Plameny zasáhly oblíbenou část Chorvatska: Češi odjíždějí a radí ostatním, aby tam nyní necestovali

Mohutný požár vypukl ve čtvrtek 13. srpna večer v oblasti Lokva Rogoznica mezi Omiší a Makarskou. Hasiči dostali oznámení krátce po 20. hodině. Oheň zasáhl trávu, nízkou vegetaci a borový les a kvůli silnému větru se začal velmi rychle přibližovat k obydleným místům. Během několika hodin se plameny rozšířily směrem k Omiši, který leží přibližně šest kilometrů od místa, kde požár začal.
Oheň se dostal až k domům a autům
Nejhorší situace nastala během noci, kdy se požár dostal do přímořských obcí a začal ohrožovat domy, apartmány i zaparkovaná vozidla. Hlášeny byly škody například v lokalitách Nemira, Stanići, Medići, Ivašnjak a Staro Selo. V některých částech Omiše vypadla elektřina a plameny se v jednu chvíli přiblížily na desítky metrů k centru města. Uzavřena byla také část Jadranské magistrály a policisté odkláněli dopravu na jiné trasy.
Do zásahu se postupně zapojily stovky lidí. Na místě bylo 286 hasičů a 93 zásahových vozidel, pomoc přijela také z dalších částí Chorvatska. Ráno byly nasazeny čtyři letouny Canadair. V přístavu v Omiši byl připraven také vojenský výsadkový člun pro případ, že by bylo nutné převážet evakuované osoby po moři. Později během rána už hasiči nehlásili rozsáhlé otevřené plameny a soustředili se především na dohašování a hlídání požářiště.
Počet zraněných během rána výrazně vzrostl
První informace hovořily o 19 ošetřených lidech, pozdější ranní údaje ale ukázaly závažnější bilanci. Zranění utrpělo 36 lidí, čtrnáct z nich bylo hospitalizováno a sedm pacientů bylo podle dostupných informací v ohrožení života. Někteří zranění utrpěli těžké popáleniny. Přesný rozsah škod na domech, automobilech, lodích, restauracích a okolní vegetaci se teprve zjišťuje.
Událost se přímo dotkla také českých turistů, kteří patří k častým návštěvníkům této části Dalmácie. Někteří popisovali, že se k ubytování kvůli uzavřeným silnicím dostávali objížďkami a následně začali rychle balit věci a odjíždět. Jedna z českých turistek popsala návrat z výletu v Trogiru, po kterém se rodina dostala k apartmánu jen krátce před uzavřením přístupové cesty. Kvůli výpadku proudu naložili věci do auta a odjeli domů. Mezi českými dovolenkáři se zároveň objevovala doporučení, aby lidé plánující cestu přímo do zasažené oblasti aktuální situaci před odjezdem ověřili.
„Vraceli jsme se z výletu z Trogiru, když jsme najednou před sebou uviděli tu hrůzu. K ubytování jsme se ještě stihli dostat vedlejší cestou, ale asi deset minut poté ji uzavřeli. Všude kolem nás se lidé začali balit a odjíždět. Nešel proud, takže jsme rychle naházeli věci do auta a vyrazili domů. Předem jsme přitom nedostali žádnou zprávu ani varování. Z ubytování se nám ozvali až kolem čtvrté ráno s dotazem, jestli jsme se evakuovali. Recepční situaci nijak neřešila, jen stála opodál, kouřila a sledovala, jak hosté odjíždějí. Bylo to naprosto šílené,“ popsala svou čerstvou zkušenost sledující Kristýna.
Pro cestující je nyní nejdůležitěší respektovat pokyny chorvatské policie a hasičů a nesnažit se projíždět uzavřenými úseky pobřežní silnice. Situace se během pátečního rána uklidnila, zásah ale pokračoval a hasiči zůstávali na místě kvůli možnému opětovnému rozhoření ohnisek.
zdroje: tn.cz, hvz.gov.hr, index.hr, dnevnik.hr, reuters.com