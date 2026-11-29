Muž, který u kanálu chytal ryby, vylovil igelitový pytel, ve kterém byly lidské kosti a činka. Nález nahlásil a 6. listopadu případ převzalo státní zastupitelství. Žalobci nechali kosti otestovat. Výsledek DNA podle zprávy tiskové agentury CNA, kterou zveřejnil server Focus Taiwan, nevylučuj“, že patří ženě, kterou podle prvoinstančního rozsudku v listopadu 2024 zabil její švagr. Bližší podrobnosti státní zastupitelství nesdělilo.
Spor o byt, který skončil neštěstím
Ženě, kterou úřady uvádějí pod spojeným příjmením Čang-Chuang, bylo 75 let. Opakovaně žádala svého švagra, aby se odstěhoval z bytu, který patřil jejímu synovi. Podle soudu ji 29. listopadu 2024 kolem poledne v tomto bytě zabil. V noci pak její ostatky v několika cestách odvezl na kole k vodnímu kanálu a ukryl je ve vodě. Rodina po ní začala pátrat. Nikdo ale netušil, že se v tomtéž bytě za necelé dva měsíce odehraje další tragédie a po ní ještě jedna.
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Dvě další ženy, které mu uvěřily
Další žena, které bylo také 75 let, v jeho bytě zemřela 17. ledna 2025, zhruba dva týdny poté, co se seznámili. O dva týdny později, 2. února, potkal stejný osud jednasedmdesátiletou ženu, se kterou se Čang seznámil po telefonu. Soud později konstatoval, že s ostatky obou žen naložil stejně jako v prvním případě. Platební kartou jedné z nich navíc vybral z jejího účtu peníze.
Pomohly kamery, které zachytily muže s velkými taškami
Když rodiny ženy pohřešovaly, policie začala prohledávat vodní kanály v okolí a postupně nacházela lidské ostatky. Rozhodující byly záznamy kamer. Ukázaly, že jedna z žen vešla do domu, kde Čang bydlel, a už z něj nevyšla. Zachytily také, jak muž často v noci odchází z domu s velkými taškami. Případ vyšel najevo v únoru 2025 a vyděsil celé město. Podle místního zpravodajského webu Kaohsiung Times upozorňovali, že šlo nejspíš o první případ sériových vražd v Kao-siungu za téměř půl století. Čang byl už dříve odsouzen na doživotí za loupež a znásilnění a z vězení vyšel podmínečně.
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Rozsudek, po kterém se soudní síní rozlehl křik a strhla se potyčka
Okresní soud v Kao-siungu, v němž vedle tří profesionálních soudců zasedalo i šest soudců z řad občanů, ho 5. června 2026 odsoudil k trestu smrti. Uznal ho vinným z vražd, znesvěcení a znesvěcení a ukrytí mrtvých těl i z krádeže. Podle červnové zprávy agentury CNA si vyslechl čtyřiasedmdesátiletý muž verdikt se skloněnou hlavou a bez jakékoli reakce. Jakmile soudci dočetli rozsudek, vrhli se k němu tři muži z rodin dvou obětí, srazili ho k zemi a bili ho, než je odtrhli soudní zřízenci. Z řad příbuzných se ozývalo, že trest smrti je přesně to, co si zaslouží. Čang vinu dál popírá a proti rozsudku se odvolal k vrchnímu soudu.
Kanál stále ukrývá části těl
Při pátrání v roce 2025 se policii podařilo vylovit jen části ostatků všech tří žen. Proto teď vyšetřovatelé vyzývají každého, kdo by u pátého lodního kanálu nebo jinde v přístavu narazil na podobný pytel, aby to okamžitě ohlásil. Pro lidi, kteří k vodě chodí rybařit nebo se večer projít, je to nepříjemná představa. „Když člověk ví, co se tu stalo, a jde tudy večer, samozřejmě na to myslí a není mu úplně klidně u srdce,“ popsal pro PTS jeden z místních.
Zdroje: Focus Taiwan, Kaohsiung Times, CNA