Holčička, které tělo nedokázalo dodat kyslík
Dne 29. listopadu 1944 se v nemocnici Johns Hopkins v americkém Baltimoru připravoval zákrok, který měl změnit dějiny dětské kardiochirurgie. Na operačním stole ležela patnáctiměsíční Eileen Saxonová. Její pokožka měla namodralé zbarvení, protože vrozená srdeční vada způsobovala, že se do těla dostávalo příliš málo okysličené krve. Dítě bylo ve velmi vážném stavu a tehdejší medicína neměla k dispozici obvyklý způsob, jak mu pomoci.
Eileen trpěla Fallotovou tetralogií, kombinací čtyř anatomických odchylek srdce. U závažných případů omezuje průtok krve plícemi a může vést k nebezpečným záchvatům nedostatku kyslíku. Takovým pacientům se říkalo „modré děti“. Lékaři uměli mnohé srdeční vady rozpoznat, ale operace, které by změnily jejich průběh, představovaly mimořádné riziko. Běžně dostupné přístroje pro mimotělní oběh, umožňující operovat přímo uvnitř zastaveného srdce, ještě neexistovaly.
Za plánovaným zákrokem stál chirurg Alfred Blalock, kardioložka Helen Taussigová a výzkumný pracovník Vivien Thomas. Jejich spolupráce spojila pozorování nemocných dětí, laboratorní experimenty a chirurgickou zručnost. Zároveň však ukázala, jak nerovnoměrně tehdejší společnost uznávala přínos jednotlivých lidí.
Nečekaný nápad: vytvořit v těle novou cestu pro krev
Taussigová při péči o děti s vrozenými vadami srdce poznávala, že rozhodující nemusí být jen samotná stavba srdečních dutin, ale také množství krve, které se dostává do plic. Některé děti s určitými cévními spojkami na tom byly lépe než jiné. Začala proto uvažovat, zda by chirurgické vytvoření nového propojení mezi cévami nemohlo zvýšit plicní průtok a zlepšit okysličování krve.
Myšlenka měla elegantní fyziologický základ, ale obtížnou praktickou stránku. Chirurgové potřebovali propojit poměrně drobné cévy tak, aby spojka propouštěla dostatek krve, nekrvácela a zůstala průchodná. U malého dítěte se každá chyba mohla stát osudnou. V době před moderní dětskou kardiochirurgií tak nešlo o rutinní výkon, nýbrž o novou cestu, kterou bylo nejprve nutné detailně ověřit v laboratoři.
Vivien Thomas: schopnosti, které překračovaly jeho pracovní titul
Vivien Thomas chtěl původně studovat medicínu, ale hospodářská krize mu zhatila finanční plány. V roce 1930 začal pracovat pro Alfreda Blalocka na Vanderbiltově univerzitě a postupně si osvojil mimořádně pokročilé experimentálně-chirurgické dovednosti. Když Blalock odešel do Johns Hopkins, vzal jej s sebou. Thomas v laboratoři prováděl náročné cévní operace na zvířecích modelech, zkoušel možnosti nového propojení tepen a zdokonaloval postup, který měl být použit při léčbě modrých dětí.
Jeho formální pracovní postavení však zdaleka neodpovídalo rozsahu znalostí. Thomas byl černošský pracovník v segregované Americe a neměl lékařský diplom. Mohl školit budoucí slavné chirurgy a přitom zůstávat mimo oficiální lékařskou hierarchii. Tato nerovnost není jen okrajovou poznámkou k příběhu: pomáhá vysvětlit, proč se jeho jméno do obecně známého názvu operace dostalo až později.
Operace, při níž radil muž stojící za chirurgem
Blalock při operaci Eileen vytvořil spojení mezi systémovou tepnou a plicní tepnou. Cílem nebylo opravit každou část vrozené vady, ale zajistit, aby do plic přicházelo více krve. Thomas stál na vyvýšeném stupínku za chirurgem a zúročil zkušenosti získané při předchozích laboratorních výkonech. Podle historických vzpomínek pomáhal Blalockovi navigovat technicky mimořádně obtížný zákrok.
Po dokončení spojky se okysličování krve zlepšilo. Pro přítomné to byl průlomový okamžik. Je však důležité nepřehánět, co operace dokázala: nešlo o otevření srdečních dutin ani o definitivní opravu celé vady. Byl to paliativní zákrok, který zmírňoval její nejnebezpečnější důsledek. Eileen se po první operaci zotavila, ale později zemřela na komplikace. Její příběh tedy nemá jednoduchý hollywoodský konec, přesto umožnil rozvoj postupu, který pomáhal dalším dětem.
Jak se změnila dětská kardiochirurgie
Nová cévní spojka se rozšířila do dalších nemocnic a přispěla k tomu, že se vrozené srdeční vady začaly chápat jako stavy, do jejichž průběhu může chirurgie aktivně zasáhnout. S rozvojem mimotělního oběhu, intenzivní péče a pozdějších technik oprav srdečních vad přicházely další možnosti. Současná léčba mnoha vrozených srdečních vad je výsledkem dlouhé řady inovací, pro které rok 1944 představoval důležitý mezník.
Thomasovo uznání přicházelo pomaleji. Johns Hopkins mu v roce 1976 udělila čestný doktorát a později stále výrazněji připomínala jeho úlohu. Označení Blalockova–Taussigové–Thomasova spojka dnes přesněji odráží trojici lidí, kteří stáli u zrodu metody. Důležitou lekcí příběhu není jen odvaha operovat v nejistotě, ale také připomínka, že zásadní vědecké pokroky vznikají i díky těm, jejichž jméno se zpočátku nedostane na první řádek učebnice.
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Zdroje: Kód Enigma [1], Johns Hopkins University – The Blue Baby Operation [2], Johns Hopkins Medicine – Celebrating a Transformative Medical Milestone [3], PBS American Experience – Partners of the Heart [4], img ai generated