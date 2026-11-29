Ráno vejdete do koupelny a zrcadlo je pořád orosené od večerní sprchy. Po obkladech stékají kapky a je tu chladněji než v ostatních místnostech. Okno zůstalo celou noc na ventilačku, zdi kolem něj vychladly a pára z večerní sprchy se na nich srazila.
Okno dokořán hned po sprše
Hned po sprchování koupelnu krátce a nárazově vyvětrejte. Otevřete okno úplně dokořán a nechte ho tak pár minut. V mrazu obvykle stačí kolem 5 minut. Čím větší je rozdíl mezi teplotou venku a uvnitř, tím rychleji se vzduch vymění.
Jedno sprchování přitom uvolní do vzduchu zhruba půl litru vody. Pára se pak sráží na nejstudenějších místech, tedy na stěnách a na zrcadle.
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Na teploměru potom neuvidíte o moc vyšší číslo. Koupelna ale krátkým větráním nevychladne, zbaví se vlhkosti a vytopit ji pak podle odborníků vyjde snáz.
Když koupelna nemá okno
Kdo okno v koupelně nemá, spoléhá na ventilátor, který vlhkost odvádí. Doběh po vypnutí nenastavujte příliš krátký, aby ventilátor stihl odsát i páru, která po sprše zůstává ve vzduchu. Ventilátor i mřížky pravidelně čistěte od prachu, aby jimi vzduch mohl volně proudit.
Tam, kde se větrá špatně, je ještě důležitější stírání vody z povrchů, které najdete v postupu níže. Vodu, kterou z obkladů odstraníte, už ventilátor nemusí odsávat ze vzduchu.
Přečtěte si také: Přichází superúplněk, Měsíc bude až o 30 % jasnější. Část Čechů o něj ale nejspíš přijde V koupelně bez okna pomůže setřít vodu z obkladů a skla, ventilátor pak odsává méně páry. Ilustrační foto. Zdroj: Gustavo Fring / Pexels. Stěny si teplo podrží
Obklady, zdi i podlaha fungují jako zásobník tepla. Za 5 minut ho studený průvan nevybije, a jakmile je okno zase zavřené, předají teplo čerstvému vzduchu a koupelna se rychle vyhřeje.
Mrazivý vzduch zvenku je jako vyždímaná houba. Jakmile se v koupelně zahřeje, začne přijímat vlhkost z obkladů a ručníků a při příštím otevření okna ji vynese ven. Podle některých odborníků se suchý vzduch navíc ohřeje rychleji a s menší spotřebou než vlhký. „Suchý vzduch rychleji ohřeju, a to za vydání méně energie […],“ uvedl pro CNN Prima NEWS Martin Němec, autorizovaný projektant zabývající se diagnostikou plísní v bytech.
Šetřit na větrání se proto podle nich nevyplácí ani na účtu za teplo.
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Aby radiátor netopil do otevřeného okna a vlhkost zmizela co nejrychleji, pomůže pár kroků v tomto pořadí:
Setřete vodu ze stěn sprchového koutu, obkladů a podlahy, poslouží stěrka i obyčejný hadřík. Stáhněte termostatickou hlavici na radiátoru na minimum, tedy na ochranu proti zamrznutí. Zavřete dveře z koupelny do bytu. Otevřete okno dokořán a v mrazu větrejte kolem 5 minut. Okno zavřete a hlavici vraťte na původní nastavení.
Zavřené dveře mají svůj důvod. Jinak se pára rozptýlí do bytu a srazí se v chladnějších místnostech, třeba v ložnici. Vlhkost byste tak jen přestěhovali jinam.
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Srážení páry omezí i koupelna předtopená před sprchou. Doporučuje se v ní kolem 23 °C, tedy víc než v obytných pokojích. Přetápět se ale nevyplácí, každý stupeň navíc zvyšuje spotřebu tepla zhruba o 6 %. Topení přitom větrání jen doplňuje, vyvětrat po sprše je potřeba i tak.
Při větrání stáhněte hlavici radiátoru na minimum, aby netopil do otevřeného okna. Ilustrační foto. Zdroj: BOOM Photography / Pexels. Sklopené okno nahrává plísni
Typickým rizikovým místem je ostění a kout u okna, které celé hodiny zůstává na ventilačku. Tenhle kus zdi vychladne, pára se na něm sráží a hrozí tu plíseň. Radiátor mezitím topí víc, než by musel.
I na obkladu, který vypadá suchý, může růst plíseň. Stačí jí, když má vzduch těsně u zdi relativní vlhkost zhruba 70 až 80 %, kdežto viditelné kapky naskočí teprve při úplném nasycení, tedy při 100 %. Optimální vlhkost v bytě je asi 45 až 55 % a pohlídat ji pomůže levný vlhkoměr, nejlépe kombinovaný s teploměrem.
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Plísně se v bytě vdechují a u citlivých lidí mohou přispět k alergiím nebo astmatu, případně k bolestem hlavy či kašli. Pokud se plíseň objeví ve větším rozsahu nebo má někdo z domácnosti dýchací či alergické potíže, poraďte se s lékařem a plíseň nechte posoudit odborníkem.
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