Na Ibroxu se 28. listopadu hrála devátá minuta nastavení, na tabuli svítilo 1:1 a 50 988 diváků čekalo, jestli Rangers dotáhnou obrat. Ryan Naderi, třiadvacetiletý útočník a od září český reprezentant, si postavil míč na penaltový puntík. Kopl, ale Scott Bain jeho slabší, nejistý pokus vyrazil. Na pár vteřin to vypadalo, že Rangers po celém druhém poločase tlaku odejdou jen s bodem. Pak zasáhlo video. Bain podle rozhodčích opustil brankovou čáru předčasně, penalta se opakovala a Naderi napodruhé nezaváhal. Rangers vyhráli 2:1 a aspoň na jednu noc se dostali před Celtic.
Od 0:1 k nastavení
Zápas se Rangers dlouho vymykal z rukou. Krátce před přestávkou proměnil penaltu Jacob Murrell a Falkirk vedl 1:0. Po změně stran se hrálo prakticky jen na jednu branku. Trenér hostů John McGlynn po zápase sám mluvil o „vlnách útoků“, které se na jeho tým valily.
Here’s the definitive answer to the question of Bain being off his line or not – he was. #Rangers #Naderi #penalty https://t.co/Ajh7wEX1cH— Stephen Watson (@StephenWatson71) November 28, 2026
Statistiky to potvrzují. Podle oficiálního webu Falkirku vytvořili Rangers očekávané góly v hodnotě 4,01, zatímco Falkirk 1,06. Domácí podle citovaných zdrojů vystřelili 37krát, z toho jedenáctkrát na branku. Jenže míč dlouho nechtěl dovnitř.
Falkirk přitom mohl zápas zavřít. CJ Fodrey po přihrávce Ethana Rosse zahodil gólovou příležitost, kterou McGlynn bez obalu označil za šanci, jaká se proměnit musí. Místo 0:2 přišel trest. V 85. minutě Kevin Kelsy hlavou uklidil centr Badredina Bouananiho a srovnal. V nastavení pak videorozhodčí poslal sudího k obrazovce kvůli držení Emmanuela Fernandeze v pokutovém území. Penalta.
Proč se kop opakoval
Bainův zákrok vypadal na první pohled čistě. Pravidla ale brankáři při penaltě nedovolují vyběhnout vstříc kopajícímu. Podle článku 14 pravidel IFAB musí mít gólman v okamžiku kopu alespoň část jedné nohy na brankové čáře, v jedné linii s ní nebo za ní. Pokud pravidlo poruší a zároveň zabrání gólu, kop se opakuje.
Přesně to se stalo. Bain se od čáry odlepil dřív, než Naderi zasáhl míč, a jeho zákrok tak neplatil. Falkirk se cítil poškozený, McGlynn opakovanou penaltu po zápase komentoval s hořkostí. Pravidlo je ale v tomto bodě jednoznačné a technologie dnes podobné prohřešky odhalí spolehlivě. Brankáři si na to museli zvyknout, Bain to v tu chvíli zaplatil.
Druhý pokus a hlava útočníka
Gól jako takový byl jednoduchý. Těžké bylo všechno kolem. Naderi právě před zaplněným Ibroxem neproměnil penaltu v devadesáté deváté minutě, za vyrovnaného stavu a v zápase, ve kterém šlo o první místo. Mnoho útočníků by v takové chvíli míč přenechalo spoluhráči. On si ho vzal znovu a poslal ho do branky.
Podle nás právě tohle je jádro jeho večera: dvě minuty mezi selháním a rolí hrdiny, během nichž nesměl ztratit hlavu. Trenér Derek McInnes po utkání přiznal, že na Naderim ležel „velký tlak“, ale jeho hra je podle něj „v tak dobrém stavu“, že ho úspěch nepřekvapil. Dodal i prozaičtější vysvětlení: Naderi penalty trénuje každý den. McInnes ocenil také jeho práci s míčem a vedení útoku. „Dělá rozdíl,“ shrnul.
Čísla mu dávají za pravdu. Podle EuroFotbalu má Naderi po tomto zápase ve skotské lize 14 startů, 8 gólů a 2 asistence, ve všech evidovaných soutěžích 9 branek v 17 utkáních. V kádru Rangers je nejproduktivnějším hráčem. Kelsy, autor vyrovnávací branky, má na kontě pět ligových gólů.
Rangers nahoře, Celtic se zápasem k dobru
Výhra měla tabulkovou váhu. Rangers se posunuli na první místo se 36 body z 15 zápasů. Celtic je druhý s 34 body, ale odehrál o utkání méně a na hřiště měl jít až v neděli. Aktuální pořadí ukazuje tabulka Sky Sports.
Pokud Celtic svůj zápas vyhraje, vrátí se do čela o bod. Naderiho penalta tak spíš než trůn zajistila Rangers tlak na rivala, který si nemůže dovolit zaváhat. McInnes po zápase přiznal, že by rád vyhrával pohodlněji a jeho tým musí být před brankou efektivnější. Posledních třicet minut ale označil za výkon vysoké úrovně.
Program je hustý. Rangers 2. prosince hostí Dundee United, 7. prosince jedou na hřiště Hibernianu a 13. prosince je proti stejnému soupeři čeká pohárový souboj Premier Sports Cupu.
Útočník z Drážďan v českém dresu
Naderi se narodil 10. července 2003 v Drážďanech. Do Rangers přestoupil 3. února z Hansy Rostock, která 194 centimetrů vysokého hrotového útočníka prodala s okamžitou platností. Šlo o největší transfer v historii klubu a zároveň rekord třetí německé ligy.
K české reprezentaci se připojil 29. září. Zatím odehrál čtyři zápasy a 206 minut, gól ale nedal. V listopadovém utkání se Španělskem šel na hřiště v 66. minutě. Reprezentační podzim ale skončil špatně: Česko v Lize národů prohrálo všechny zápasy ve skupině A3 a sestoupilo do Ligy B.
Dá se čekat, že klubová forma Naderimu otevře cestu k pravidelnějšímu místu v sestavě. Národní tým potřebuje góly a on je v Glasgow dává. Ve skotské nejvyšší soutěži je navíc v tuto chvíli nejvýraznějším českým reprezentantem. Dalšího aktivního Čecha jsme v dostupných přehledech nenašli.
Čeští fanoušci mohou skotskou ligu sledovat na stanici Premier Sport 2, která je v nabídce O2, Oneplay i dalších poskytovatelů.
Bain vyrazil o pár centimetrů dřív a ty centimetry rozhodly. Naderi z nich udělal vítězný gól a zároveň vzkaz pro Celtic, že tentokrát se o titul bude hrát až do nastavení.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl