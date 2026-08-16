Podobný kýč s andělíčky má ještě doma leckterá důchodkyně. Sběratelé po nich šílí a nabízejí přes 15 000 Kč

Když andělíčci z mísy přinesou tisíce korun
Představte si, že vyklízíte půdu po babičce a v prašné krabici objevíte krásnou keramickou mísu s reliéfními andělíčky. Možná si vzpomenete, jak v ní babička servírovala vánoční cukroví nebo voňavá jablka. Tehdy stála pár korun československých, dnes za ni sběratelé bez váhání zaplatí několik tisíc. Jedná se totiž o legendární výrobek německé manufaktury Karlsruher – konkrétně model 27Bx, který zdobil nejelegantnější měšťanské domácnosti první poloviny dvacátého století.
Tyto nádherné mísy z jemné majoliky jsou charakteristické propracovaným reliéfním zdobením s motivy putti – barokních andělíčků, kteří jako by se na vás usmívali z každého kousku. Pro sběratele evropské keramiky je to skutečný klenot, symbol vkusu a řemeslné dokonalosti, která se dnes už nevyrábí.
Příběh bádenské manufaktury, která ukončila 123 let tradice
Za vznikem těchto uměleckých děl stojí slavná Státní manufaktura majoliky v Karlsruhe. Založil ji v roce 1901 bádenský velkovévoda Friedrich I. spolu s renomovanými umělci Hansem Thomou a Wilhelmem Süsem. Manufaktura se stala synonymem pro špičkový evropský design a prvotřídní řemeslné zpracování.
Její slavná éra se však po neuvěřitelných 123 letech fungování definitivně uzavřela v roce 2024, kdy manufaktura ukončila provoz. Tato smutná událost paradoxně vdechla starým výrobkům nový život – sběratelská komunita nyní na tyto historické kousky pohlíží s ještě větší úctou a nostalgií. Co bylo kdysi běžnou součástí domácností, je dnes vzácným svědectvím éry, která se už nikdy nevrátí.
Jak poznat, že máte v ruce pravý poklad z Karlsruhe
Klíčem je spodní strana mísy. Hledejte vtlačenou značku Karlsruher spolu s výrobním číslem modelu, nejčastěji 27Bx. Důležitý je také stav reliéfu andělíčků a zachovalost glazury – sběratelé oceňují syté barvy a minimální odštěpky.
Znalec starožitností k tomu podotýká: „Státní manufaktura v Karlsruhe má mezi sběrateli keramiky skvělé jméno, obzvláště po jejím definitivním uzavření v roce 2024. Nicméně je nutné striktně rozlišovat mezi unikátními autorskými kusy od významných designérů a běžnou sériovou produkcí. Standardní mísy s putti z první poloviny 20. století se na německých i českých aukcích běžně draží za částky kolem 120 až 250 eur.“
Realita trhu: Kolik skutečně dostanete
Nenechte se napálit senzačními titulky o patnácti tisících korun. Reálná tržní hodnota těchto krásných mís se dnes pohybuje mezi 3 000 Kč a 7 500 Kč, což je stále fantastická částka za věc, která vám možná jen překáží v krabici.
Své o tom ví i paní Marie z Třebíče, která při vyklízení půdy po babičce mísu s andělíčky našla. Pod vlivem internetových mýtů ji zkusila prodat za 14 000 Kč. Když se tři měsíce nikdo neozval, kontaktovala starožitníka, který jí vysvětlil realitu a mísu od ní odkoupil za férových 3 500 Kč. Paní Marie tak sice nezbohatla, ale získala krásné peníze na rodinný výlet.
Klasika na českém internetu. Někdo plácne na Aukro nesmyslnou cenovku patnáct tisíc, nikdo mu na to nepřihodí, ale hned o tom vyjde článek, jak máme doma v sekretářích poklady. Moje máma má tyhle německé andělíčky taky a reálně to má hodnotu tak na zaplacení lepší večeře, žádný terno to není.
Tento komentář od uživatele sběratelského fóra výstižně shrnuje situaci. Pokud takovou mísu doma máte a chcete ji prodat, nejlepší cestou jsou specializované aukční domy nebo prověřené sběratelské portály jako Aukro, kde však nastavte reálnou vyvolávací cenu od koruny.
Máte doma podobný poklad?
A co vy? Máte doma v sekretáři po babičce podobný keramický klenot? Možná právě teď stojí zaprášený na půdě a čeká, až mu dáte nový život. I když vám nevydělá statisíce, pořád je to krásná vzpomínka na dobu, kdy se věci vyráběly s láskou a péčí – a to má cenu samo o sobě.
Zdroje článku: Nach 123 Jahren Majolika Karlsruhe: Das plant nun die Stadt, Nach mehr als 120 Jahren ist Schluss: Die Keramikmanufaktur Majolika hat geschlossen, Staatliche Majolika Manufaktur Karlsruhe GmbH – Stadtlexikon, Majolika-Manufaktur Karlsruhe, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková