Ani Lipno, ani Mácháč. Na letní koupání láká jiné české místo, kde se dá strávit celý den za pár stovek

Jezero Most je poměrně mladým rekreačním cílem. Vzniklo na místě bývalého hnědouhelného Dolu Ležáky, kde těžba skončila v roce 1999. Následovala rozsáhlá rekultivace a několik let trvající napouštění vody z Ohře. Veřejnosti se jezero otevřelo v roce 2020. Dnes nabízí hlavní oblázkovou pláž, mola, převlékárny, dětská hřiště, sportoviště a devítikilometrový okruh vhodný především pro pěší a cyklisty.
První překvapení přichází už při příjezdu.
Za vstup k jezeru se neplatí a zdarma je také parkování u hlavní pláže. Oficiální stránky uvádějí přibližně 200 parkovacích míst a další stání na nezpevněné ploše. Bez poplatku jsou toalety, pískové sportovní hřiště, a dokonce i lehátka, pokud jsou právě volná. Kdo hledá další české cíle, kde není nutné řešit složitou dopravu autem, může se podívat také na naše srovnání českých lázní dostupných vlakem. Koupání je zdarma, připlácí se až za zábavu na vodě
Samotný pobyt u vody tedy nemusí stát prakticky nic. Pokud si ale chceme udělat z návštěvy skutečně celodenní výlet, zajímavější je připočítat alespoň jednu placenou aktivitu. Přímo na hlavní pláži funguje půjčovna Sharka.
Šlapadlo stojí aktuálně 300 korun na 50 minut a pojme podle typu čtyři až pět lidí. Paddleboard nebo kajak vyjde na 250 korun za hodinu.
Pro dvojici nám proto ekonomicky vychází nejlépe šlapadlo. Cena se rozdělí na dvě osoby a každý tak za téměř hodinovou projížďku zaplatí pomyslných 150 korun. Zbytek dne lze vyplnit koupáním, procházkou kolem vody nebo sportem na pláži bez dalších výdajů.
Dobrou zprávou je i aktuální stav vody. Krajská hygienická stanice při kontrole
10. srpna 2026 označila vodu na levé části pláže Jezera Most za vhodnou ke koupání. Stav se samozřejmě může během léta změnit, proto se vyplatí před cestou čerstvé výsledky zkontrolovat.
Ani Lipno, ani Máchovo jezero: Na letní koupání láká jiné české místo, kde celý den vyjde na pár stovek.
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Spočítali jsme běžný den pro dva
Do modelového rozpočtu jsme nezařadili cestu autem nebo vlakem, protože ta se výrazně liší podle místa odjezdu. Počítáme tedy výdaje od chvíle, kdy návštěvník dorazí k jezeru.
Parkování
0 Kč, vstup 0 Kč a šlapadlo pro dva 300 Kč. K tomu jsme přidali jednoduché občerstvení z Bistra Plzeňský restaurant. Aktuální nabídka uvádí klasický hot dog za 69 korun a malinovou limonádu za 49 korun. Pro dva tak jednoduché jídlo a pití vyjde na 236 korun.
Celkem jsme tedy na
536 korunách za dva lidi, tedy 268 korunách na osobu. Kdo chce bezpečně odložit věci, může využít úschovný box. Čtyři hodiny stojí 20 korun, takže při delším pobytu lze počítat s několika desetikorunami navíc.
Samozřejmě nejde o částku, za kterou si člověk koupí velký oběd, několik nápojů a celý den placených atrakcí. Náš výpočet ale ukazuje něco jiného.
Celodenní výlet k vodě nemusí automaticky znamenat vstupné v řádu stovek korun ještě předtím, než si člověk vůbec něco koupí. Největší výhodou je, že se nemusí stále vytahovat peněženka
Právě v tom vidíme největší přednost Jezera Most. Návštěvník si může zaplatit jednu věc, která ho baví, a zbytek dne využít bez dalších povinných poplatků. Na hlavní pláži jsou tři stálé stánky a v létě se přidávají další sezonní food trucky, takže není nutné spoléhat jen na vlastní svačinu.
Kdo naopak preferuje teplejší vodu a klasické wellness zázemí, může porovnat i
termální lázně Therme Laa nedaleko českých hranic. Jezero Most ale míří na úplně jiný typ návštěvníka. Je to jednoduchý letní výlet, kde hlavní atrakcí zůstává voda samotná a kde lze při rozumném plánování strávit srpnový den za částku, za kterou dnes někde nezaplatíte ani rodinné vstupné.
Uvedené ceny jsme ověřovali k 13. srpnu 2026. Ceny občerstvení, půjčovného i rozsah služeb se mohou během sezony měnit.