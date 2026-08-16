V zásuvkách vám možná leží věci za desítky tisíc korun. Většina lidí je vyhodí nebo nechá ležet bez povšimnutí

Jenže pozor, samotné stáří cenu nedělá. Běžný Igráček se na Aukru prodá za padesát korun, vzácnější varianta téže figurky může přeskočit tisícovku. Stejná značka, stejná éra, desetinásobný rozdíl. Sběratelská hodnota vzniká teprve tam, kde se potká konkrétní verze s kompletností, stavem a doložitelným detailem. A právě ty detaily rozhodují o tom, jestli máte doma haraburdí, nebo kus, o který se sběratelé přetahují.
Hračky: Merkur, ITES a vzácní Igráčci
Československé hračky patří k nejživějším segmentům tuzemského sběratelského trhu. Tři jména se opakují nejčastěji: stavebnice Merkur, autodráhy ITES a figurky Igráček od firmy IGRA.
U Merkuru rozhoduje kompletnost a ročník. Sada Merkur 330 se v březnu 2026 na Aukru prodala za 740 korun, jenže podobné, zachovalejší a úplnější kusy se v aktuálních nabídkách pohybují kolem 1 700 až 2 000 korun. Starší ročníky s původní krabicí jdou ještě výš. Autodráha ITES našla kupce v srpnu 2025 za 1 620 korun, a to šlo o standardní sadu, nikoli raritní provedení.
Igráček je školním příkladem toho, jak obrovský může být cenový rozptyl uvnitř jedné značky. Běžné figurky bez příslušenství se prodávají za 50 až 100 korun, v podstatě za cenu kávy. Vzácnější varianty, kompletní balení nebo reklamní figurky ale atakují 1 400 až 2 500 korun. Rozdíl nedělá věk, ale to, kolik kusů se dochovalo a v jakém stavu.
Porcelán: značka na spodku je klíč
U porcelánu platí jedno pravidlo nad všechna ostatní: otočte kus dnem vzhůru a podívejte se na značku. České a československé značky Thun, Epiag a starší TK (Thun-Klášterec) mají na sekundárním trhu čitelnou poptávku, ale cenový rozptyl je enormní.
Talířová souprava Thun Bernadotte se zlatou linkou se na Aukru prodala za 1 400 korun. Jenže v zahraniční aukci odešel jiný servis Thun s rudo-zlatým dekorem za pouhých 600 korun. Proč takový rozdíl? Dekor, kompletnost, stav glazury a přesný počet kusů v soupravě.
Výrazně výš skáčou designové a starší kusy:
- Epiag art deco moka souprava (kolem roku 1930), prodána v zahraniční aukci za 203 EUR, tedy přes 5 000 korun.
- Konvice TK z 19. století, v nabídce na Antik Praha za 3 500 korun.
Největší omyl laiků? Předpokládat, že každý starý servis po babičce je poklad. Běžný užitkový porcelán bez zajímavého dekoru nebo poškozený kus zůstává ve stovkách korun, i když nese slavnou značku.
Knihy: ne stáří, ale vydání a přebal
Stará kniha z domácí knihovny může být cenná, ale jen pokud jde o správné vydání. Sběratelé nehledají „staré knihy obecně“. Hledají první tisky, kompletní starší sešity, exempláře s původním přebalem nebo podpisem autora.
Dokonalý příklad nabízí Jaroslav Foglar. Kompletní nesvázaný ročník Mladého hlasatele z roku 1940 včetně komiksu Rychlé šípy je v Antikvariátu 11 oceněn na 3 888 korun. Naproti tomu pozdější vydání Hochů od Bobří řeky z roku 1969, stejný autor, stejný žánr, stojí 66 korun. Šedesátinásobný rozdíl u téhož spisovatele.
Zajímavé ceny dosahují i specializované tituly mimo beletrii. Slovník zelinářský z roku 1897 je v nabídce za 1 333 korun. Rozhoduje úzká cílová skupina sběratelů, kteří přesně vědí, co hledají.
Kde prodat a jak neprodat pod cenou
Pokud jste doma něco zajímavého našli, máte v Česku několik praktických kanálů:
- Aukro, pro hračky, porcelán i obecné sběratelství. Prvních 20 vystavení měsíčně zdarma. Platforma uvádí 12 milionů návštěv měsíčně a samostatný sběratelský svět s více než 2 miliony nabídek.
- TrhKnih, specializované tržiště pro knihy, funguje od roku 2013. Inzerce zdarma, provize až z prodané knihy. Umožňuje podívat se, za kolik se konkrétní titul kdy prodal, a to je nejrychlejší způsob domácího odhadu.
- Antik Praha, pro starožitný porcelán a cenné kusy. Online inzerce bez provize z prodeje.
Než cokoliv vystavíte, udělejte si domácí přípravu. Nafotografujte předmět celý i detailně, včetně vad, značky na spodku, tiráže, krabice, návodu nebo přebalu. Zapište rozměry a počet kusů. Projděte dokončené aukce podobných věcí, ne jen aktuální nabídky, protože nabídková cena a skutečně zaplacená částka jsou dvě různé věci. A hlavně: nečistěte agresivně a nevyhazujte originální obaly. Krabice od Merkuru může být cennější než samotná stavebnice uvnitř.
Kdy zavolat odborníka
Pro první orientaci stačí porovnání s online aukcemi a nabídkami. Bezplatnou konzultaci nabízí také Asociace starožitníků nebo pravidelný veletrh Antique. U dražších kusů, typicky porcelánu s neznámou značkou nebo knihy, u které tušíte první vydání, se vyplatí oslovit soudního znalce nebo specializovaného starožitníka. To už je placená služba, ale u předmětu za potenciální tisíce korun se investice vrátí.
Půdní krabice plná starých hraček není automaticky poklad. Ale jeden konkrétní kus v ní, kompletní, zachovalý, se správnou značkou, může být důvod, proč tu krabici neodnášet rovnou ke kontejneru.
Zdroj: Průzkum nabídek na portálech Aukro, Barnebys, LiveAuctioneers, Burda Auction, Heritage Auctions, 1stDibs, Catawiki, Etsy, Bazoš a LCG Auctions a starožitnictví (USTAR, Taranis a Antik Praha)
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková