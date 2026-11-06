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Temelín dal ruskému palivu definitivní vale. Přechází na dodávky od Westinghouse a Framatome

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Jaderná elektrárna Temelín se připravuje na významnou změnu v zásobování palivem. Při současné odstávce odborníci poprvé zavezou do reaktoru palivové…
Palivove-soubory-Temelin

Palivove-soubory-Temelin

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 06.11.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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