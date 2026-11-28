Na lince se rozlije šťáva z rajčat. Utrhnete kus z role, přiložíte ho a za chvíli je po loužičce. Když pak útržek podržíte proti oknu, uvidíte na něm hustou síť drobných vystouplých teček, vlnek nebo kytiček.
Většina lidí je bere jako ozdobu. Ve skutečnosti jde o malý technický vynález, díky kterému tenký papír zvládne nečekaně mnoho.
Vystouplý vzor a barevný obrázek jsou dvě věci
Na utěrkách najdete dva druhy vzorů. Prvním je reliéf vtlačený přímo do papíru, kterému se odborně říká ražba nebo embosování. Právě ten má praktickou funkci. Druhým je barevný potisk, třeba modré kytičky na okraji listu, který slouží hlavně jako dekorace.
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Praktický účel tedy mají tečky a kytičky, které nahmatáte prstem. Barevné obrázky utěrku hlavně zkrášlují.
Vzor vzniká mezi dvěma válci
Na papírenském stroji nejdřív vznikne obrovská mateční role. Role, které znáte z obchodu, se z ní dělají až při takzvané konverzi. Během ní se papír:
odvine z mateční role, vyrazí do vzoru, spojí do vrstev, perforuje, aby se dal snadno trhat, nařeže na hotové role. Přečtěte si také: Kdo nestihne vybrat dovolenou, může si termín určit sám. Stačí, když šéf prošvihne datum
Samotná ražba probíhá tak, že pás papíru projde pod tlakem mezi ocelovým válcem s vyrytým vzorem a pryžovým protiválcem. Vlákna se přitom natrvalo zdeformují a vzor už v papíru zůstane.
Vzor se do papíru vtlačuje mezi dvěma válci při konverzi, ve které se z obří mateční role stávají hotové role z obchodu. Ilustrační foto. Zdroj: Dávid Lehoczki / Pexels. Hrbolky dávají vodě víc místa
Saje i úplně hladký papír. Vlákna mezi sebou tvoří spleť tenkých kanálků a voda se jimi díky kapilárnímu jevu táhne podobně jako v kostce cukru namočené do kávy, klidně i směrem nahoru. Ražba jí k tomu dopřeje víc prostoru, protože list zesílí, je méně hutný a mezi vrstvami vzniknou vzduchové mezery. Čím hlouběji je vzor vyrytý, tím víc papír nabere na tloušťce.
Jak velký je rozdíl, změřili portugalští vědci z Univerzity Beira Interior ve studii otištěné v dubnu 2020 v časopise BioResources. Zkoumali čtyři dvouvrstvé toaletní papíry před ražbou a po ní. Podle vzoru pojaly o 18 až 72 % víc vody, a kde objem vzrostl o víc než 150 %, stoupla savost o víc než 60 %. Rychlost, s jakou papír vodu vtáhne, se přitom téměř neměnila.
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Kuchyňské utěrky v pokusu nebyly, princip je u nich ale stejný. U kuchyňských rolí jde při ražbě hlavně o savost a také o to, aby výrobek v regálu vypadal jinak než konkurence.
Proč se mokrá utěrka nerozpadne
Dvouvrstvá utěrka drží pohromadě i při drhnutí mokré linky díky vzoru. Každý vystouplý bod vzoru funguje jako drobný nýt: v něm jsou obě vrstvy slisované dohromady, takže se při vlhkém utírání neposouvají jedna po druhé. Spoj často pojistí tenký film lepidla na vrcholcích výstupků. Lepidla se ale dává jen málo, protože jeho přebytek by výrobek zdražil a utěrka by byla tuhá a méně měkká.
Ražba dodává objem i celé roli. Výstupky sousedních závitů do sebe ale mohou zapadat. Role je pak tenčí, méně objemná a při zmáčknutí méně pružná, a proto výrobci navrhují vzory, které zapadání omezují. Hrbolatý povrch navíc při utírání nasucho lépe zachytí drobné nečistoty a prach.
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Lisování láme vazby mezi vlákny, a pevnost listu proto klesá. Výrobci tak musí hledat rovnováhu mezi objemem, savostí a pevností.
Dnes si nechávají rýt vlastní motivy, aby se jejich role dala v regálu poznat na první pohled. Dřív tolik na výběr nebylo a vzor měl hlavně zvětšit objem role. Když začal rozhodovat hlavně vzhled, některé role sice v regálu zaujaly, ale v ruce už tolik nevydržely a vodu sály hůř. Ozdobný vzor totiž může jít na úkor vlastností papíru a příliš hluboká ražba oslabí pevnost listu. Jak dobře utěrka saje a drží, tak nejlépe prověří až první rozlitá sklenice.
Barevný potisk a jídlo
Na balení jídla do lednice nebo spíže se hodí spíš papír bez barevného potisku. Podle stanoviska německého Spolkového institutu pro hodnocení rizik (BfR) z roku 2017 mohou z pigmentů v potisku papírových obalů a ubrousků při delším styku přecházet do potravin primární aromatické aminy, z nichž některé jsou karcinogenní.
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Doporučení míří hlavně na úřady a výrobce. Domácnosti mají možnost při delším skladování potravin potištěné papírové obaly a ubrousky nepoužívat, hlavně ty v odstínech žluté, oranžové a červené.
Zdroje: https://bioresources.cnr.ncsu.edu/wp-content/uploads/2020/04/BioRes_15_2_3888_Vieira_MCGFC_Embossing_Impact_Liquid_Absorption_Tissue_Papers_16839.pdf, https://www.valmet.com/insights/blogs/tissue-converting/how-embossing-impacts-tissue-roll-characteristics-and-aesthetics/, https://www.bfr.bund.de/en/service/frequently-asked-questions/topic/frequently-asked-questions-about-printing-inks-and-primary-aromatic-amines-in-food-contact-materials/, https://en.wikipedia.org/wiki/Paper_towel, https://scienceinsights.org/why-does-toilet-paper-have-patterns-on-it/, https://patents.google.com/patent/US3961119A, https://patents.google.com/patent/US4671983, https://ubibliorum.ubi.pt/entities/publication/a807422b-3946-4936-b6d5-52529c05c261/full, https://www.hunker.com/2237087/why-do-paper-towels-have-patterns/