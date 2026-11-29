Tusk požádal země V4 o společnou podporu Ukrajiny. Odvolal se na bezpečnost Polska
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Tusk požádal země V4 o společnou podporu Ukrajiny. Odvolal se na bezpečnost PolskaZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 29.11.2026 11:10
Ukrajinská společnost Naftogaz oznámila, že po ruském útoku z 25. listopadu přerušila provoz zařízení v...
Bohemians v 16. kole fotbalové ligy vyhráli v Hradci Králové 2:1, přestože prohrávali už od druhé minuty....
Mladá Boleslav vyhrála v sobotu 28. listopadu nad Olomoucí 3:2 a v této ligové sezoně doma získala plný...
Jan Zabystřan měl v sobotu 28. listopadu zahájit sezonu Světového poháru v Copper Mountain jako první na...
TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...Všechny články tohoto autora →