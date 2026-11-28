S příchodem mrazů hledají myši teplé útočiště a snadno dostupnou potravu. Ideálním místem se pro ně stávají sklepy, garáže, zahradní domky i rodinné domy. Přestože máte všechna okna a dveře zavřené, mohou se k vám dostat nečekaně snadno. Myši domácí totiž stačí otvor široký přibližně šest milimetrů. Která místa bychom měli před zimou důkladně zkontrolovat?
Zatímco během léta nacházejí hlodavci dostatek potravy na zahradách a polích, v zimních měsících se podmínky mění. Lákají je naše zásoby ovoce a zeleniny, krmivo pro domácí zvířata i teplo uvnitř budov.
Než začnete nakupovat pasti a různé odpuzovače, vyplatí se obejít celý dům a jeho nejbližší okolí. Možná objevíte místa, kterým jste dosud nevěnovali pozornost.
1. Mezery pod garážovými vraty
Garáž bývá jedním z prvních míst, kam se myši nastěhují. Často zde skladujeme krmivo, zahradní potřeby nebo nejrůznější materiály vhodné k budování hnízda.
Zkontrolujte zejména spodní těsnění garážových vrat. Časem může popraskat, ztvrdnout nebo se zdeformovat. Pozornost věnujte také rohům vrat, kde někdy vznikají drobné mezery.
Poškozené těsnění vyměňte za vhodný typ odolný proti hlodavcům.
2. Otvory kolem potrubí a kabelů
Vodovodní potrubí, elektrické kabely nebo přípojky procházející obvodovou stěnou domu představují další možnou vstupní cestu.
Mezi potrubím a stěnou někdy zůstane mezera, která je pro člověka téměř neviditelná, ale myši se jí mohou protáhnout.
K utěsnění použijte vhodnou kombinaci pevného materiálu a těsnicí hmoty. Samotná montážní pěna nemusí stačit, protože ji hlodavci dokážou prokousat.
U technických instalací respektujte požadavky na bezpečnost, větrání a požární ochranu.
Foto: Chat Day
3. Sklepní okénka a větrací otvory
Ve sklepě často skladujeme jablka, brambory, kořenovou zeleninu nebo jiné zásoby ze zahrady. Pro myši jde o bohatě prostřený stůl.
Prohlédněte rámy sklepních oken a stav větracích mřížek. Poškozenou síťku nahraďte pevným kovovým pletivem s dostatečně malými oky.
Větrací otvory však nikdy úplně neuzavírejte. Zvláště ve sklepích je správné proudění vzduchu důležité kvůli vlhkosti a případným plísním.
Další možnosti prevence popisuje také magazín Náš dům v článku Jak se účinně zbavit myší žijících ve vaší domácnosti.
Tip: Alobal jako bič na myši. Past, která funguje.
4. Praskliny v soklu a obvodových stěnách
Starší domy, zahradní chatky nebo hospodářské budovy mohou mít drobné praskliny v místech, kde se stěna setkává se základy.
Právě tato místa snadno přehlédneme, zvláště pokud jsou zakrytá vegetací, květináči nebo uskladněným dřevem.
Při kontrole domu proto odsuňte předměty opřené o fasádu a prohlédněte spodní část obvodových stěn.
Menší stavební závady opravte vhodným materiálem. U větších nebo opakovaně vznikajících prasklin je potřeba zjistit jejich příčinu.
5. Hromada palivového dřeva u domu
Skladujete palivové dřevo přímo u fasády? Pro hlodavce může představovat ideální úkryt.
Mezi jednotlivými poleny nacházejí chráněný prostor a zároveň se mohou pohybovat v bezprostřední blízkosti domu.
Pokud to prostor zahrady umožňuje, skladujte dřevo s odstupem od budovy a nad úrovní země. Získáte také lepší přístup při kontrole fasády a dřevo bude lépe větrat.
Podobný problém mohou představovat hromady větví, staré palety nebo dlouhodobě nepoužívané zahradní vybavení.
6. Zahradní domky a kůlny plné zásob
Semena, krmivo pro slepice, zrní pro ptáky nebo sáčky s travním osivem. To všechno může hlodavce přilákat.
Papírové pytle ani běžné plastové sáčky jim nepředstavují velkou překážku.
Zásoby proto ukládejte do pevných uzavíratelných nádob odolných proti prokousání. Pravidelně kontrolujte jejich okolí a odstraňujte rozsypané krmivo.
Pokud v zimě přikrmujete ptáky, nezapomínejte uklízet také prostor pod krmítkem. Spadaná semínka mohou lákat hlodavce.
Zvýšenou pozornost věnujte také rekreačním nemovitostem, které během zimy pravidelně nenavštěvujete. Hlodavci zde mohou několik měsíců nepozorovaně ničit vybavení i uskladněné zásoby. Další praktická doporučení najdete v článku Jak připravit chalupu na zimu.
7. Půda a prostor pod střechou
Myši se nemusejí pohybovat pouze při zemi. Dokážou šplhat po vhodných drsných površích a využívat různé stavební konstrukce.
Přístupové cesty mohou nacházet také v okolí střechy, poškozeného podbití nebo technických prostupů.
Pokud v noci slyšíte škrábání, šustění nebo chroupání, zkontrolujte půdu. Nemusí však vždy jít o myši. Pod střechou se může zabydlet také jiné zvíře.
Jak rozeznat přítomnost kuny, jsme popsali v článku Nad hlavou vám v noci něco dupe? Na podzim se kuny stěhují na půdu.
Při kontrole střechy neriskujte pád a obtížně dostupná místa svěřte odborníkovi.
Jak poznat, že už se u vás myši zabydlely?
Myši jsou aktivní především v noci, a proto je nemusíme dlouho vůbec zahlédnout.
Na jejich přítomnost mohou upozornit následující příznaky:
- Drobný tmavý trus podél stěn.
- Nakousané potraviny a poškozené obaly.
- Škrábání nebo šustění během noci.
- Rozkousaný papír, textilie či izolační materiál.
- Neobvyklý zápach v uzavřených prostorách.
Přítomnost myší nepředstavuje pouze riziko poškození majetku, ale také zdravotní a hygienický problém. Na rizika spojená s výskytem hlodavců v domácnosti a možnosti jejich odpuzování upozorňuje také magazín Plné zdraví.
Pokud objevíte myší trus, nezametejte jej ani nevysávejte nasucho. Prostor vyvětrejte, použijte ochranné rukavice a trus před odstraněním navlhčete vhodným dezinfekčním přípravkem podle návodu.
Potraviny znečištěné hlodavci vyhoďte.
Nespoléhejte pouze na výrazné vůně
Máta, česnek a další aromatické suroviny patří mezi často zmiňované domácí odpuzovače. Jejich účinnost však může být omezená a nepředstavují spolehlivou náhradu za odstranění přístupových cest.
Pokud se myši již uvnitř zabydlely, kombinujte zabezpečení budovy s bezpečným odchytem. Pasti umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Při rozsáhlejším výskytu hlodavců je vhodné obrátit se na odbornou deratizační službu.
Nezvané návštěvě je nejlepší předcházet
Obejít dům, zkontrolovat těsnění vrat, zabezpečit sklepní okna a uklidit zásoby krmiva nezabere mnoho času.
Pravidelná kontrola těchto míst může výrazně snížit riziko, že si myši vyberou právě váš dům nebo zahradní chatku jako zimní útočiště.
Mnohem jednodušší je totiž hlodavcům zabránit v přístupu než následně řešit jejich přítomnost uvnitř domu.
Zdroje info. Autor, Meta
Náhledové foto: Chat Day, fotogalerie Pixabay
The post Myši se v zimě stahují do domů. Zkontrolujte těchto 7 míst, kterými se dostávají dovnitř first appeared on Naše zahrada.