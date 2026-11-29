Na radiátorech máte malé krabičky a v koupelně vodoměr na teplou vodu. Od nového roku bude záležet na tom, jestli z nich lze údaje přečíst bez návštěvy v bytě. Dům, který to nestihne, se může dostat do potíží. Stejně tak soused, který montérům neotevře.
Které měřiče jsou staré
Nová pravidla platí pro bytové domy a víceúčelové stavby, kam teplo dodává teplárna nebo kde je ústřední vytápění či společná příprava teplé vody. Zákon zná výjimky, třeba pro sálavé podlahové topení s technickými překážkami pro montáž. Pravidla se týkají těchto přístrojů:
indikátory na radiátorech, vodoměry na teplou vodu, měřiče tepla. Přečtěte si také: Češi sází na vzduchová tepelná čerpadla a netuší, že jiný typ topí až o 30 % levněji
Kdo v domě měnil měřiče v posledních letech, má nejspíš klid, protože od 1. ledna 2022 se smějí montovat jen přístroje s dálkovým odečtem, kdežto u těch z dřívějška přechodná lhůta končí s rokem 2026.
Od 1. ledna 2027 rozhoduje jediné hledisko. Přístroj, kvůli jehož odečtu musí technik vstoupit do bytu, podmínky nesplňuje. Za dálkový se nepočítá ani přístroj namontovaný před 1. lednem 2022, který není nastavený na dálkový odečet aspoň jednou měsíčně.
Kdo pokutu riskuje
Lhůtu stanoví zákon o hospodaření energií. Povinnost má SVJ, bytové družstvo nebo jiný vlastník domu, který je právnickou osobou. Pokud po 1. lednu 2027 přístroje stále nevyhovují, hrozí mu podle zákona ve znění platném v listopadu 2026 pokuta až 200 000 Kč. Stejná horní hranice platí pro fyzickou osobu, tedy pro vlastníka domu bez SVJ nebo pro správce.
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O pokutě rozhoduje Státní energetická inspekce (SEI) v řízení o přestupku, v prvním stupni její územní inspektorát podle místa. Částka 200 000 Kč je strop a konkrétní výši určí SEI. Jednotlivé byty tuto pokutu nedostávají.
Když soused montérům neotevře
Kdo na výzvu SVJ, vlastníka nebo správce neumožní montáž, údržbu či kontrolu přístrojů, dopouští se přestupku. I jemu hrozí podle zákona ve znění platném v listopadu 2026 pokuta až 200 000 Kč, a to už dnes.
Kdo technikům umožní montáž a kontrolu měřičů, vyhne se pokutě i dražšímu vyúčtování podle plochy bytu. Ilustrační foto. Zdroj: Jsme MILA / Pexels.
K tomu se přidá dražší vyúčtování. Kdo technika k montáži do bytu nepustí, nedovolí odečíst stav ani po několika doložitelných výzvách nebo s přístrojem neoprávněně manipuluje, nedostane vyúčtování podle skutečné spotřeby. Spotřební složka nákladů na vytápění i teplou vodu se mu spočítá podle plochy bytu, a to nevýhodně. Za každý metr čtvereční zaplatí trojnásobek průměrné spotřební složky, která na metr připadá u ostatních bytů.
Přečtěte si také: Majitele bytů tlačí čas. Bez dálkových odečtů tepla riskují od ledna pokutu až 200 000 Kč Měsíční přehled a jiná pokuta
Od 1. ledna 2027 musí všechny dotčené domy posílat obyvatelům za každý kalendářní měsíc přehled, kolik tepla a teplé vody jejich byt spotřeboval, obvykle do konce měsíce následujícího. SVJ nebo družstvo může rozhodnout o jiné lhůtě, nejdéle 25 pracovních dnů od konce měsíce. Za období, kdy se teplo nedodávalo, nemusí dům posílat přehled o teple, přehled o teplé vodě ano.
Za zpožděný nebo chybějící přehled hrozí jiná sankce než pokuta od inspekce. Podle zákona o službách ve znění platném v listopadu 2026 platí dům přímo obyvateli pokutu za prodlení, nejvýš 50 Kč za každý den, a to i jen započatý.
Přístroje bez dálkového odečtu Nedoručený měsíční přehled druh sankce přestupek, pokutu ukládá SEI pokuta za prodlení pro obyvatele zákon o hospodaření energií o službách kdo platí SVJ, družstvo, vlastník nebo správce dům horní hranice 200 000 Kč 50 Kč za den prodlení Co dělat, když dům nemá hotovo Přečtěte si také: Švédové takhle topí přes 250 let. Stačí jednou zatopit a teplo vydrží až 12 hodin
Zeptejte se výboru SVJ, představenstva družstva nebo správce, jak na tom váš dům je. Hotovo není, dokud dům nemá vybraný způsob sběru dat, souhlas vlastníků nebo členů družstva s výdajem a domluvený den, kdy technici obejdou byty. Montážní firmy mají podle oborových webů na konci roku plné diáře. Kdo se ozve až v prosinci, může na volný termín čekat i po Novém roce.
Náklady na sběr dat a měsíční přehledy se nesmějí objevit ve vyúčtování tepla a vody. Peníze na ně jdou z jiné kapsy. Společenství je platí z peněz, které vlastníci odvádějí na správu domu, družstvo je obvykle započítá do nájemného. Když vám přijde výzva k montáži, domluvte termín hned. Zavřené dveře mohou přinést pokutu i dražší vyúčtování.
Zdroje: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-406, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67, https://mmr.cz/getmedia/224540f8-975f-4c66-a2fc-3c980b37ad29/Vyklad-a-typicke-dotazy-k-problematice-povinneho-poskytovani-informaci-o-mereni-tepla-a-informaci-poskytovatelum-energetickych-sluzeb-v-bytovych-objektech_1.pdf.aspx?ext=.pdf, https://pravniprostor.cz/clanky/ostatni-pravo/era-dalkovych-odectu-prichazi-pripravte-se-riskovat-se-nevyplaci, https://www.ceskestavby.cz/clanky/konec-pochuzkovych-odectu-se-blizi-bytove-domy-ceka-finalni-vlna-vymen-meridel-podle-eed-36150.html, https://www.tzb-info.cz/30458-dalkove-odecty-meridel-a-nove-povinnosti-pro-bytove-domy, https://www.denik.cz/cesko/dalkove-odecty-tepla/, https://energozrouti.cz/clanek/dalkove-odecty-vymena-meraku-narizeni, https://www.hyponamiru.cz/?p=18776
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