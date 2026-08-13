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Ani Chorvatsko, ani Itálie. Češi letos berou útokem tenhle řecký ostrov, kde to vypadá jak na Maledivách a je tam levnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Chorvatsko a Itálie mají u českých řidičů dovolenou skoro jistou. Jenže letos míří čím […]
Ani Chorvatsko, ani Itálie. Češi letos berou útokem tenhle řecký ostrov, kde to vypadá jak na Maledivách a je tam levno
Zdroj: Outdoor tipy
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Italské ostrovy lákají Čechy každé léto, jenže na dvou největších se v hlavní […]
Ani Makarska, ani Krk. Češi letos berou útokem tuhle destinaci v Chorvatsku, kde je málo turistů a ceny jako před 3 lety
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Kdo si nechal dovolenou na úplný závěr léta a těšil se na tropické […]
Web je zaměřený na cestování, turistiku, kempování a další outdoorové aktivity. Čtenáři zde najdou tipy na výbavu, rady pro začátečníky i pokročilé, testy vybavení a doporučení, jak si užít přírodu bezpečně a pohodlně. Nechybí ani inspirace na výlety, přehled zajímavých lokalit nebo praktické...Všechny články tohoto autora →
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- Plameny zasáhly oblíbenou část Chorvatska: Češi odjíždějí a radí ostatním, aby tam nyní necestovali
- Ani Chorvatsko, ani Itálie. K moři se dá z Česka autem vyrazit i sem a většina řidičů tuhle možnost přehlíží
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