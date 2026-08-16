Pamatujete aplikaci Tečka z covidu? Stát ji oživil a brzy vám v ní dá známku, jak poctivě chodíte k lékaři

Kdo si v roce 2021 stáhl Tečku kvůli covidovému certifikátu, možná ani nepostřehl, že aplikace nikdy úplně nezmizela. Ministerstvo zdravotnictví ji postupně přestavělo na širší zdravotní platformu s novým názvem EZKarta. Covidové certifikáty v ní zůstaly, přibyly ale očkovací záznamy, rozcestník na resortní služby a postupně i přehled preventivních prohlídek. A teď přichází funkce, která z ní udělá něco víc než digitální průkazku: procentní index prevence. Stoprocentní skóre znamená, že člověk splnil všechny sledované preventivní prohlídky a screeningy. Vynechá-li něco, číslo klesá, třeba na 68 %, jak v květnu 2026 ukazoval ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví Petr Foltýn. Podle plánu NCEZ měl index prevence být součástí aplikace do 30. května 2026, ale ještě 21. května veřejná verze s touto funkcí podle Seznam Zpráv čekala na finální schválení. Spuštění se očekávalo „v následujících týdnech“.
Co přesně ten index měří a odkud bere data
Žádné nové sledování přes mobil se nekoná. Data o preventivních prohlídkách a screeningových vyšetřeních už existují v Národním registru hrazených zdravotních služeb, který spravuje ÚZIS. Pojišťovny do něj průběžně předávají informace o vykázané péči. EZKarta z těchto dat pouze sestaví uživatelské skóre.
Do výpočtu vstupuje, zda má člověk registraci u praktického lékaře, zubaře a u žen i gynekologa a zda chodí na preventivní prohlídky v zákonných intervalech: u praktika jednou za dva roky, u zubaře až dvakrát ročně a u gynekologa jednou ročně. Připočítávají se i nárokové screeningy, na které má pacient podle věku a pohlaví právo. Přesnou váhu jednotlivých položek ministerstvo zatím nezveřejnilo, takže nevíme, jestli vynechaný zubař srazí skóre stejně jako vynechaný screening rakoviny tlustého střeva. Jedno ale Foltýn zdůraznil: nízké číslo „neznamená, že se člověk dostává do nějaké červené zóny“. Jde o informaci, ne o trest.
Aktuální omezení? Data o prevenci se do aplikace zatím nedostávají v reálném čase. Foltýn v květnu hovořil o zpoždění zhruba tří měsíců. U očkování přitom online přenos už funguje, ministerstvo tedy počítá s tím, že se prevence časem přepne na stejný režim.
Tisíce korun místo stokorun: proč index teprve dostane váhu
Samotné procento v telefonu je hezké, ale málokdo kvůli němu změní návyky. Skutečný zlom přijde, pokud se podaří dotáhnout plán ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha: od roku 2028 by pojišťovny měly lidem, kteří plní prevenci, automaticky posílat finanční odměnu na účet. Vojtěch na debatě Seznam Zpráv mluvil o částkách „v řádu tisíců korun“.
Srovnání s dnešním stavem ukazuje, jak velký by to byl posun:
- VZP dnes nabízí 500 Kč na dentální hygienu při splněné prevenci a 1 000 Kč na rehabilitační aktivity při absolvovaném screeningu. O příspěvek si klient musí sám požádat a doložit splnění podmínek.
- Vojtěchův plán počítá s automatickým vyplacením bez žádosti, v řádu tisíců korun, na základě dat, která pojišťovna už má.
Přesná částka ani finální zákonný model zatím zveřejněny nejsou. Podle nás se ale právě tady rozhodne, jestli index prevence bude jen další číslo v další státní aplikaci, nebo skutečný motivační nástroj. Bez peněz na konci řetězce zůstane procento v EZKartě zajímavostí pro zdravotně uvědomělou menšinu.
Kdo skóre uvidí, a kdo ne
Přihlášení do EZKarty běží přes Identitu občana. Uživatel vidí svá data, data svých dětí a osoby, za které má oprávnění jednat. Ve veřejně dostupných materiálech ministerstva se nepodařilo dohledat, že by samotný procentní index jako hotové skóre putoval k zaměstnavateli, úřadům nebo pojišťovně v podobě „známky“. Pojišťovny samozřejmě pracují se zdrojovými daty o vykázané péči, ta mají k dispozici ze své podstaty. Index prevence ale podle zveřejněného modelu působí jako uživatelský ukazatel, nikoli jako veřejně sdílená známka.
Důležitý detail: používání aplikace je zcela dobrovolné. A kdo nechce mobilní aplikaci vůbec, může od ledna 2026 využívat Národní portál elektronického zdravotnictví, webovou bránu ke stejným službám.
Kam EZKarta míří za horizont prevence
Index prevence je jen jeden modul. Podle harmonogramu NCEZ má EZKarta postupně nabídnout:
- eŽádanky a zdravotní záznamy (od ledna 2026 už běží)
- sdílený zdravotní záznam a notifikace (plán do května 2026)
- správu oprávnění a kmenové registry
- laboratorní výsledky, rezervační nástroj a napojení na eRecept (bez pevného termínu)
Na projektu pracuje dodavatel Aricoma za 24,9 milionu korun. Nejde tedy o nápad na papíře, ale o běžící zakázku s rozpočtem a harmonogramem.
Jestli se z bývalé covidové průkazky stane skutečná brána do českého digitálního zdravotnictví, rozhodne jediná věc: zda stát dokáže splnit slib automatických finančních odměn za prevenci. Procento v aplikaci je technicky jednoduché. Přesvědčit miliony lidí, aby kvůli němu zašli k zubaři, už tak jednoduché není.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík