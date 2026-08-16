Ani voda, ani mléko. Do palačinkového těsta patří 1 tekutina, kterou Francouzky používají po generace

Francouzské crêpes vypadají jako křehká krajka. Jsou tenoučké, pružné a na talíři zlatě prosvítají, zatímco domácí palačinka bývá silnější a při obracení se ráda trhá. Ten rozdíl přitom nedělá drahá pánev ani roky cviku. Dělá ho jedna přísada, kterou francouzské kuchařky míchají do těsta a která není ani obyčejná voda, ani samotné mléko. Odpověď máte nejspíš doma po ruce.
Tajemstvím francouzských crêpes je pivo
Tou tekutinou je světlé pivo. V receptech, které si rodiny na severu Francie a v Bretani předávají celé generace, se malá dávka piva zamíchá rovnou do těsta. Kuchařky ho neobjevily na internetu. Je to letitý domácí trik, díky kterému placka dostane tu správnou lehkost.
Mléko z těsta úplně nemizí. Pivo ho jen zčásti nahradí, nebo zaujme místo lžíce vody, kterou by jinak kuchařka přilila. Vznikne díky tomu těsto, které se na pánvi rozlije do skoro průhledné vrstvy. Kdo pivo nechce, může ho vynechat a dolít víc mléka, o typickou vzdušnost se tím ale připraví.
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Za všechno můžou bublinky. Pivo přináší do těsta oxid uhličitý a kvasnice a obojí v hmotě vytvoří spoustu drobných vzduchových kapsiček. Těsto tím zřídne a lépe se roztírá, takže palačinka může být opravdu tenká. Při smažení se z bublin stanou jemné dírky a placka je nadýchaná i vláčná zároveň.
Kvasnice mají ještě jeden přínos. Těsto s pivem je pružnější a méně se trhá, což ocení každý, kdo někdy bojoval s plackou přilepenou k pánvi. Pivo v těstě je tak malou pojistkou i pro méně zkušené kuchaře.
Kolik ho přidat a jaké vybrat
Množství stačí malé, do těsta patří jen trocha. Víc piva není potřeba, chuťově má zůstat v pozadí a nechat vyniknout samotnou palačinku. Na druhu piva ale záleží. Světlé pivo je jemné a k jeho lehké chuti se hodí sladké náplně, zatímco tmavší a hořčejší pivo se prosadí spíš do slaných variant se sýrem a šunkou.
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V Bretani, kolébce francouzských palačinek, se ke crêpes odjakživa podává jablečný cider. Kdo nechce do těsta pivo, může sáhnout právě po něm. Do placky vnese jemnou ovocnou sladkost a k dezertním palačinkám se hodí ještě o něco líp.
Volbu tekutiny přehledně shrnuje následující tabulka:
Tekutina Chuť v těstě Nejlépe se hodí k Světlý ležák nenápadná sladkým náplním Tmavé pivo výraznější, nahořklá slaným variantám se sýrem a šunkou Jablečný cider jemná ovocná sladkost sladkým crêpes, když vadí chuť piva Nechte těsto v klidu odpočinout
Ať už pivo do těsta přidáte, nebo ne, jeden krok si nenechte utéct. Hotovou hmotu nechte aspoň třicet minut odstát. Mouka za tu dobu nabere lepek, jednotlivé složky se spojí a u varianty s pivem se stihnou rozehrát i kvasnice. Odpočaté těsto se pak líp rozlévá a placky drží pohromadě.
Přečtěte si také: Zapomeňte na papírové utěrky. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak odmastit pánev bez chemie Odpočinuté těsto se lépe rozlévá a placky se při obracení tolik netrhají. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Záleží i na pánvi. Chce to poctivě rozehřátou plochu, ovšem takovou, aby se na ní tuk nezačal připalovat. Dávku těsta naberte na střed a pánví zlehka zakružte, dokud se hmota neroztáhne do tenké vrstvy. Palačinku otočte, jakmile její povrch přestane být lesklý a začne matnět.
Pro dětský stůl stačí drobná úprava
Pivo v těstě může vyvolat otázku, jestli je taková palačinka vhodná pro děti. Alkoholu je v malé dávce piva minimum a jeho větší část se při rychlém smažení na horké pánvi odpaří. Kdo si přesto chce být jistý, připraví dětskou porci snadno. Pivo z receptu vynechá a nahradí ho mlékem, chuť i tak zůstane výborná a placky budou o něco klasičtější.
Zvyk, který ve Francii patří k rodině
Palačinky mají ve Francii pevné místo v rodinných zvycích. Druhého února se slaví svátek La Chandeleur a smaží se při něm crêpes celé odpoledne, prý pro štěstí do dalšího roku. Děti se od malička učí míchat těsto a obracet placku ve vzduchu, a spolu s receptem se tak dědí i to pivní tajemství. Až budete příště péct palačinky, zkuste do těsta přilít trochu piva. Možná pochopíte, proč na něj Francouzi nedají dopustit.
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Zdroje: https://www.tipio.cz/francouzske-palacinky-crepes/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/testo-na-francouzske-palacinky-30001220.html, https://prodejny.kaufland.cz/online-magazin/radost-z-vareni/palacinky.html, https://www.tastingtable.com/1389149/unexpected-ingredient-best-crepe-texture-beer/, https://www.hellofrenchnyc.com/blogs/le-blog/my-grandmother-french-crepe-recipe, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/jak-na-francouzske-crepes-trik-pro-tenke-a-pruzne-palacinky