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Maďarsko má nový závod na biometan. Z odpadu vyrobí plyn pro 8500 domácností

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Více než 7 milionů metrů krychlových zemního plynu ročně může nově nahradit obnovitelný biometan z maďarského Szarvase. První závod tohoto…
MOL_SZARVAS_UZEMFOTOZAS_2026_125_edited (1)

MOL_SZARVAS_UZEMFOTOZAS_2026_125_edited (1)

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.11.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Volty

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