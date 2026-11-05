Maďarsko má nový závod na biometan. Z odpadu vyrobí plyn pro 8500 domácností

Maďarsko má nový závod na biometan. Z odpadu vyrobí plyn pro 8500 domácnostíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 05.11.2026 01:00
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