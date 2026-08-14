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Plameny zasáhly oblíbenou část Chorvatska: Češi odjíždějí a radí ostatním, aby tam nyní necestovali

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Dramatickou noc zažili obyvatelé i turisté na oblíbené Omišské riviéře. Oheň se kvůli silnému větru dostal až k Omiši, zasáhl domy i auta a přinutil velké množství lidí opustit ubytování. Mezi nimi byli také Češi.
Plameny zasáhly oblíbenou část Chorvatska: Češi odjíždějí a radí ostatním, aby tam nyní necestovali

Plameny zasáhly oblíbenou část Chorvatska: Češi odjíždějí a radí ostatním, aby tam nyní necestovali

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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