Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Chleba tvrdne už druhý den kvůli 3 chybám, které dělá skoro každá domácnost. Jedna z nich se opravuje za minutu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Koupíte krásný křupavý bochník a druhý den z něj máte tvrdou placku, která se láme pod prsty. Většina lidí za to viní pekaře nebo mouku. Příčina je ale jinde. Za...
Chleba tvrdne už druhý den kvůli 3 chybám, které dělá skoro každá domácnost. Jedna z nich se opravuje za minutu

Chleba tvrdne už druhý den kvůli 3 chybám, které dělá skoro každá domácnost. Jedna z nich se opravuje za minutu

Zdroj: Bruneta v kuchyni
Reklama
Další články z Bruneta v kuchyni
Ani mrkev, ani celer. Do vývaru patří 1 surovina, kterou většina lidí hází do koše
Ani mrkev, ani celer. Do vývaru patří 1 surovina, kterou většina lidí hází do koše
Kdo má ve spíži tyhle staré zavařovací sklenice, ať je nevyhazuje. Sběratelé za ně dávají i 2 500 Kč
Kdo má ve spíži tyhle staré zavařovací sklenice, ať je nevyhazuje. Sběratelé za ně dávají i 2 500 Kč

V mnoha domácnostech přežívají ve spíži nebo ve sklepě celé série zavařovaček po babičkách a prababičkách a...

Ani voda, ani mléko. Do palačinkového těsta patří 1 tekutina, kterou Francouzky používají po generace
Ani voda, ani mléko. Do palačinkového těsta patří 1 tekutina, kterou Francouzky používají po generace

Francouzské crêpes vypadají jako křehká krajka. Jsou tenoučké, pružné a na talíři zlatě prosvítají, zatímco...

Tuhle láhev měla ve spíži každá rodina. Dnes za ni sběratelé dávají i 5 000 Kč
Tuhle láhev měla ve spíži každá rodina. Dnes za ni sběratelé dávají i 5 000 Kč

Stačilo ji naplnit studenou vodou, zašroubovat do hlavice malou bombičku a stisknout páčku. Za pár vteřin...

Ani cukr, ani smetana: domácí zmrzlina se podaří díky 1 věci z lednice
Ani cukr, ani smetana: domácí zmrzlina se podaří díky 1 věci z lednice

Domácí zmrzlina má pověst něčeho, co se v obyčejné kuchyni málokdy povede. Buď ztvrdne na kámen, nebo se v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

Web nabízí autentický pohled na mateřství, rodinu, vztahy i každodenní radosti a chaos, které k životu s dětmi patří. Najdete tu články o výchově, zdraví, jídle, domácnosti i o chvílích, kdy je potřeba na chvíli vypnout a zasmát se. Styl psaní je osobní, otevřený a blízký – bez přetvářky a...

Všechny články tohoto autora →
Bruneta v kuchyni
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.