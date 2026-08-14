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Volá Londýn z pražských hospod: muž bez internetu už 23 let prodává vlastní časopis

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Sotva společně zasedneme v žižkovské pivnici U Járy, zastaví se u našeho stolu muž středního věku, zjevně místní štamgast, a na Vladislava Čapka houkne: „Máš?“ Dotaz, který by šel možná vykládat různými způsoby, míří na to, zda má u sebe výtisk svého časopisu Volá Londýn. Osmapadesátiletý bývalý (vlastně i současný) novinář a dnešní invalidní důchodce,
vola_londyn_kolaz_v2

vola_londyn_kolaz_v2

Zdroj: Koláž HlídacíPes.org – z čísel časopisu Volá Londýn.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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