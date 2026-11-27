U nás o tomhle způsobu zpracování jedlých kaštanů moc nevíme, ale třeba ve francouzských nebo maďarských domácnostech je to docela běžná věc. Chutná totiž samo o sobě, ale je i skvělou ingrediencí do dalších dobrot. A přínosné je i pro naše zdraví.
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Něco jako oříškové máslo
Pokud máte rádi ořechová másla, i kaštanové pyré by vás mohlo oslovit. Je to hladká a hustá hmota, která vzniká z vařených nebo pečených jedlých kaštanů – plodů stromů a keřů z rodu Castanea.
Asi je to zbytečné, ale přesto upozorňujeme, že jíst se mají opravdu jen jedlé kaštany, ne ty koňské, ze kterých doma s dětmi vyrábíte figurky. Ty jsou jedovaté. A stejně tak nemají jedlé kaštany nic společného s asijskou zeleninou, které se říká vodní kaštany.
Když si budete chtít kaštanové pyré koupit, nejspíš se setkáte se dvěma základními variantami – se slazeným a neslazeným.
Kaštanové pyré je oblíbenou součástí především v maďarských nebo francouzských pokrmech.
To neslazené obsahuje jen rozmixované kaštany a vodu. Poznáte ho taky podle světle hnědé barvy. Nabízí jemnou zemitou chuť a je neobvyklou, ale velice dobrou ingrediencí do slaných jídel – třeba do omáček.
Slazené pyré se připravuje z kaštanů, které se nejdřív povaří s cukrem a vanilkou. Je proto podstatně sladší, tmavší a taky je hustší. Můžete ho zkusit přidat do dezertů.
Jak si lidstvo jedlé kaštany zamilovalo
Jedlé kaštany byly po staletí základní potravinou a zdrojem sacharidů pro obyvatele horských a venkovských oblastí hlavně na jihu Evropy – ve Francii, Itálii a Španělsku. Taky se právě tam můžete na svých cestách během podzimu setkat se spadanými jedlými kaštany, stejně jako u nás vídáme ty koňské.
Jenže od syrových kaštanů je to k pyré docela daleko. V roce 1885 vyráběl francouzský průmyslník Clément Faugier tradiční pochoutku marrons glacés – celé jedlé kaštany máčené v cukrovém sirupu a vanilce. Potíž byla, že jak se s kaštany manipulovalo, dost se jich rozlámalo, než se vůbec dostaly na pulty obchodů. A protože to nevypadalo dobře, nedaly se prodávat v dárkových baleních – a právě o to Faugierovi šlo.
Sladká varianta obsahuje třtinový cukr a vanilku.
Přišlo mu ale taky škoda rozlámané kaštany vyhazovat. Proto jim ještě „pomohl“ a nechal je úplně rozmačkat a přidat cukr a vanilku. Tak vznikl Crème de Marrons.
Kaštanový krém pak ve výrobě dával zavřít do konzerv a mohl ho prodávat během celého roku po celém světě. Lidi si tak mohli vychutnat jedinečnou chuť kaštanů, aniž by je sami museli dlouze upravovat. A loupat, což je taky docela… Nezábavné.
Ve Francii má dodneška kaštanové pyré své výsostné místo a je nepostradatelnou ingrediencí populárního dezertu Mont Blanc, na který se tlačí přes sítko nebo zdobicím sáčkem v podobě úzkých nudliček.
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Co na jedlé kaštany říká lidské tělo?
Dobrá zpráva je, že jedlé kaštany jsou zdravé. Obsahují vitamíny skupiny B, vitamín C, draslík, měď nebo mangan. Na rozdíl od oříšků nejsou tak tučné – nabízejí spíš sacharidy a vlákninu.
Konkrétně je ve 100 g tepelně upravených kaštanů 53 g sacharidů, 3 g bílkovin, 3 g tuků a 5 g vlákniny. Energetická hodnota takového množství je 1 100 kJ (263 kcal).
Z pohledu zdravotního u kaštanového pyré převažují benefity.
Lidskému tělu tedy konzumace jedlých kaštanů prospívá z více důvodů. Díky vláknině fungují jako prebiotika a vlivem dalších procesů v těle nakonec působí protizánětlivě. Vláknina taky prodlužuje pocit sytosti, takže nemusíte za chvilku zase stepovat u špajzky. Zajímavé je i to, že podporuje vylučování hormonů, které potlačují chuť k jídlu, na čemž staví moderní léky na hubnutí.
Spojení sacharidů a vlákniny zase brání prudkému výkyvu krevního cukru po jídle, a kyseliny galová a elagová zvyšují citlivost buněk na inzulin. Kaštany tak můžou být jedním z pomocníků, když hrozí inzulinová rezistence.
Obsahují taky spoustu antioxidantů. Například lutein a zeaxantin se koncentrují v oční sítnici a chrání zrak před dopady modrého světla. Kyselina galová a elagová zase chrání buňky před oxidačním stresem a zabraňuje jejich předčasnému stárnutí.
Draslík přispívá k regulaci krevního tlaku. Cévám prospívají i zmíněné antioxidanty, jež mají schopnost chránit cévní systém před poškozením.
Pozor, mluvíme o jedlých kaštanech, ne o sladkém pyré – tam musíme na zřetel brát cukr a výživově a s benefity už jsme někde jinde.
Jak na domácí kaštanové pyré
Když někde ochutnáte kaštanové pyré a osloví vás, můžete si ho příště připravit doma – za předpokladu, že se dostanete k jedlým kaštanům nepříliš draze.
Co potřebujete: 1,5 kg jedlých kaštanů, 200 ml vody; na sladké pyré pak ještě 250 ml vody, vanilkový lusk a 200 g třtinového cukru
Jak na to?
- Předehřejte troubu na 230 °C. Nožem udělejte na vypouklé straně každého kaštanu křížek. Bez něj by se uvnitř nahromadila pára a on by v troubě explodoval.
- Kaštany vyskládejte v jedné vrstvě na plech, podlijte je 200 ml vody a pečte 10 minut.
- Nechte je trochu zchladnout (ale ne úplně) a oloupejte je – odstraňte obě vrstvy, vnější i vnitřní. Musí zůstat jen světlé jádro.
- Vyloupaná jádra rozmixujte do hladkého krému – jen kaštany a trošku vody. Pak je hotovo.
Sladké kaštanové pyré je nedílnou součástí dezertu Mont Blanc.
Pokud si chcete udělat sladké kaštanové pyré:
- Dejte vyloupaná jádra do hrnce, přisypte 200 g cukru a semínka z vanilkového lusku. Přilijte 250 ml vody.
- Vařte na mírném ohni zhruba 30 minut. Kaštany musí změknout a tekutina se musí zredukovat.
- Potom směs sceďte a sirup si schovejte.
- Kaštany rozmixujte a pomalu přilévejte sirup, podle toho, jak hustý chcete krém mít.
Hotové kaštanové pyré skladujte v uzavřené nádobě v lednici.
Jak s kaštanovým pyré naložit v kuchyni
Už jsme zmínili, že kaštanové pyré se dá využít ve sladkých i slaných receptech. Hodí se do dortových náplní, rolád, koláčů, snídaňových kaší, zmrzliny, do smoothie, na palačinky nebo na lívance.
Co se slaných pokrmů týče, pyré dokáže krásně zahustit polévku, naplníte s ním ravioly, je bezva do omáček k drůbeži nebo jako součást velikonoční nádivky.
Znáte kaštanové pyré, nebo se o něm dozvídáte poprvé? A ochutnáte ho? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem!
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