Vypadá jako tropický ráj. Dovolenou byste tu ale rozhodně trávit nechtěli

Jenže pod hladinou leží vraky válečných lodí a v půdě stále zůstává radioaktivní dědictví experimentu, kvůli němuž byli místní obyvatelé před osmdesáti lety vystěhováni ze svého domova. Spojené státy zde mezi lety 1946 a 1958 odpálily 23 jaderných zbraní, včetně nejsilnějšího jaderného zařízení, jaké kdy USA detonovaly. Bikini dnes působí téměř nedotčeně. Právě to je na něm možná nejznepokojivější.
Ráj, který měl jednu praktickou výhodu: žilo v něm málo lidí
Bikini je atol tvořený prstencem nízkých korálových ostrůvků obepínajících rozsáhlou lagunu. Patří k Marshallovým ostrovům uprostřed Tichého oceánu, daleko od velkých populačních center. Pro lidi, kteří zde po generace žili, to byl domov. Pro americké vojenské plánovače po druhé světové válce představoval téměř ideální střelnici.
Spojené státy hledaly místo, kde by mohly pokračovat v experimentování s novou zbraní, jejíž ničivou sílu svět poznal v Hirošimě a Nagasaki. Marshallovy ostrovy nabízely izolaci, obrovské množství okolního oceánu a – z hlediska vojenské administrativy – relativně malý počet lidí, které bylo potřeba přesunout.
Na Bikini tehdy žilo 167 obyvatel. V roce 1946 byli přesvědčeni, aby atol dočasně opustili. Americké úřady počítaly s tím, že po skončení testů se budou moci vrátit. Jejich první zastávkou se stal atol Rongerik, kde se však ukázalo, že zásoby potravin a vody nejsou pro komunitu dostačující. Následovalo další stěhování na Kwajalein a nakonec převážně na ostrov Kili, který se od jejich původního domova zásadně lišil: neměl chráněnou lagunu a tradiční způsob života založený na rybolovu se zde mnohem hůře udržoval.
„Dočasné“ vystěhování se protáhlo na generace.
Do laguny přivezli více než devadesát lodí a odpálili mezi nimi atomovou bombu
První série dostala název Operation Crossroads. Jejím cílem nebylo zjistit, zda atomová bomba dokáže zničit město – to už bohužel nebylo potřeba zkoušet. Tentokrát chtěli vojenští plánovači vědět, co udělá jaderná exploze s válečnou flotilou.
Do laguny Bikini proto soustředili více než devadesát vyřazených nebo ukořistěných plavidel.
Dne 1. července 1946 přišel test Able. Plutoniová bomba podobného typu jako Fat Man použitý nad Nagasaki explodovala ve vzduchu. Minula sice plánovaný bod zhruba o 650 metrů, přesto několik plavidel potopila a další poškodila.
O necelý měsíc později, 25. července, následoval Baker.
Tentokrát byla bomba umístěna asi 28 metrů pod hladinou. Exploze vymrštila obrovský sloupec vody, páry a radioaktivního materiálu a kontaminovala značnou část cílové flotily. Některé lodě nebylo možné bezpečně dekontaminovat a skončily na dně laguny.
Dnes právě tyto vraky vytvářejí jednu z nejbizarnějších turistických atrakcí Pacifiku. National Park Service označuje místní „ghost fleet“ za cíl sportovních potápěčů. Člověk se tak může ponořit do tyrkysové vody tropického atolu a pod sebou spatřit hřbitov lodí použitých jako rekvizity při atomových experimentech.
Jenže Crossroads byl teprve začátek.
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Za dvanáct let zde explodovalo 23 jaderných zařízení
Od roku 1946 do roku 1958 Spojené státy na Bikini odpálily 23 atomových a termonukleárních zařízení. Detonace probíhaly ve vzduchu, na ostrůvcích, na útesech, na vodní hladině i pod ní. Některé výbuchy doslova odstranily části krajiny, která zde existovala tisíce let.
Bikini navíc nebylo jediným testovacím místem. Společně s nedalekým Enewetakem se Marshallovy ostrovy staly jednou z hlavních laboratoří amerického jaderného programu. National Cancer Institute uvádí, že mezi lety 1946 a 1958 Spojené státy provedly na Bikini a Enewetaku nebo v jejich bezprostřední blízkosti desítky jaderných testů a radioaktivní spad z části z nich byl měřitelný i na dalších obydlených atolech.
Nejhorší okamžik však přišel 1. března 1954.
Jeho jméno bylo Castle Bravo.
Vědci čekali velkou explozi. Dostali výbuch dvaapůlkrát silnější
Castle Bravo měl být experimentální termonukleární test. Jeho konstruktéři věděli, že půjde o mimořádně silnou zbraň, ale fyzikální chování paliva odhadli špatně.
Výsledkem byla exploze o síle přibližně 15 megatun TNT.
Stala se nejsilnější jadernou detonací, jakou kdy Spojené státy uskutečnily, a její výkon byl asi dvaapůlkrát vyšší, než se očekávalo.
Pro srovnání: bomba svržená na Hirošimu měla sílu přibližně patnáct kilotun. Bravo tedy představovalo řádově tisícinásobek jejího výbušného výkonu.
Ohnivá koule a exploze nebyly jediným problémem. Radioaktivní částice byly vyneseny vysoko do atmosféry a vítr je zanesl směrem k dalším atolům. Obyvatelé Rongelapu a Utiriku byli vystaveni radioaktivnímu spadu ještě předtím, než došlo k jejich evakuaci. Zasažena byla také japonská rybářská loď Daigo Fukuryū Maru, známá jako Lucky Dragon No. 5.
Castle Bravo výrazně přispělo k mezinárodnímu odporu proti atmosférickým jaderným testům. Pro samotné Marshallovy ostrovy však znamenalo něco konkrétnějšího: radioaktivní materiál se dostal do půdy, vody a potravního řetězce.
Některé jeho následky se řeší dodnes.
Pak Američané oznámili, že Bikini je zase bezpečné. Obyvatelé se vrátili – a museli znovu pryč
Po ukončení testování se začalo mluvit o návratu původních obyvatel.
Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let se část komunity skutečně na Bikini vrátila. Kolem roku 1972 zde znovu žila přibližně stovka lidí. Vypadalo to, že dlouhé vyhnanství konečně končí.
Jenže měření postupně ukázala jiný problém.
Nebezpečí nespočívalo pouze v tom, že by člověk stál na místě a přijímal záření z okolí. Radioaktivní izotopy se dostávaly do rostlin a potravin. Zvlášť významný byl cesium-137, který může být přijímán kořeny rostlin a následně se prostřednictvím kokosových ořechů, pandanů, chlebovníku a dalších místních potravin dostávat do lidského těla. Právě potravní řetězec patří dodnes k hlavním věcem, které americký Department of Energy na jaderně zasažených atolech sleduje.
V roce 1978 vědci zjistili zvýšené zatížení obyvatel cesiem-137 a problémy byly zaznamenány také u vody.
Komunita byla podruhé evakuována.
Je těžké najít výmluvnější popis dědictví Bikini. Lidé nejprve opustili svůj domov, protože jim bylo řečeno, že je jejich nepřítomnost dočasná. Po desetiletích se část z nich vrátila. A následně zjistila, že krajina sice opět vypadá jako před testy, ale to nejnebezpečnější není vidět.
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Dnes je příroda zpátky. Obyvatelé stále ne
Při pohledu z letadla není Bikini krajinou, kterou bychom intuitivně spojovali s atomovou katastrofou.
Korálový prstenec je zelený. Palmy rostou. Laguna má nepřirozeně dokonalou modrou barvu a z výšky se třpytí jako jedno z těch míst, u nichž cestovatelské katalogy potřebují už jen doplnit lehátko a sklenici s deštníčkem.
Právě zde je ale rozdíl mezi tím, jak místo vypadá, a tím, co v něm zůstalo.
Americké ministerstvo energetiky ještě v roce 2026 uvádí Bikini mezi atoly, na nichž pokračuje environmentální monitoring radioaktivních materiálů v prostředí a místních rostlinách. Výsledky mají sloužit mimo jiné k rozhodování o využívání půdy, případném přesídlení a dalších sanačních opatřeních.
National Park Service zároveň Bikini popisuje velmi zvláštní větou: atol je lokalitou světového dědictví a jeho podvodní flotila láká potápěče, ale pro původní obyvatele stále není považován za bezpečné místo k návratu kvůli radioaktivní kontaminaci.
To samozřejmě neznamená, že člověk, který se na Bikini krátkodobě dostane, okamžitě onemocní ozářením. Radiační riziko není hororový spínač, který se aktivuje překročením neviditelné hranice. Záleží na dávce, délce pobytu, konkrétním místě a především na cestách, kterými se radionuklidy dostávají do organismu.
Jenže běžná tropická dovolená předpokládá něco jiného: že se člověk může ubytovat, jíst místní potraviny, pohybovat se krajinou a místo dlouhodobě obývat.
A právě zde se z obrázku ráje stává podstatně složitější příběh.
Slovo „bikiny“ nosíme každé léto. Pochází právě odsud
Celý příběh má ještě jeden mimořádně bizarní kulturní epilog.
Dne 1. července 1946 explodovala nad Bikini první bomba operace Crossroads. O čtyři dny později, 5. července, představil francouzský konstruktér Louis Réard v pařížském bazénu Piscine Molitor nový mimořádně úsporný typ dvoudílných plavek.
Nazval ho bikini.
Jméno převzal právě od pacifického atolu, který tehdy plnil světové noviny. Doufal, že jeho odvážné plavky způsobí v módě podobně „výbušnou“ reakci jako právě probíhající jaderné experimenty. Metropolitan Museum of Art dnes původ názvu připomíná přímo ve své historii bikin.
Marketingová metafora nakonec přežila natolik dokonale, že původ slova téměř zmizel.
Miliony lidí dnes říkají „bikiny“, aniž by přemýšlely o tom, že vyslovují jméno domova 167 lidí, kteří byli vystěhováni, aby se jejich ostrov mohl stát místem jaderných výbuchů.
Ráj nezmizel. Jen už dlouho nepatří lidem, kteří v něm žili
V roce 2010 byl Bikini Atoll Nuclear Test Site zapsán na seznam světového dědictví UNESCO. Ne proto, že by představoval nádhernou tropickou přírodu – i když ji bezpochyby má –, ale jako mimořádné svědectví počátku jaderného věku a následků, které nukleární experimenty zanechaly na krajině i lidské komunitě. UNESCO připomíná 23 testů uskutečněných na atolu po vysídlení místních obyvatel.
Na Bikini tak vedle sebe existují dvě skutečnosti, které se téměř odmítají vejít do jednoho obrazu. Jednou je fotografie: palmy, korály a tyrkysový Pacifik. Druhou jsou lidé, kteří stále žijí jinde, monitorovaná radioaktivita, potopené lodě a krátery vytvořené zbraněmi, které měly ukázat, jak ničivá může být nová éra válčení.
Příroda má totiž jednu vlastnost, která může být při pohledu na podobná místa zavádějící. Dokáže velmi rychle zakrýt lidské jizvy zelení. Neznamená to, že je vymazala. A Bikini je možná jedním z nejkrásnějších míst na Zemi, kde je ten rozdíl vidět nejméně – a cítit nejvíc.
Věděli jste, že…
…pod hladinou laguny Bikini leží mimo jiné USS Saratoga, obrovská americká letadlová loď, která přežila druhou světovou válku a skončila až jako cíl jaderného testu Baker v červenci 1946? Spolu s dalšími vraky vytvořila dnes slavnou „ghost fleet“. Potápění k nim tak není jen cestou k potopeným lodím, ale doslova návštěvou podvodního muzea počátku atomového věku.
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Zdroje: Kód Enigma [1], UNESCO World Heritage Centre – Bikini Atoll Nuclear Test Site [2], U.S. National Park Service – Marshall Islands [3], U.S. Department of Energy – Marshall Islands Program [4], National Cancer Institute – Dose Estimation and Predicted Risk for Marshall Islands Residents [5], U.S. National Park Service – Limited Test Ban Treaty / Castle Bravo [6], U.S. Congress – Bikini Resettlement and Relocation Act of 1999, Senate Report 106-240 [7], The Metropolitan Museum of Art – The Bikini [8]. img AI generated