Vstup do soukromého lesa je zpravidla volný i po změně majitele. Při těžbě, za plotem chránícím sazenice nebo v rezervaci ale platí omezení. Před koupí se proto vyplatí projít les po vlastních.
Při prohlídce lesního pozemku zjistíte, že přes jeho roh vede vyšlapaná pěšina. Kdo po ní smí chodit, až bude parcela vaše? Pokud tam vstup nic dalšího neomezuje, lidé se po ní budou moct procházet dál.
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Podle
§ 19 lesního zákona může do lesa vstoupit každý na vlastní nebezpečí. Návštěvníci mají dbát pokynů vlastníka a nesmějí poškozovat les ani narušovat jeho prostředí. Pro vlastní potřebu lze sbírat i lesní plody a suchou klest ležící na zemi. Oplocenka chrání stromky před zvěří
Lesní zákon zakazuje oplocovat les jen kvůli tomu, že je váš nebo chcete zamezit vstupu veřejnosti. Jestli pozemek kupujete s plánem udělat z něj zahradu, ani k tomu samotná koupě nestačí. Jiné využití lesního pozemku zákon omezuje a výjimku může za stanovených podmínek povolit úřad.
Zákon připouští třeba oplocenku, která chrání mladé stromky před okusem.
Do oplocených míst nebo tam, kde je vyznačený zákaz vstupu, návštěvníci nemají chodit. Pochybujete-li o účelu plotu, obraťte se na orgán státní správy lesů. Ten podle vysvětlení Ministerstva zemědělství zkoumá, k čemu plot skutečně slouží.
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Do porostu, kde právě probíhá těžba, manipulace se dřívím nebo jeho odvoz, se nevstupuje. Zákaz platí i tam, kde místem prací vede turistická stezka a u odbočky chybí cedule. Ze samotných klád u cesty nepoznáte, jestli práce skončily. Při pochybnostech zvolte jinou trasu. Do porostu, kde se dříví právě těží nebo odváží, návštěvníci nesmějí. Zákaz platí i bez cedule. Draceane / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno U úřední uzávěry rozhoduje místo a datum
Orgán státní správy lesů může kvůli ochraně lesa nebo bezpečnosti lidí omezit vstup do vymezené oblasti. Jak vysvětluje
Portál veřejné správy, opatření může vydat nejvýš na tři měsíce. Pokud důvody trvají, může omezení i opakovaně prodloužit, pokaždé nejvýš o další tři měsíce.
V Českém Švýcarsku
opatření správy národního parku na duben až červen 2026 uzavřelo mimo jiné část žluté trasy u rozcestí Černá brána. V dokumentu jsou popsané úseky i uvedená parcelní čísla. Před výletem proto na úřední desce hledejte poslední platné opatření a porovnejte s ním svou trasu i datum výletu. V národní přírodní rezervaci se držte značené cesty
Podle
zákona o ochraně přírody a krajiny mají běžní návštěvníci národní přírodní rezervace zůstat na cestách vyznačených se souhlasem orgánu ochrany přírody. V rezervaci Koda vás taková cesta lesem provede. Zkratka mezi stromy už může vést mimo povolenou trasu. V národní přírodní rezervaci Koda se pěší návštěvníci drží cest vyznačených se souhlasem orgánu ochrany přírody. AlžbětaFa / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno Před koupí si pěšiny projděte
Lesní parcelu si nejdřív najděte
v katastru. Kromě údajů o pozemku a jeho hranicích si při prohlídce všímejte pěšin, značení a oplocení. S číslem parcely a názvem katastrálního území se pak můžete u příslušného orgánu státní správy lesů zeptat na platné uzávěry i na to, zda připadá v úvahu využití, které plánujete. Pokud je parcela v rezervaci, otevřete si také pravidla pro konkrétní chráněné území.
Jestli narazíte na zákaz při procházce a jeho důvod vám není jasný, zvolte jinou cestu. Polohu cedule pak můžete sdělit správci lesa nebo příslušnému úřadu a zeptat se, kam přesně omezení sahá.