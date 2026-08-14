Ani Chorvatsko, ani Itálie. K moři se dá z Česka autem vyrazit i sem a většina řidičů tuhle možnost přehlíží

Slovinsko si s klasickou přímořskou dovolenou stále spojuje méně lidí než sousední Chorvatsko. Důvod je pochopitelný.
Slovinské pobřeží měří méně než 47 kilometrů, přesto na něm najdeme Koper, Izolu, Piran i Portorož. Samotná Izola má na zhruba pěti kilometrech pobřeží osm různých pláží. Právě Izolu jsme vybrali pro vlastní modelové srovnání, protože nabízí kombinaci koupání, historického města a rozumné dojezdové vzdálenosti. Do Izoly je to podstatně blíž než do Dalmácie
Z Prahy do Izoly lze podle konkrétní zvolené trasy počítat přibližně se
780 kilometry a necelými devíti hodinami čisté jízdy. Pro srovnání jsme zvolili chorvatský Zadar. Trasa z Prahy sem měří přibližně 990 kilometrů a plánovač počítá s více než deseti hodinami jízdy.
Rozdíl tedy činí kolem
210 kilometrů v jednom směru a více než 400 kilometrů za celou dovolenou. V reálném provozu může být úspora času ještě zajímavější, zejména pokud se na chorvatských dálnicích vytvoří sezonní kolony. O změnách na chorvatských dálnicích jsme podrobněji psali také v článku Cesta autem do Chorvatska se mění.
Chorvatsko ani Itálie nejsou jediná volba: K moři se dá z Česka autem vyrazit i mnohem méně známým směrem.
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Spočítali jsme palivo i dálniční poplatky
Pro srovnání počítáme s běžným benzinovým automobilem se spotřebou
7 litrů na 100 kilometrů. Cena benzinu Natural 95 se v Česku 12. srpna pohybovala v průměru kolem 42,84 Kč za litr.
Cesta Praha, Izola a zpět by při vzdálenosti 1 560 kilometrů znamenala palivo přibližně za
4 680 Kč. U Zadaru by při zhruba 1 980 kilometrech vyšlo stejné auto přibližně na 5 940 Kč. Rozdíl pouze na benzinu tak dosahuje asi 1 260 korun.
Připočítat je nutné dálniční známky. Rakouská desetidenní známka pro osobní automobil stojí v roce 2026
12,80 eura. Slovinská sedmidenní známka stojí 16 eur a měsíční 32 eur. Při klasickém pobytu na sedm nocí je praktičtější počítat s měsíční variantou, protože dovolená včetně příjezdu a odjezdu zabere osm dní.
Při kurzu přibližně 24,23 Kč za euro tak vyjdou základní zahraniční dálniční poplatky při cestě do Izoly asi na
1 085 Kč.
U Zadaru jsou potřeba stejné rakouské a slovinské poplatky a navíc chorvatské mýtné. Úsek Záhřeb až Zadar centar stojí u běžného osobního auta
17,60 eura jedním směrem. Náklady na cestu se tak dále zvyšují. Největší překvapení přineslo ubytování
Tady se ukazuje, proč není správné označovat Slovinsko jednoduše za levnější Chorvatsko. V aktuálně zobrazených nabídkách Booking.com jsme našli například Hotel Keltika v Izole, který leží přibližně 500 metrů od pláže Simonov zaliv, od
116,80 libry za noc pro dvě osoby. Při současných kurzech jde orientačně o 3 315 Kč, tedy přes 23 tisíc korun za sedm nocí.
V Zadaru se ve stejné chvíli zobrazoval Hotel Mediteran, přibližně deset minut pěšky od pláže, od 105,09 libry za pokoj a noc. To odpovídá zhruba 2 980 Kč za noc a necelým
21 tisícům korun za týden. Ceny ubytování jsou samozřejmě dynamické a mění se podle termínu, obsazenosti i podmínek rezervace.
V našem modelu tak
Izola vychází přibližně na 29 tisíc korun za týdenní ubytování a cestu pro dvě osoby, Zadar téměř stejně. Slovinsko tedy nemusí být levnější v absolutním součtu. Jeho hlavní výhoda je jinde. Strávíte méně času za volantem, najedete o stovky kilometrů méně a stále dostanete skutečnou dovolenou u Jaderského moře.
A pokud zvažujete klasické Chorvatsko, vyplatí se porovnat také náš výpočet,
kolik stojí cesta do Chorvatska autem, autobusem a vlakem, nebo přehled, jak se mění ceny chorvatského ubytování v září. Slovinské pobřeží proto dává největší smysl lidem, kteří nechtějí jet až hluboko do Chorvatska, ale zároveň nechtějí slevit z Jadranu. Izola navíc nemusí být jedinou základnou. Koper, Piran, Portorož nebo přírodní pobřeží kolem Strunjanu jsou natolik blízko, že během jednoho pobytu lze pohodlně poznat prakticky celou slovinskou riviéru.
autorský text, redakce