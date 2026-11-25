Klasický vepřový nebo kuřecí řízek v trojobalu zná snad každý. Na talířích českých domácností se objevuje při nedělních obědech, rodinných oslavách i během vánočních svátků. Dřívější normované recepty však nabízely mnohem pestřejší výběr.
Vedle holandského, vídeňského nebo přírodního řízku v nich najdeme také primátorský řízek. Ten se od běžné smažené klasiky liší hned v několika ohledech. Nepotřebujete na něj strouhanku ani hladkou mouku. A přesto má krásně zlatavý a křupavý obal!
Jak vlastně vypadalo vaření podle ČSN?
Pamatujete si na doby, kdy řízek, svíčková nebo bramborový salát chutnaly v restauracích téměř stejně? Velkou zásluhu na tom měly československé státní normy, podle kterých se v Československu připravovala jídla ve veřejném stravování.
Na rozdíl od klasických nebo holandských řízků je ten primátorský obalený v kouscích žemle.
Jednotlivé postupy jsme mohli najít v Recepturách studených, či teplých pokrmů. Tyto příručky stanovovaly přesné množství surovin, technologický postup přípravy i velikost porcí. Kuchaři tak měli jasně dané, kolik masa, tuku nebo dalších ingrediencí použít.
Cílem bylo zajistit jednotnou kvalitu pokrmů a usnadnit plánování spotřeby surovin. Dnes jsou tyto receptury zajímavým svědectvím o československé gastronomii a inspirací pro všechny, kteří chtějí znovu objevit zapomenuté chutě někdejších restaurací a jídelen.
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Místo strouhanky obyčejná žemle
Chcete si zavzpomínat na normované chutě a připravit si řízek tak trochu jinak? Máme pro vás původní recept! Základem primátorského řízku podle ČSN jsou kuřecí prsa. Maso se nakrájí na tenčí plátky, lehce naklepe a osolí. To nejzajímavější ale přichází při obalování. Zapomeňte na klasický trojobal!
Primátorský řízek se nejprve namočí do rozšlehaného vejce a následně obalí v tenkých nudličkách bílého pečiva. Drobné kousky pečiva vytvoří při smažení nepravidelnou, výrazně křupavou krustu. A protože se pečivo nepromění v jemnou strouhanku, má hotový řízek také zajímavější strukturu.
Primátorský řízek podle ČSN: Co budete potřebovat?
Na přibližně pět porcí si připravte:
- 500 g kuřecích prsou,
- 2 vejce (asi 100 g),
- 200 g žemlí nebo veky,
- 150 g tuku na smažení,
- 25 g másla,
- 15 g soli
Primátorský řízek se na rozdíl od klasického připravuje z kuřecího masa.
Jak připravit primátorský řízek krok za krokem?
Kuřecí prsa nejprve očistěte a šikmými řezy přes svalová vlákna nakrájejte na přibližně stejně silné plátky. Maso opatrně naklepejte, aby se nepotrhalo, a z obou stran osolte.
Následně si připravte pečivo. Ze žemlí nebo veky odkrojte kůrku a měkkou střídku nakrájejte na krátké, co nejtenčí nudličky. V hlubším talíři rozšlehejte vejce.
Jednotlivé plátky masa ponořte do vajec a poté je důkladně obalte v připraveném pečivu. Nudličky lehce přitlačte, aby během smažení neopadávaly.
Na pánvi rozehřejte vyšší vrstvu tuku a řízky smažte z obou stran dozlatova. Podle tloušťky masa počítejte přibližně se třemi až pěti minutami na každé straně. Kuřecí maso musí být uvnitř důkladně propečené. Nakonec nechte řízky krátce okapat (přebytečný tuk můžete otřít ubrouskem), a ještě horké je potřete rozpuštěným máslem.
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Fígl, díky kterému bude obal krásně křupavý
Nejdůležitější je správně připravené pečivo. Žemli nestrouhejte ani nemixujte! Nakrájejte ji na jemné nudličky, které se při smažení krásně opečou.
Pozor také na příliš rozpálený tuk. Pečivo totiž může rychle zhnědnout, zatímco maso uvnitř zůstane nedopečené. Smažte proto na středním plameni a řízky pravidelně kontrolujte.
A s čím primátorský řízek podávat? Výborně chutná s vařenými nebo opečenými bramborami, jemným zeleninovým salátem či kompotem. Na talíř můžete přidat také kolečko citronu, jehož šťáva příjemně doplní máslovou chuť.
Tak co říkáte? Dáte příště přednost klasickému trojobalu, nebo vyzkoušíte téměř zapomenutý klenot socialistické kuchyně?
Použité zdroje:
- stravnik.cz/detail/primatorsky-rizek-podle-csn-6g8w0d/
- toprecepty.cz/recept/87693-primatorsky-rizek-podle-csn/
- onlinerecepty.eu/recepty/primatorsky-rizek-podle-csn