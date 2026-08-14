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Ani Lipno, ani Mácháč. Na letní koupání láká jiné české místo, kde se dá strávit celý den za pár stovek

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Když se řekne letní koupání v Česku, většina lidí si vybaví Lipno, Máchovo jezero nebo Slapy. Při hledání místa, kde se dá spojit koupání, sport a občerstvení bez drahého vstupného, nás ale zaujalo Jezero Most. Prošli jsme aktuální ceny pro sezonu 2026 a spočítali, na kolik může vyjít běžný letní den pro dva. Výsledek ukazuje, že i s vodní aktivitou a občerstvením se lze vejít do několika stovek korun.
Lipno ani Mácháč nejsou jedinou volbou: Celý den u vody se dá na jiném českém místě zvládnout za pár stovek.

Lipno ani Mácháč nejsou jedinou volbou: Celý den u vody se dá na jiném českém místě zvládnout za pár stovek.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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