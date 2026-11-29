Stalo se to v sobotu 18. dubna 2020. Frémuth potřeboval opravit septik, který už byl ve špatném stavu. Při výkopových pracích použil bagr, ale samotného pokladu si všiml až ve chvíli, kdy hráběmi rozhrnoval navezenou zeminu.
V první chvíli ho zvláštní kovové předměty nijak neznepokojily. Domníval se, že jde o víčka od pivních lahví. Teprve při bližším prozkoumání mu došlo, že má před sebou něco mnohem významnějšího. Začal proto pátrat na internetu a následně kontaktoval archeology Východočeského muzea v Pardubicích.
Poklad z dob císaře Leopolda I.
Archeologové místo nálezu důkladně prohledali a pomocí detektoru kovů objevili další mince. Celkem jich bylo 189. Šlo především o krejcary, tříkrejcary, šestikrejcary a patnáctikrejcary. Většina pocházela z druhé poloviny 17. století.
Nejmladší mince pochází z roku 1701. Poklad tedy pravděpodobně někdo ukryl právě na přelomu 17. a 18. století. Jeho největší část spadá do období vlády Leopolda I., který byl českým králem a římským císařem v letech 1657 až 1705.
Pozoruhodné je také geografické složení nálezu. Mince nepocházely z jediné mincovny. Archeologové mezi nimi identifikovali ražby z různých německých území, rakouských a slezských mincoven, ale také z uherských a českých mincoven. Našly se mezi nimi dokonce mince olomouckého biskupství.
Celý soubor vážil 611 gramů, přičemž obsahoval přibližně 483 gramů ryzího stříbra. Podle numismatika Ladislava Nekvapila byly mince na svůj věk ve velmi dobrém stavu. Pravděpodobně byly původně uložené v látkovém sáčku nebo keramické nádobě.
Tomu by mohly odpovídat i keramické úlomky, které archeologové našli v okolí. V laboratoři se jim dokonce podařilo z některých fragmentů sestavit část zeleně glazovaného džbánku. Není však jisté, zda právě v něm byly mince původně schované.
Za poklad dostal téměř 60 tisíc korun
Příběh pokračoval ještě dlouho po samotném objevu. Odborníci totiž museli nejprve určit, jakou hodnotu mince skutečně mají.
Jejich kulturněhistorická cena byla nakonec stanovena na 660 150 korun. To ale neznamenalo, že by samotné stříbro mělo takovou tržní hodnotu. Podle tehdejšího ocenění obsahovaly mince drahý kov v hodnotě pouhých 5 908 korun.
Právě z této částky původně vycházelo také nálezné, které krajský úřad přiznal Ladislavu Frémuthovi. Muž měl dostat přibližně šest tisíc korun. S tím se však Pardubický kraj nakonec nespokojil.
V červnu 2022 krajští radní rozhodli, že nálezce odmění ještě mimořádným darem ve výši 59 800 korun. Chtěli tak ocenit především jeho poctivost a skutečnost, že vzácný nález bez váhání odevzdal odborníkům. Muž tedy celkem získal téměř 66 tisíc korun.
Samotný poklad zamířil do sbírek Východočeského muzea v Pardubicích, kde se stal cenným přírůstkem historických a numismatických sbírek.
Zdroje článku: vcm.cz, idnes.cz, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková