Bateriová úložiště, jaderná energetika i umělá inteligence. ZAT představil technologické novinky

Technologická společnost ZAT na svém tradičním setkání v plzeňském Tech Toweru představila směr dalšího vývoje i konkrétní řešení pro energetiku a průmysl. Stále větší prostor v nich dostávají digitalizace, automatizace a umělá inteligence, která nově pomáhá také s analýzou provozních dat.
Jednou z hlavních novinek Summer Meet-Up bylo vlastní modulární bateriové úložiště BESS, se kterým ZAT vstupuje na trh letos na podzim. Firma bude pro zákazníky zajišťovat kompletní dodávky včetně integrace a dlouhodobého servisu. Při výrobě využívá komponenty od prověřených výrobců z Evropy a dalších západních zemí. Moduly o kapacitě dvou megawatthodin lze spojovat do celků v řádu desítek megawatthodin.
„Velký důraz klademe také na požární bezpečnost. Bateriové moduly jsou rozděleny do samostatně chráněných sekcí. Systém dokáže včas rozpoznat riziko požáru a zasáhnout speciálním hasivem. Využíváme přitom zkušenosti z přípravy metodiky požární bezpečnosti kontejnerových úložišť, na níž jsme pracovali společně s Hasičským záchranným sborem ČR,“ uvedl Tomáš Bauer, marketingový a obchodní ředitel společnosti ZAT.
Součástí BESS je vlastní systém energetického managementu (EMS) na platformě SimONet, který propojuje výrobu, spotřebu a akumulaci energie. S využitím predikcí počasí, výroby, spotřeby a spotových cen elektřiny optimalizuje provoz baterií i nákup energie ze sítě. Umožňuje také automatizované předávání povinných dat operátorovi trhu (OTE) a propojení s agregátorem flexibility. Řešení je určeno pro průmyslové areály, teplárny, elektrárny a lokální distribuční soustavy, například k pokrývání výkonových špiček nebo poskytování služeb výkonové rovnováhy.
Modernizovaná SandRA Z201
Další technologickou novinkou představenou na Summer Meet-Up byla modernizovaná řada řídicího systému SandRA Z201 pro jadernou i nejadernou energetiku. Oproti předchozí generaci Z200 nabízí výrazně vyšší výpočetní výkon a rozšířené komunikační možnosti.
„Modernizace přinesla výrazné zvýšení výpočetního výkonu systému, který vytváří dostatečnou rezervu pro budoucí požadavky zákazníků. Umožnila nám také implementovat nové komunikační protokoly, například OPC UA či PROFINET,“ vysvětlil Pavel Kulík, technický ředitel ZAT. Při modernizaci byl kladen velký důraz na dlouhodobou dostupnost komponent minimálně v horizontu patnácti let.
Zákazníci se rovněž zajímali o možnosti přechodu ze starších generací řídicích systémů ZAT DV a SandRA Z200 na nová řešení, kde firma nabízí systémovou podporu jak v oblasti výměny hardwaru, tak při migraci SW algoritmů. Významným tématem byla i kybernetická bezpečnost. ZAT představil proces řízení softwarových zranitelností a v praktické ukázce demonstroval využití systému SIEM pro sběr a vyhodnocování bezpečnostních událostí z řídicích stanic SandRA.
Řízení a bezpečnost jaderných zdrojů
Pozornost návštěvníků se následně zaměřila na konkrétní využití nových generací řídicích systémů v jaderných elektrárnách. Jedním z hlavních exponátů byla reálná ukázka regulátoru výkonu reaktoru pro druhý blok arménské jaderné elektrárny Metsamor s reaktorem VVER-440. Zařízení postavené na platformě SandRA Z100 navazuje na zkušenosti ZAT s nasazením regulátorů na čtyřech blocích maďarské jaderné elektrárny Pakš. Marketingový a obchodní ředitel pro jadernou energetiku Karel Stočes představil rovněž program dlouhodobé servisní podpory řídicích systémů SandRA, který přispívá k jejich bezpečnému a spolehlivému provozu po celou dobu životnosti.
„Prostřednictvím našeho Service Desku poskytujeme provozovatelům podporu při údržbě i provozu řídicích systémů. Zajišťujeme také aktuální informace o možnostech výroby náhradních dílů a podle potřeby odbornou asistenci při odstávkách,“ vysvětlil Karel Stočes.
Značný zájem vzbudil také nástroj SandRA Horus pro tvorbu moderních operátorských rozhraní, který umožňuje obsluze velínů přehledně sledovat provozní parametry jaderných bloků. Mezi jeho novinky patří vlastní datový archiv a zdokonalená diagnostika. Návštěvníci se rovněž zajímali o možnosti využití obdobných řešení při výstavbě nových velkých jaderných zdrojů i malých modulárních reaktorů (SMR). Dotazovali se také na projekt chystané modernizace jaderné elektrárny Dukovany, na kterém ZAT spolupracuje se společností I&C Energo, a na zkušenosti firmy s dodávkami budicích souprav dieselgenerátorů a turbogenerátorů pro jadernou energetiku.
Novinky pro tepelné a vodní elektrárny
ZAT dlouhodobě dodává řídicí systémy i do tepelných a vodních elektráren. Vedle referenčních projektů na akci představil kompaktní řízení malých parních turbín a regulátor buzení AVR Z110, které nacházejí uplatnění v klasické i jaderné energetice.
„Dotazy se týkaly také naší spolupráce se společností Doosan Škoda Power, pro kterou vyvíjíme řešení přizpůsobená konkrétním požadavkům jejich turbín,“ konstatoval František Kural, marketingový a obchodní ředitel pro klasickou energetiku společnosti ZAT. Připomněl zároveň referenční dodávky pro vodní elektrárnu Gabčíkovo na Slovensku a vodní elektrárnu Vatnsfell na Islandu.
Významnou technologickou novinkou byl také nový typ procesní stanice SandRA Z210, který umožňuje přímou komunikaci s regulátorem buzení bez nutnosti komunikačního převodníku. Toto řešení zjednodušuje propojení zařízení a snižuje počet potřebných komponentů.
„Díky nové procesní stanici SandRA Z210 jsme odstranili potřebu samostatného komunikačního modulu. Regulátor buzení tak může komunikovat přímo s řídicím systémem, což zjednodušuje jeho integraci do systému buzení generátoru,“ doplnil Kural.
Vývoj softwaru, zavádění AI agentů i automatizace
Vedle hardwarových inovací dostal značný prostor také vlastní softwarový vývoj. Na stanovišti Software od A do Z návštěvníky zaujal především požadavkový systém Soika Business, který ZAT původně vyvinul pro vlastní potřeby a který je nyní připraven k nabídce zákazníkům, zejména technologickým společnostem. Software umožňuje komplexně řídit firemní požadavky, interní komunikaci, nákupní a personální procesy i celé projekty od jejich zahájení až po dokončení.
„Naše zkušenosti s řízením náročných projektů v energetice jsme promítli do tohoto systému. Umožňuje nejen řídit jednotlivé firemní procesy, ale stejně tak pracovat s projektovou dokumentací, rozdělovat ji na konkrétní požadavky a průběžně dokládat jejich plnění,“ vysvětlil projektový manažer Jiří Pejša. Systém podporuje také plnění legislativních požadavků a prokazování realizované činnosti prostřednictvím odkazů do dalších profesních nástrojů, například Engineering Base, IDM Doors, GitLab nebo systémů pro správu dokumentů (DMS).
Doprava a SimONet Assist
Možnosti pokročilé datové analýzy a umělé inteligence představil ZAT na stanovišti věnovaném dopravě. Byl zde k vidění nový produkt SimONet Assist, který využívá umělou inteligenci k analýze provozních dat, předcházení poruchám a zefektivnění provozu technologií. Součástí řešení je vlastní AI agent Simon, s nímž mohou uživatelé komunikovat prostřednictvím dotazů v běžně používaném jazyce. Systém dokáže analyzovat rozsáhlé množství provozních záznamů, vyhledávat souvislosti mezi poruchami a vnějšími vlivy, například počasím, a odhadovat pravděpodobnost dalších poruch.
„SimONet Assist umí z velkého množství provozních dat získat informace, které by bylo při ruční analýze velmi obtížné dohledat. Provozovatelům tak pomáhá rychle identifikovat problémy, lépe plánovat údržbu a snižovat provozní náklady,“ uvedl Milan Hucl, ředitel divize Smart systémy.
Návštěvníci si mohli možnosti systému vyzkoušet na anonymizovaných reálných datech ze železničních stanic. Důležitou předností je také ochrana zákaznických dat – systém podle prezentace pracuje v offline režimu, data pouze čte a nepředává je do veřejných internetových služeb. Přestože ZAT představil SimONet Assist na příkladech ze železniční dopravy, řešení je využitelné také v dalších oblastech průmyslu a energetiky. Zákazníci ocenili zejména propojení dlouholetých zkušeností ZAT s řízením technologií a novými možnostmi umělé inteligence.
Průmyslová elektronika
Digitalizace a automatizace se promítají rovněž do samotné výroby průmyslové elektroniky. ZAT v této oblasti předvedl systém automatické optické kontroly Keyence IV4-H, který využívá 3D technologii a prvky umělé inteligence. Kamera přímo během výroby kontroluje správné osazení elektronických jednotek součástkami, mechanickými prvky a štítky.
„Kontrolu, která se dříve prováděla manuálně, budeme nyní automatizovat. Kamera bude ověřovat kompletnost osazení jednotek podle výrobní dokumentace ještě před jejich testováním. Snížíme tak riziko lidské chyby, přičemž nezávislá výstupní kontrola oddělení kvality zůstane zachována,“ vysvětlil Luboš Holý, vedoucí výroby průmyslové elektroniky společnosti ZAT.
Pozornost návštěvníků přitáhlo také testovací pracoviště FUN TEST, na kterém si mohli prakticky vyzkoušet práci zkušebního technika. Zákazníci ocenili především jeho přínos pro kvalitu testování a efektivnější využití výrobních kapacit. Výhodou je také jednoduchá obsluha, která umožňuje po krátkém zaškolení zapojit do testování další pracovníky. ZAT zároveň zvažuje rozšíření automatické optické kontroly do dalších fází výroby.
Zdravotnická řešení
Společnost ZAT se nezaměřuje pouze na energetiku a průmysl, ale nabízí zajímavá řešení také pro zdravotnictví. Kromě praktické ukázky produktu Ozosmart, který dodává i na Ukrajinu, ZAT na Summer Meet-Up představil svá softwarová řešení včetně mobilní aplikace pro Vojenskou zdravotní pojišťovnu (VoZP).
„Pro VoZP jsme vyvinuli mobilní aplikaci a dlouhodobě zajišťujeme její provoz. Aktuálně jsme u této pojišťovny uspěli ve výběrovém řízení a máme prodlouženou smlouvu na další čtyři roky. Díky tomu můžeme pokračovat v jejím rozvoji a přinášet pojištěncům nové funkce, které jim usnadní komunikaci s pojišťovnou a přístup ke zdravotním službám,“ uvedl Roman Plavec, marketingový a obchodní ředitel pro zdravotnictví společnosti ZAT.
ZAT představil také nová funkční vylepšení systému pro management zdravotnických prostředků Simonet MDR Solution – produkt postavený na platformě SimONet. Software umožňuje systematicky shromažďovat a vyhodnocovat klinická data a informace o bezpečnosti a účinnosti zdravotnických prostředků po jejich uvedení na trh v souladu s legislativními požadavky MDR. Prostřednictvím interaktivních formulářů lze získávat zpětnou vazbu, online zadávat a vyhodnocovat data z nemocnic i plánovat servisní kontroly. Systém tak podporuje správu zdravotnických prostředků, jejich dlouhodobé sledování a bezpečný provoz.
Co říci závěrem? Summer Meet-Up nebyl pouze pro zákazníky a obchodní partnery. První den akci navštívilo téměř dvě stě studentů VOŠ a SPŠE Plzeň, kteří si prohlédli technologie ZAT, zapojili se do vědomostního kvízu a zajímali se o možnosti odborných praxí, brigád i budoucího zaměstnání. A příležitost poznat práci společnosti zblízka využili také rodinní příslušníci zaměstnanců.
Denisa Ranochová