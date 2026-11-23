Řeč samozřejmě nebude o plísni, kterou jste si vypěstovali v jogurtu zasunutém v ledničce úplně dozadu. V gastronomii existují plísně, které místo totální zkázy představují vrchol kulinářského umění. Tou vůbec nejslavnější je ušlechtilá plíseň koji (kó-dži). Bez ní by totiž asijská kuchyně nebyla tím, čím je.
Pokud jste nikdy nepátrali po tom, v čem tkví kouzlo chuti miso pasty, sójové omáčky, křišťálového saké nebo sladkého vína mirin, pak vězte, že je to právě koji. Je na čase se s ní seznámit.
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Co je plíseň koji
Koji je ušlechtilá plíseň s odborným názvem Aspergillus oryzae (česky kropidlák rýžový), která se řadí k mikroskopickým houbám. Na rozdíl od svých divokých příbuzných je bezpečná a lidstvo z ní těží už po tisíciletí.
Ale pozor, není kropidlák jako kropidlák. Ten žlutý, Aspergillus flavus, nezřídka napadá cereálie a buráky a produkuje nebezpečné hepatotoxické aflatoxiny. Oproti tomu kropidlák rýžový Aspergillus oryzae, o kterém je teď řeč, byl v průběhu celých staletí šlechtěn k dokonalosti.
Koji plíseň se dá použít i ke staření masa.
V celém Japonsku v současnosti funguje jen 6 specializovaných rodinných továren, které se zabývají čistou produkcí spor koji.
A ne, nakonec nejíte plíseň. V produktech, které se dostanou do prodeje, samotné tělo plísně není – při výrobě se využívají cenné enzymy, které ona sama produkuje.
Kde se koji vzala
Objevení přínosu koji se připisuje starým Číňanům. První písemné zmínky o téhle kvasné kultuře se pojí s rokem 300 př. n. l. – z té doby je o ní záznam v čínském spise Zhōu lǐ (Rituály státu Čou), kde se o ní píše jako o plísni qu [šu]. Číňani ji využívali jako prostředek k fermentaci sójových past a obilných vín.
V 8. století dorazila do Japonska, kde získala svůj název. Japonci na ní ještě zapracovali a dovedli ji k dokonalosti. Koji se stala jakousi součástí japonské identity a kulinářského dědictví, byla prohlášena za národní houbu (kokkin), a dokonce má svůj vlastní svátek – 1. říjen se v Japonsku slaví jako Národní den koji.
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Trocha alchymie nikoho nezabije aneb Jak koji přichází na svět
Na pohled vám koji připomene vatu nebo bílý samet, který prorůstá zrny obilovin. Samotný proces výroby stojí na pečlivosti a absolutní čistotě prostředí.
V prvním kroku je potřeba připravit substrát. Rýže (bílá nebo celozrnná), pšenice, ječmen nebo luštěniny musí projít varem v páře a zchladnout při pokojové teplotě.
Koji plíseň stojí i za pátou chutí umami.
Jakmile substrát vychladne, popráší se jemným práškem s mikroskopickými sporami koji. Na kilogram substrátu se používá asi gram spor.
Tahle směs pak pracuje v kvasné komoře, kde je teplota 30–35 °C a relativní vlhkost asi 75 %. Stačí 40–48 hodin, než plíseň proroste zrny a napustí je ohromným množstvím trávicích enzymů.
V hlavní roli enzymy
Tím nejcennější v tomhle případě nejsou samotná vlákna plísně. Jde hlavně o více než 100 druhů enzymů, které koji během svého růstu vylučuje a ukládá do zrn. Enzymy pak rozkládají složité živiny na jednoduché pilíře spousty dobrot:
- proteázy: rozkládají složité bílkoviny na aminokyseliny, vzniká hlavně glutamát – nositel páté chuti (umami).
- amylázy: rozkládají složité škroby na jednoduché cukry, výsledkem čehož je přirozená sladkost produktu bez přidaného cukru
- lipázy: rozkládají tuky na volné mastné kyseliny, čímž zajišťují chuťovou hloubku konečného produktu
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Koji znáte, ani o tom nevíte
S některými potravinami, které by bez plísně koji nebyly takové, jaké je známe, už zkušenost máte. Jiné teď (aspoň teoreticky) poznáte.
Jde například o sójovou omáčku (druhy tamari a shoyu), miso pastu, saké, rýžové víno mirin (určené k vaření), rýžový ocet, amazake (sladký nápoj nebo kaše), shio-koji a shoyu-koji (dochucovadla a marinády).
Této plísně existuje několik druhů, respektive barev.
Zrání masa, zero-waste a umami v koktejlech
Koji má v Asii tisíciletou tradici, západní gastronomie jí přichází na chuť až v posledních letech. Šéfkuchaři zjišťují, že s ní můžou vylepšit ledacos, nejen sóju a rýži.
Díky ní se dá například efektivně křehčit maso, a dokonce dokáže zařídit i jeho bleskové zrání – když maso obalíte v moučce z koji rýže a dáte ho na 1–2 dny do lednice, získáte maso struktury a chuti, jakou běžně zajišťuje jedině zrání trvající celé měsíce.
Průkopníkem v používání koji v západním světě se stal šéfkuchař René Redzepi působící v jisté kodaňské restauraci, kde si sami pěstují koji v ječmeni.
V jedné z londýnských zero-waste restaurací zase využívají koji, aby zužitkovali přebytky – vyrábějí například miso ze starého kváskového chleba a fermentují omáčku garum z odřezků drůbežího masa, vnitřností nebo rybích kostí.
U nás se s koji setkáte taky – třeba u šéfkuchaře Tomáše Horáka nebo díky projektu, v jehož rámci se koji pěstuje na hrachu nebo ječmeni.
A dokonce si koji můžete „dopřát“ i v některých koktejlech od pokrokových barmanů!
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Co ještě potřebujete vědět o koji
Ke koji plísni se váže spousta zajímavostí, tak jsme pro vás vybrali tři z nich. Tady jsou.
V Japonsku se Koji používá i jako chlapecké jméno. Aby nedocházelo k nedorozumění, mluví se tu o plísni jako o komekoji.
V praxi se můžete setkat se třemi barvami koji – nejznámější je žlutá koji plíseň, která se používá při výrobě misa a saké. Bez černého druhu se zase neobejde pálenka shóčú nebo alkoholický nápoj z rýže zvaný Awamori.
Koji se hojně využívá i v kosmetice a farmacii. Enzymy z koji se uplatňují třeba při enzymoterapii. V kosmetice se ujímá slova v oblasti péče o pleť, kterou zjemňuje a zesvětluje.
Znali jste koji, nebo jste o ní slyšeli poprvé? A věděli, že bez ní byste v ledničce neměli tolik oblíbenou sójovku? Dejte nám vědět v diskuzi pod článkem!
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