, nedaleké jizerské rašeliniště −24,1 °C a další stanice v Jizerce −22,8 °C. Pod hranici −20 °C se dostalo také Orlické Záhoří, kde bylo naměřeno −20,4 °C. Ta z pohledu mrazů představuje v podstatě rovněž mrazovou kotlinu, Orlických hor.
Obr. 1: Ranní teploty v neděli 29. listopadu 2026, severovýchod jednoznačně nejchladnější (zdroj: Meteocentrum)
Silný mráz ale zdaleka nezůstal pouze v horských mrazových kotlinách. Ropice v Moravskoslezském kraji zaznamenala −17,3 °C, Jeseník −15,5 °C, Prostějov −12,4 °C nebo Krnov −12,7 °C. Právě hodnoty z nižších a středních poloh dobře ukazují, jak výrazné ochlazení během noci nastalo.
Padaly i dlouhodobé rekordy
ČHMÚ porovnal dnešní minimum také se stanicemi, které měří alespoň 30 let. Z celkem 169 hodnocených stanic bylo na 18 stanicích, tedy přibližně na 11 % sítě, dosaženo nebo překonáno dosavadní absolutní minimum pro datum 29. listopadu.
Ještě pozoruhodnější je, že na dvou stanicích padlo absolutní minimum celého listopadu. V Ropici bylo naměřeno −17,3 °C, zatímco předchozí listopadový rekord činil −14,2 °C z roku 1993. V Dubicku klesla teplota na −12,4 °C a překonala dosavadní listopadové minimum −10,0 °C z roku 2005.
Na některých stanicích přitom existují velmi dlouhé řady měření. Například Opava měří 147 let a dnešních −13,8 °C zde vyrovnalo dosavadní rekord pro 29. listopad z roku 1989.
Obr. 2: Ranní teploty na Jizerce pod -20 °C (zdroj: ČHMÚ)
Silný mráz zaznamenala také síť Meteocentra
Velmi nízké teploty zachytila také staniční síť Meteocentra. V Bohuslavicích kleslo minimum na −15,8 °C, v Kozlovicích na −15,5 °C, v Pržně a Mikulůvce na −15,2 °C a ve Vrchlabí a Viganticích na −15,1 °C. Nové Losiny zaznamenaly −14,7 °C a Loštice −14,4 °C.
Hodnoty z různých měřicích sítí samozřejmě není vhodné mechanicky porovnávat na desetiny stupně: jednotlivé stanice se mohou lišit polohou, okolním povrchem i použitou technikou. Prostorový obraz je ale velmi podobný; největší mráz se soustředil především do severovýchodní a východní části republiky a do vhodných horských a údolních poloh.
Proč bylo místy tak chladno?
K výraznému poklesu teplot přispěla kombinace několika faktorů. Nad částí republiky ležela čerstvá sněhová pokrývka, která velmi účinně izoluje zemský povrch a zároveň má vysokou odrazivost. Během noci se při zmenšené oblačnosti mohl povrch intenzivně ochlazovat dlouhovlnným vyzařováním.
Obr. 3: Noční minima na staniční síti Meteocentrum (zdroj: Meteocentrum)
Při slabém větru se navíc ochlazený a hustší vzduch stéká do údolí a terénních sníženin, kde se může hromadit. Proto bývají při podobných situacích nejnižší teploty často naměřeny nikoli na horských vrcholech, ale právě v mrazových kotlinách a údolích. Jizerka je jedním z nejznámějších českých příkladů tohoto efektu.
Dnešní noc už tak extrémní nebude, na východě ale opět silně zamrzne
Během neděle se budou nejvyšší teploty pohybovat jen mezi −4 a +1 °C, takže na řadě míst nastane ledový den. V noci na pondělí už bude kvůli větší oblačnosti ochlazování na většině území slabší. ČHMÚ očekává minima většinou mezi −2 a −7 °C.
Výjimkou bude východ a severovýchod Moravy a Slezska, kde zůstane obloha převážně polojasná až skoro jasná. Právě zde mohou minima znovu klesnout na −9 až −13 °C.
Ještě větší mráz může přijít ve středu ráno
Chladný charakter počasí bude pokračovat i na začátku prosince. V noci na úterý mají minima klesat většinou na −6 až −11 °C, zatímco západní polovinu Čech může před silnějším ochlazením chránit nízká oblačnost.
Ještě výraznější mráz ČHMÚ očekává v noci z úterý na středu. Při převážně jasné až polojasné obloze mají minima klesnout na −10 až −15 °C, jen na severu a západě Čech a místy ve Slezsku přibližně k −8 °C. Ani přes den se výrazně neoteplí – středeční maxima mají zůstat pouze mezi −7 a −2 °C, na západě Čech kolem nuly.
Pokud se tedy v některých oblastech spojí sněhová pokrývka, jasná obloha a slabý vítr, mohou být lokální minima opět velmi nízká. První prosincové dny tak budou pokračovat ve výrazně zimním charakteru počasí.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz