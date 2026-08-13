Kam vyrazit o prázdninách s dětmi: Tatry nejsou jen o krásné přírodě, nabídnou i pořádnou dávku adrenalinu

Vysoké Tatry patří k místům, kde lze během krátkého pobytu poměrně snadno kombinovat turistiku s programem pro děti. Rodiče mohou vyrazit k horským plesům, vodopádům nebo na nenáročnější procházky, zatímco část dne se dá věnovat atrakcím, které jsou pro děti podstatně lákavější než několikahodinové putování po horské stezce.
Výhodou Tater je právě malá vzdálenost mezi jednotlivými středisky a poměrně široká nabídka aktivit na jednom místě. Bobová dráha v Tatranské Lomnici přidá trochu adrenalinu
Jednou z možností je
horská bobová dráha Tatrabob v Tatranské Lomnici. Jízda měří téměř 500 metrů a její součástí je výrazná zatáčka i výhled na okolní horskou krajinu. Dráhu mohou využívat děti i dospělí a rychlost bobu si jezdec reguluje pomocí brzdy. Právě možnost ovlivnit tempo jízdy může být příjemná pro rodiny, ve kterých každý snáší adrenalin trochu jinak. Atrakce navíc není omezena pouze na hlavní letní sezonu, provozována je během celého roku. Z Hrebienku se dá sjet až do Starého Smokovce
Další program nabízí
Hrebienok pod Slavkovským štítem, kam řada návštěvníků vyráží už kvůli samotným výletům do okolí. Děti zde mohou vyzkoušet tubing, tedy jízdu na speciálním gumovém kruhu. Ještě zajímavější může být cesta zpět do Starého Smokovce. Na Hrebienku je možné půjčit koloběžku a vydat se po přibližně 2,6 kilometru dlouhé trase směrem dolů. Takový program dokáže dobře fungovat jako odměna po dopolední procházce a současně dává rodině možnost vystřídat během jednoho dne několik různých aktivit.
Rodinné prázdniny v Tatrách mají něco navíc: Vedle nádherné přírody čekají na děti i adrenalinové zážitky.
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Symbolický cintorín ukáže dětem jinou stránku hor
Tatry ale nemusí být pouze o zábavě a adrenalinu. Přibližně čtvrt hodiny chůze od Popradského plesa se v lese nachází
Symbolický cintorín věnovaný lidem, kteří zahynuli v Tatrách nebo měli k horám úzký vztah. Nejde o klasický hřbitov a nikdo zde není pohřben. Místo připomínají pamětní desky a známý nápis Mŕtvym na pamiatku, živým pre výstrahu. Pro menší děti může být návštěva náročnější na vysvětlení, u starších však může otevřít přirozený rozhovor o horské bezpečnosti, práci záchranářů a o tom, proč se počasí ani terén ve vysokých horách nevyplácí podceňovat. Rodinný pobyt nemusí být založený jen na turistice
Při cestě s dětmi hraje velkou roli také zázemí. V oblasti fungují hotely, apartmány i rekreační areály zaměřené přímo na rodiny.
Tatry Holiday Resort ve Veľkém Slavkově nabízí kromě ubytování například bazén, minigolf a sportovní vyžití. Ve Starém Smokovci lze horský program spojit s návštěvou Koliby Kamzík a tradiční slovenskou kuchyní. Další možností je Hotel Kukučka v Tatranské Lomnici, který může vyhovovat rodinám hledajícím komfortnější zázemí přímo pod horami. U kratší dovolené se přitom vyplatí vybírat ubytování podle plánovaného programu. Čím méně času rodina stráví každodenním přejížděním, tím více se toho dá během několika dnů skutečně stihnout.
APLEND, Tiskový materiál